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Sao nhập ngũ concert công bố day 3, 4 tại TP.HCM và Hà Nội

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Day 3 concert Sao nhập ngũ diễn ra ngày 20-12 tại TP.HCM. Trong khi Festival và concert day 4 dự kiến tổ chức vào tháng 1-2027 tại Hà Nội.

Sao nhập ngũ concert công bố Day 3, 4 tại TP.HCM và Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh từ Sao nhập ngũ concert day 2 tại Hà Nội - Ảnh: BTC

Nếu Sao nhập ngũ concert day 3 hướng đến mô hình đại nhạc hội sôi động, day 4 đánh dấu bước phát triển mới khi kết hợp lễ hội trải nghiệm (Fest) với biểu diễn âm nhạc (Concert), mở rộng không gian tương tác dành cho công chúng.

Thông tin concert Sao nhập ngũ được đăng trên fanpage chương trình nhận nhiều ý kiến khán giả bày tỏ sự hào hứng. 

Một số bình luận như: "Trời ơi thích dã man, khỏi phải lặn lội bay đi xa đu show nữa rồi!", "Thích tinh thần 'không ai đứng ngoài cuộc vui' của Sao nhập ngũ" hay "10 điểm cho sự chỉn chu của Sao nhập ngũ, từ khâu công bố thông tin đã thấy rõ ràng, mạch lạc".

Sao nhập ngũ lần đầu kết hợp giữa fest và concert

Sao nhập ngũ concert hướng đến mục tiêu đưa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần người lính và lòng tự hào dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ thông qua ngôn ngữ giải trí hiện đại.

Thay vì truyền tải các giá trị lịch sử theo hình thức một chiều, chương trình lựa chọn âm nhạc, công nghệ trình diễn và trải nghiệm nhập vai làm cầu nối với công chúng. Khán giả được đặt ở vị trí trung tâm, trực tiếp tương tác, khám phá và cảm nhận những giá trị về bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó của người lính.

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Diễn ra ngày 20-12 tại TP.HCM, Sao nhập ngũ concert day 3 định hướng là điểm hẹn dành cho khán giả yêu thích không khí đại nhạc hội quy mô lớn.

Sự kiện dự kiến quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, với các màn trình diễn được đầu tư về sân khấu, âm thanh, ánh sáng và công nghệ. Những chất liệu âm nhạc hào hùng sẽ được làm mới qua các bản phối hiện đại, kết hợp EDM, Rock, Pop cùng tinh thần trẻ trung, sôi động.

Festival & concert day 4 tại Hà Nội, dự kiến diễn ra vào tháng 1-2027, mang đến mô hình tổ chức mới khi kết hợp không gian lễ hội trải nghiệm và biểu diễn âm nhạc trong cùng một sự kiện.

Theo định hướng này, khán giả không chỉ đến thưởng thức các tiết mục biểu diễn mà còn có cơ hội bước vào không gian mang chủ đề quân ngũ, khám phá những khía cạnh khác nhau của đời sống người lính thông qua các hoạt động tương tác và vận động thực tế.

Sự kết hợp giữa fest và concert tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng, từ khám phá, thử thách bản thân, tìm hiểu lịch sử đến hòa mình vào không khí âm nhạc. 

Sao nhập ngũ concert công bố Day 3, 4 tại TP.HCM và Hà Nội - Ảnh 3.

Hình ảnh Sao nhập ngũ concert tại TP.HCM - Ảnh: BTC

Đại diện Viettel Media - đơn vị sản xuất Sao nhập ngũ chia sẻ: "Với Sao nhập ngũ concert, chúng tôi mong muốn đưa tinh thần người lính và sức mạnh dân tộc hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ thông qua âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và những trải nghiệm tương tác đa giác quan.

Chúng tôi tin rằng lòng yêu nước có thể được thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau, trong đó có việc cùng nhau thưởng thức âm nhạc, tham gia những hoạt động ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tích cực".

Sao nhập ngũ concert công bố Day 3, 4 tại TP.HCM và Hà Nội - Ảnh 4.Sao nhập ngũ concert 2026: Sau 3 giờ mở bán, 6 hạng vé đã bán hết

Sao nhập ngũ concert 2026 diễn ra ngày 9-5 tại trường đua F1 - Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Theo ban tổ chức, chỉ sau 3 giờ mở bán, 6 hạng vé đã bán hết.

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HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: TP. HCM Viettel Media Sao nhập ngũ concert hà nội

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