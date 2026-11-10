Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

AI ghép hàng chục nghìn ảnh, hoàn thiện bản đồ bầu trời tử ngoại

tác giả
NGUYỄN NHẬT MINH
NGUYỄN NHẬT MINH
NGUYỄN NHẬT MINH

AI giúp giáo sư Brice Ménard ghép dữ liệu từ nhiều vệ tinh, lấp những khoảng trống trên bản đồ bầu trời tử ngoại mà ông từng bỏ dở vì quá tốn thời gian.

AI ghép hàng chục nghìn ảnh, hoàn thiện bản đồ bầu trời tử ngoại - Ảnh 1.

Cùng một bầu trời trong ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại và sóng vô tuyến. Nguồn: ESA Gaia DR3, NASA WISE và HI4PI.

Suốt nhiều năm, trong các giờ giảng tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), giáo sư Brice Ménard thường cho sinh viên quan sát cùng một vùng trời qua nhiều dải ánh sáng khác nhau. Ánh sáng nhìn thấy làm nổi bật các ngôi sao, tia hồng ngoại hé lộ bụi trong Dải Ngân hà, còn sóng vô tuyến cho thấy khí hydro.

Nhưng bản đồ bầu trời ở dải tử ngoại vẫn còn nhiều khoảng trống.

Tia tử ngoại có bước sóng ngắn hơn ánh sáng tím, giúp các nhà thiên văn quan sát những ngôi sao trẻ, nóng và bụi được ánh sáng sao chiếu sáng. Tuy nhiên, tầng ozone hấp thụ phần lớn tia tử ngoại từ vũ trụ, khiến các kính thiên văn muốn quan sát dải ánh sáng này phải hoạt động ngoài không gian.

AI ghép những mảnh trời

Vệ tinh GALEX của NASA quan sát bầu trời từ năm 2003 đến 2013, thực hiện khoảng 38.000 lượt chụp. Để bảo vệ cảm biến, vệ tinh tránh những vùng có sao quá sáng. Vì vậy dữ liệu thu được chỉ bao phủ khoảng 76% bầu trời ở dải tử ngoại gần, và 64% ở dải tử ngoại xa.

TIN LIÊN QUAN

Giáo sư Ménard muốn kết hợp các dữ liệu sẵn có để lấp những khoảng trống này. Tuy nhiên việc hiệu chỉnh và ghép hàng chục nghìn ảnh từ nhiều nguồn khác nhau đòi hỏi quá nhiều thời gian.

Mùa hè năm 2026, ông nhờ công cụ AI Claude Science hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu, viết chương trình và tổ chức quy trình xử lý. Nhóm nghiên cứu kết hợp dữ liệu từ vệ tinh GALEX, Swift của NASA, thiết bị FIMS/SPEAR của Hàn Quốc cùng các bản đồ về bụi, khí hydro và ánh sáng sao ở những dải bước sóng khác.

AI hỗ trợ hiệu chỉnh độ sáng, tọa độ và ghép ảnh từ các thiết bị. Với những vùng chưa có phép đo tử ngoại, nhóm sử dụng mô hình học máy để tìm mối liên hệ giữa dữ liệu tử ngoại và các dải ánh sáng khác, từ đó ước tính phần còn thiếu.

Nhờ vậy, những khoảng trắng trên bản đồ dần được lấp đầy.

Vẫn cần nhà khoa học kiểm chứng

AI ghép hàng chục nghìn ảnh, hoàn thiện bản đồ bầu trời tử ngoại - Ảnh 2.

Các bước hoàn thiện bản đồ: dữ liệu ban đầu, ảnh sau hiệu chỉnh và kết quả kết hợp những vùng được mô hình dự đoán - Nguồn: Brice Ménard

Trong quá trình kiểm tra bản đồ, Ménard phát hiện những vòng tròn mờ xuất hiện trên bầu trời. Đây là dấu vết của từng lượt chụp từ GALEX, do ánh sáng nền chưa được hiệu chỉnh hoàn toàn.

Trước đó Claude từng cảnh báo nguy cơ này, nhưng hai lượt kiểm tra tự động vẫn bỏ sót. Sau khi Ménard chỉ ra vấn đề, hệ thống tiếp tục truy tìm nguyên nhân và hiệu chỉnh lại nền của khoảng 38.000 lượt quan sát. Những vòng tròn mờ sau đó giảm đi đáng kể.

Để kiểm tra độ tin cậy của bản đồ, nhóm nghiên cứu thử che những vùng đã có dữ liệu quan sát thật, rồi yêu cầu mô hình dự đoán lại. Theo công bố của dự án, sai số điển hình ở những vùng được ước tính vào khoảng 12-14%.

Bản đồ mới kết hợp dữ liệu quan sát trực tiếp với phần dự đoán, đồng thời đánh dấu nguồn gốc và độ bất định của từng vùng. Điều này có nghĩa những khu vực do AI ước tính chỉ giúp hình dung cấu trúc bầu trời, không thể thay thế quan sát thực tế khi cần xác nhận một nguồn tử ngoại mới.

Công trình hiện chưa qua phản biện đồng cấp.

AI ghép hàng chục nghìn ảnh, hoàn thiện bản đồ bầu trời tử ngoại - Ảnh 3.

Bản đồ toàn bầu trời ở vùng tử ngoại, kết hợp những khu vực có phép đo với những nơi được mô hình ước tính - Nguồn: Brice Ménard

Với bản đồ mới, giáo sư Ménard có thể đặt dữ liệu tử ngoại bên cạnh các bản đồ ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại và vô tuyến để sinh viên khám phá nhiều diện mạo của cùng một vùng trời.

Đối với ông, đây không chỉ là công trình nghiên cứu từng mong muốn hoàn thành suốt nhiều năm, mà còn là công cụ giảng dạy hữu ích. Qua đó sinh viên có thể hiểu thêm một nguyên tắc quan trọng của khoa học: cần phân biệt rõ điều đã được quan sát trực tiếp với điều được suy ra từ dữ liệu.

AI ghép hàng chục nghìn ảnh, hoàn thiện bản đồ bầu trời tử ngoại - Ảnh 5.Dùng AI làm nghiên cứu, ai chịu trách nhiệm khi kết quả sai?

Theo chuyên gia, AI giúp nhà nghiên cứu làm việc nhanh hơn, nhưng trách nhiệm kiểm chứng vẫn thuộc về người đứng tên công trình.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYỄN NHẬT MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: AI bản đồ bầu trời

    Dòng sự kiện: Trí tuệ nhân tạo

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất