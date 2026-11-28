Tổng công ty Cơ sở hạ tầng Seoul trình diễn tại hiện trường công nghệ chẩn đoán nguy cơ bong tróc bê tông bản mặt cầu, được phát triển phối hợp với một doanh nghiệp tư nhân - Ảnh: Chính quyền thành phố Seoul cung cấp

Tổng công ty Cơ sở hạ tầng Seoul (SISUL) ngày 27-11 cho biết đã phối hợp với doanh nghiệp tư nhân phát triển công nghệ AI chẩn đoán nguy cơ bong tróc bê tông tại bản mặt cầu. Công nghệ vừa được Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc vinh danh là mô hình tiêu biểu trong ứng dụng AI và công nghệ tiên tiến ở khu vực công.

Trước đây, việc kiểm tra chủ yếu dựa vào nhân viên dùng xe chuyên dụng nâng lên cao, gõ búa vào kết cấu bê tông để đánh giá qua âm thanh. Phương pháp này tốn kém, có thể gây ùn tắc giao thông, kết quả phụ thuộc kinh nghiệm người kiểm tra và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Thiết bị mới hoạt động từ mặt đất, không cần xe nâng người. Khi gõ vào mặt dưới bản mặt cầu, hệ thống sử dụng thuật toán AI phân tích âm thanh va đập, đưa ra chỉ số đánh giá nguy cơ bong tróc bê tông.

Trong thử nghiệm tại hai cây cầu, kết quả phân tích trùng khớp với các vị trí hư hỏng được xác định qua kiểm tra an toàn chuyên sâu tại 106/107 điểm đo, đạt khoảng 99%.

SISUL dự kiến tiếp tục cải tiến thiết bị nhỏ gọn hơn để triển khai tại các cây cầu do đơn vị quản lý, tập trung nguồn lực kiểm tra vào khu vực có nguy cơ cao, góp phần ngăn ngừa sự cố bê tông rơi vỡ.

Chủ tịch SISUL Han Kuk Young cho biết đơn vị sẽ tiếp tục ứng dụng AI và công nghệ tiên tiến vào kiểm tra an toàn, nâng cao chất lượng quản lý cầu đường và bảo đảm an toàn cho người dân.