Cách dùng AI tìm bằng chứng khoa học trước khi viết khóa luận

Cách dùng AI kiểm chứng khi làm khóa luận - Ảnh: UNLV

TS Nguyễn Phước Thiện - Trưởng ngành kinh doanh thương mại, Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), có chỉ số trích dẫn H-index 10 theo Google Scholar - hướng dẫn cách dùng Consensus trong khi làm khóa luận: kiểm tra xem một nhận định cụ thể đã có bằng chứng khoa học hay chưa và các nghiên cứu nghiêng về phía nào.



"Trước khi viết nhiều nghiên cứu cho thấy, hãy tự hỏi mình đã đọc được nghiên cứu nào. Nếu chưa kể ra được hai, ba bài, câu đó chưa nên viết", TS Thiện nói.

Khác với công cụ trò chuyện thông thường, Consensus chỉ tìm trong kho bài báo học thuật, sau đó mới dùng AI tổng hợp. Mỗi ý trong câu trả lời đều gắn với một bài báo cụ thể để người dùng mở ra kiểm tra.

Biến nhận định thành câu hỏi kiểm chứng được

- Bước 1: Viết nhận định cần kiểm tra thành một câu ngắn, có đủ hai vế nguyên nhân và kết quả. Ví dụ: "Đánh giá trực tuyến của khách hàng làm tăng ý định mua hàng".

- Bước 2: Chuyển thành câu hỏi có/không bằng tiếng Anh, vì phần lớn bài báo quốc tế viết bằng tiếng Anh. Có thể nhờ ChatGPT với câu lệnh: "Chuyển nhận định sau thành một câu hỏi nghiên cứu dạng Yes/No bằng tiếng Anh, ngắn gọn, dùng thuật ngữ học thuật phổ biến, gợi ý thêm 2 cách hỏi tương đương: (dán nhận định)."

- Bước 3: Chọn câu hỏi rõ nhất. Ví dụ: "Do online customer reviews increase purchase intention?"

Dán câu hỏi tiếng Anh vào ô tìm kiếm "Ask the research..." của Consensus - Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

* Mẹo: Câu hỏi càng cụ thể càng tốt. Nếu nhận định gắn với một nhóm đối tượng, như sinh viên hay thương mại điện tử, hãy đưa vào câu hỏi. Nếu kết quả quá ít, nới rộng câu hỏi ra.

Đọc kết quả trên Consensus

- Bước 4: Vào consensus.app, đăng ký tài khoản miễn phí, dán câu hỏi vào ô tìm kiếm.

- Bước 5: Với câu hỏi có/không, Consensus có thể hiện Consensus Meter - thanh này cho biết các bài liên quan nghiêng về Có (Yes), Không (No), Có thể (Possibly) hay Kết quả trái chiều (Mixed), kèm số bài được tính. Consensus Meter phân tích tối đa 20 bài liên quan nhất và chỉ hiện khi có ít nhất 5 bài phù hợp.

- Bước 6: Không dừng ở thanh màu. Kéo xuống danh sách bài, xem mỗi bài được xếp vào nhóm nào, mở phần tóm tắt (abstract) để kiểm tra xem bài có thật sự trả lời đúng câu hỏi của bạn.

Consensus Meter cho thấy 12/16 bài nghiêng về Có, 4 bài nghiêng về Không, kèm danh sách bài ở khung bên phải - Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

* Mẹo: Một thanh gần như một màu cho thấy nghiên cứu khá thống nhất. Thanh chia nhiều màu là dấu hiệu nên đọc kỹ vì sao các kết quả khác nhau: khác đối tượng, khác bối cảnh hay khác phương pháp.

Chọn và lưu nguồn mạnh

- Bước 7: Chọn 2-3 bài mạnh nhất. Ưu tiên tổng quan hệ thống, phân tích gộp (meta-analysis), bài trên tạp chí uy tín, mới và được trích dẫn nhiều.

- Bước 8: Mở trang gốc của từng bài qua đường dẫn hoặc DOI, tải bản đầy đủ nếu có quyền truy cập, lưu vào phần mềm quản lý tài liệu đang dùng.

- Bước 9: Viết lại nhận định cho đúng mức bằng chứng. Ví dụ, thay "đã được chứng minh" bằng "phần lớn nghiên cứu được tìm thấy ủng hộ", kèm trích dẫn cụ thể.

Mở mục Evidence của một bài để đọc các câu trích nguyên văn từ phần tóm tắt trước khi lưu nguồn - Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

"Bằng chứng mạnh hay yếu cũng phải viết đúng mức. Kết quả trái chiều thì ghi là trái chiều, đó là điều trung thực và cũng là chỗ có thể mở ra hướng nghiên cứu mới", TS Thiện chia sẻ.

Bản miễn phí dùng được đến đâu?

Theo trang trợ giúp của Consensus cập nhật tháng 9-2026, gói miễn phí cho tìm kiếm danh sách bài (Papers search) không giới hạn, 10 lượt Pro mỗi tháng (chế độ phân tích và tổng hợp có trích dẫn), 3 lượt Deep Review và 10 lượt Study Snapshot mỗi tháng.

Gói Pro giá 20 USD/tháng hoặc 144 USD/năm.

* Mẹo: Lượt Pro có hạn, nên chuẩn bị câu hỏi kỹ ở bước 1-3 trước khi tìm. Muốn xem thêm bài, dùng tìm kiếm danh sách bài vốn không giới hạn.

Ba lưu ý quan trọng khi dùng Consensus trong làm khóa luận - Thứ nhất, Consensus không thay việc đọc toàn văn. Chính trang trợ giúp của công cụ thừa nhận Meter có thể xếp nhầm nhóm và bỏ sót chi tiết trong câu hỏi. Bài nào đưa vào khóa luận phải được đọc từ bản gốc. - Thứ hai, lĩnh vực hẹp có thể ít bài. Khi không đủ bài phù hợp, Meter sẽ không hiện. Đó không có nghĩa nhận định sai, chỉ là bằng chứng chưa đủ để kết luận. - Thứ ba, nhận định gắn với xã hội, kinh doanh Việt Nam có thể thiếu dữ liệu. Nghiên cứu trong nước, nhất là bài tiếng Việt, chưa chắc có trong kho dữ liệu. Nên tra thêm tạp chí khoa học trong nước và hỏi ý kiến người hướng dẫn. Theo TS Thiện, kiểm chứng nhận định trước khi viết là thói quen cần có của người làm nghiên cứu, làm kinh doanh hay đơn giản là người đọc tin trên mạng.