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Siri AI đã biết tiếng Việt, iPhone đời nào dùng được?

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Sau thời gian chờ đợi, người dùng đã có thể trò chuyện với Siri AI bằng tiếng Việt. Apple đã đưa ngôn ngữ này vào bản thử nghiệm iOS 27.3, dự kiến phát hành chính thức vào tháng 12 cùng loạt tính năng AI mới.

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Apple phát hành bản cập nhật cho trợ lý Siri AI có hỗ trợ tiếng Việt rạng sáng 4-11 giờ Việt Nam - Ảnh: Apple

Rạng sáng 4-11 giờ Việt Nam, Apple phát hành phiên bản thử nghiệm iOS 27.3 và watchOS 27.3 dành cho các nhà phát triển (beta). Đáng chú ý, bản cập nhật này đánh dấu bước mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ của Siri AI khi bổ sung tiếng Việt, bên cạnh một số ngôn ngữ mới khác.

Siri AI tiếng Việt có thể làm được gì trên iPhone?

Theo trang công nghệ 9to5Mac, Apple dự kiến đưa phiên bản iOS 27.3 chính thức đến người dùng phổ thông vào tháng 12. Trong phiên bản beta, người dùng đã có thể tương tác với Siri AI bằng tiếng Việt, từ đặt câu hỏi đến yêu cầu trợ lý tìm kiếm và cung cấp thông tin.

Ngoài tiếng Việt, Siri AI cũng được bổ sung hỗ trợ tiếng Trung phồn thể, tiếng Na Uy và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Khác với phiên bản Siri trước đây chủ yếu xử lý những câu lệnh đơn giản, Siri AI được xây dựng trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn. Nhờ đó, trợ lý nhà táo có khả năng nắm bắt ngữ cảnh, liên kết thông tin trong các cuộc trao đổi và xử lý những yêu cầu gồm nhiều công đoạn.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là khả năng kết nối dữ liệu giữa Siri với các ứng dụng trên thiết bị. Khi được người dùng cấp quyền, Siri AI có thể truy cập thông tin từ lịch, email, thư viện ảnh, ứng dụng nghe nhạc và nhiều ứng dụng khác.

Điều này cho phép người dùng đưa ra những yêu cầu tự nhiên hơn, chẳng hạn tìm lại một địa điểm từng ghé thăm hoặc sắp xếp kế hoạch gặp gỡ bạn bè dựa trên thông tin có sẵn trong các ứng dụng.

Apple cũng bổ sung khả năng hướng dẫn người dùng khai thác Siri. Thay vì phải tự tìm hiểu từng câu lệnh, người dùng có thể hỏi trực tiếp trợ lý về những việc Siri có thể thực hiện trong một ứng dụng cụ thể.

Tuy nhiên, Siri AI mới không hỗ trợ tất cả các mẫu iPhone mà yêu cầu thiết bị tương thích với Apple Intelligence.

Với iPhone, tính năng này tương thích từ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và các dòng iPhone 16 trở lên. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng Apple Intelligence trên một số mẫu iPad, máy Mac, Apple Vision Pro. Một số tính năng AI trên Apple Watch cũng được hỗ trợ khi kết nối với iPhone tương thích.

Apple Watch mở công cụ hội thoại bằng AI

Theo Bloomberg, bên cạnh việc mở rộng Apple Intelligence, hai hệ điều hành iOS 27.3 và watchOS 27.3 còn đưa vào thử nghiệm bộ công cụ Audio Intelligence trên bộ Apple Watch Series 12 và Ultra 4.

Bộ công cụ này tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng micro tích hợp trên đồng hồ để nhận diện, phân tích nội dung hội thoại khi người dùng chủ động kích hoạt.

Hai tính năng đáng chú ý là Siri Recap và Live Rewind. Trong đó, Siri Recap có khả năng chắt lọc những nội dung quan trọng trong cuộc trò chuyện, sau đó chuyển thành các ghi chú ngắn để người dùng dễ theo dõi và xem lại. Cách tiếp cận này tương tự những ứng dụng ghi chú cuộc họp ứng dụng AI như Granola hay Otter.

Trong khi đó, Live Rewind tập trung vào việc hỗ trợ người dùng không bỏ lỡ thông tin vừa được trao đổi. Tính năng cho phép xem lại nội dung lời nói trong khoảng 15 giây gần nhất dưới dạng văn bản.

Về quyền riêng tư, Apple thông tin hệ thống được thiết kế nhằm hạn chế việc lưu giữ dữ liệu âm thanh. Âm thanh gốc không được lưu thành bản ghi thông thường, đồng thời hãng triển khai các biện pháp hạn chế thông tin nhạy cảm xuất hiện trong phần nội dung tóm tắt.

Dù vậy, ở giai đoạn thử nghiệm, các công cụ Audio Intelligence mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Cuối cùng, Siri AI cũng biết nói tiếng Việt - Ảnh 3.Apple tung iOS 27 ‘lột xác’ trước giờ iPhone 18 lên kệ

Khác biệt hoàn toàn so với những thử nghiệm ban đầu của phiên bản tiền nhiệm, bản cập nhật iOS 27 của Apple đưa trợ lý thông minh đi sâu vào giải quyết việc thường nhật và nâng tầm thị giác số.

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THANH HIỆP
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    Chủ đề: Siri AI Apple Tiếng Việt

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