Minh Trang và Quốc Trường biểu diễn bài hát trong Sao nhập ngũ - Ảnh: BTC



Tập 16 Sao nhập ngũ 2026 cũng là tập khép lại hành trình trải nghiệm đặc biệt của 7 nghệ sĩ tại Trường Sa. Trong buổi tổng kết, các nghệ sĩ lần lượt chia sẻ những cảm nhận sau hành trình đặc biệt.

Giọt nước mắt trong ngày chia tay Trường Sa

Ba ngày ngắn ngủi trên đảo Trường Sa giúp các nghệ sĩ có những trải nghiệm mà nhiều người thừa nhận chưa từng nghĩ mình có cơ hội được trải qua. Họ thực hiện thử thách tưởng chừng vượt quá giới hạn bản thân và nhận tình cảm chân thành của những người lính, người dân đảo.

Châu Bùi gọi trải nghiệm tại Trường Sa là một "hành trình màu nhiệm", bởi cô chưa từng nghĩ bản thân có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.

Quốc Trường bộc lộ rõ nỗi tiếc nuối khi hành trình đi đến hồi kết. Anh cho biết hai tuần tham gia Sao nhập ngũ không quá dài, nhưng đủ để mọi người tạo dựng nhiều kỷ niệm đặc biệt.

Quốc Trường cũng nhớ lại những ngày đầu tham gia chương trình, anh từng cảm thấy vất vả, mong thời gian trôi nhanh để được trở về. Thế nhưng, càng về cuối hành trình, cảm xúc của anh càng thay đổi.

"Thật sự là tôi rất sợ thời gian trôi qua. Đặc biệt là giây phút này, tôi rất sợ khi rời Trường Sa rồi mỗi người ai phải về nhà nấy. Tôi đang níu kéo từng ngày bên nhau", anh chia sẻ.

Văn Mai Hương nghẹn ngào khi xem lại hình ảnh của đồng đội trên màn ảnh và không giấu được sự xúc động. Cô nhận mình là thành viên nhiều cảm xúc và dễ rơi nước mắt nhất chương trình năm nay.

"Tôi rất tự hào và biết ơn vì là một quân nhân của Sao nhập ngũ năm nay", nữ ca sĩ dành lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ trên đảo tận tình bao bọc, hỗ trợ các nghệ sĩ trong suốt thời gian trải nghiệm.

Erik nghiêm trang chào cờ trên đảo Trường Sa - Ảnh: BTC

Minh Trang đặc biệt xúc động khi nhìn thấy hình ảnh các thành viên lên tàu, Tuấn Dương xuất hiện trong phần tổng kết. Với cô, đó là khoảnh khắc đẹp, bình yên và chứa đựng nhiều lòng biết ơn, nhưng cũng gợi lên nỗi nhớ người đồng đội vắng mặt.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ mong muốn những cây xanh mà cô cùng các nghệ sĩ và chiến sĩ chung tay trồng trên đảo sẽ phát triển khỏe mạnh. Cô hy vọng một ngày nào đó có cơ hội trở lại Trường Sa, tận mắt chứng kiến những mầm cây trưởng thành và thấy hòn đảo ngày càng xanh hơn.

Còn Thúy Ngân khiến không khí buổi tổng kết thêm lắng đọng khi nói ba ngày ở Trường Sa là khoảng thời gian dài nhất nhưng cũng ý nghĩa nhất với cô trong suốt một năm qua.

Khoảnh khắc nghệ sĩ chia tay chiến sĩ, người dân ở đảo Trường Sa - Ảnh: BTC

Giữ màu xanh Trường Sa là giữ hơi thở Tổ quốc

Một hoạt động ý nghĩa ở tập 16 là các nghệ sĩ trồng cây phủ xanh Trường Sa. Sau nghi lễ chào cờ, các nghệ sĩ cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia trồng cây, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sống.

7 thành viên chia thành hai đội để thi đua thực hiện nhiệm vụ. Phan Mạnh Quỳnh và Văn Mai Hương giành chiến thắng trong cuộc thi trồng cây.

Hoạt động tưởng chừng đơn giản lại có nhiều tình huống bất ngờ. Châu Bùi hoảng hốt khi phát hiện một con rết ngay trong hố trồng cây. Quốc Trường nhanh chóng kiểm tra, trấn an đồng đội và hỗ trợ cả nhóm tiếp tục nhiệm vụ.

Hành trình trồng cây khiến khán giả cảm nhận được sự khó khăn để duy trì màu xanh trên đảo Trường Sa.

Để trồng cây xanh, đất trồng phải vận chuyển từ đất liền ra, nền san hô cứng gây trở ngại cho việc đào hố, trong khi gió biển và những đợt bão khắc nghiệt có thể khiến cây khó sinh trưởng, thậm chí không thể sống.

Các nghệ sĩ, chiến sĩ cùng trồng cây trên đảo Trường Sa - Ảnh: BTC

Thượng úy Hồng Phú nhấn mạnh: "Giữ màu xanh cho Trường Sa là giữ hơi thở cho Tổ quốc". Vì thế, mỗi cây xanh được trồng xuống không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn là thành quả của sự kiên trì, công sức và mồ hôi của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Những mầm cây được các nghệ sĩ gieo trồng cũng là một lời gửi gắm, mong ước về một hòn đảo ngày càng xanh tươi, những người lính luôn mạnh khỏe, bình an và vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Những lời chia sẻ chân thành của các nghệ sĩ khiến không ít cán bộ, chiến sĩ trên đảo xúc động. MC - chiến sĩ Hồng Phú khẳng định: những người lính đảo Trường Sa không hề khô khan, cằn cỗi mà luôn giàu tình cảm, luôn hướng về đất liền và những người đồng hành cùng mình. "Các đồng chí không thể nhìn thấy Trường Sa bởi vì Trường Sa cách xa, nhưng nó sẽ gần ngay các đồng chí vì Trường Sa luôn ở trong tim của mỗi người", Hồng Phú chia sẻ.