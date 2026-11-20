Các chiến sĩ tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân trong Sao nhập ngũ - Ảnh: BTC

Những cuộc gặp gỡ giản dị tại đảo Trường Sa mở ra nhiều câu chuyện về sinh kế, tình cảm gắn bó giữa quân và dân, đồng thời giúp các nghệ sĩ cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Mỗi tàu cá là một cột mốc chủ quyền trên biển

Theo nhiệm vụ được giao, 7 chiến sĩ mới chia thành hai tổ dân vận, cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo tham gia các hoạt động thăm hỏi, giao lưu với người dân.

Tại khu vực âu tàu Trường Sa, tổ dân vận gồm Thúy Ngân, Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh đến thăm các tàu cá đang neo đậu, tuyên truyền pháp luật về biển đảo, trao tặng áo phao, cờ Tổ quốc và động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Một số lá cờ trên tàu đã bạc màu, thậm chí rách cũ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển.

Dù vậy, ngư dân vẫn luôn trân trọng và chủ động thay những lá cờ mới, để màu cờ đỏ sao vàng tiếp tục tung bay trên hành trình ra khơi. Bởi như lời một cán bộ chia sẻ: "Mỗi tàu cá của ngư dân là mỗi cột mốc sống khẳng định chủ quyền ở trên biển".

7 chiến sĩ mới tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên đảo Trường Sa - Ảnh: BTC

Khi các chiến sĩ đến, ngư dân đón tiếp nồng nhiệt, mời thưởng thức những món đặc sản biển khơi và giao lưu văn nghệ ngay trên tàu cá.

Qua câu chuyện với chú Bảy, các nghệ sĩ phần nào hiểu thêm những nhọc nhằn trong cuộc sống của người đi biển. Chú Bảy kể tàu của mình mới thu được vài tấn cá, chưa đạt chỉ tiêu nên vẫn phải tiếp tục ra khơi đợt này. Dẫu công việc vất vả, những ngư dân vẫn giữ tinh thần lạc quan, nụ cười và sự cởi mở khi đón tiếp khách.

Sự chân tình của ngư dân còn thể hiện qua màn giao lưu văn nghệ. Chú Bảy giới thiệu và thể hiện ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Không khí giao lưu càng thêm rộn ràng.

Chú Bảy cùng chiến sĩ hát bài Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây ngay trên tàu - Video: Nguồn Sao nhập ngũ

Sự hồn nhiên, vui vẻ của ngư dân và các chiến sĩ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Một người xem bày tỏ: "Xem chú Bảy hát, thật quý mến chú Bảy. Chúc mọi người, các chiến sĩ và người dân ở đảo Trường Sa thật hạnh phúc, mạnh khỏe".

Quốc Trường cũng không giấu được sự thích thú sau cuộc gặp gỡ. Anh bất ngờ trước sự dễ thương, hồn nhiên, lạc quan và tốt bụng của những người ngư dân. Từ lời mời hát đến những món quà giản dị như cá, mực, thậm chí cả nồi cơm đang nấu, tất cả đều được bà con chia sẻ một cách vui vẻ, chân tình.

Châu Bùi bên các em tại đảo Trường Sa - Ảnh: BTC

Những đứa trẻ gieo yêu thương tại Trường Sa

Tổ dân vận gồm Erik, Văn Mai Hương, Châu Bùi và Minh Trang đến thăm hỏi các hộ dân, đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu với trẻ em trên đảo.

Tại đây, các nghệ sĩ cùng các em nhỏ tham gia vẽ tranh, ca hát và nhiều hoạt động giao lưu gần gũi. Văn Mai Hương và Minh Trang cùng các bé sáng tạo những bức tranh theo sở thích. Trong khi đó, Erik và Châu Bùi có dịp trở thành học trò khi được chính các em nhỏ hướng dẫn hát ca khúc Chú bộ đội Hải quân.

Ở phần đầu tập 15, các chiến sĩ mới tham gia huấn luyện kỹ năng thông tin cờ tay - một trong những phương thức liên lạc dự phòng quan trọng trong những tình huống thiết bị điện tử không thể hoạt động hoặc gặp sự cố - Ảnh: BTC

Buổi giao lưu khép lại bằng những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" tuy đơn sơ nhưng ấm áp, trở thành kỷ niệm đẹp đối với các chiến sĩ mới.

Châu Bùi và Erik chia sẻ rằng họ cảm nhận rõ sự mộc mạc, giản dị trong đời sống nơi đảo xa.

Ít có điều kiện tiếp xúc với điện thoại hay Internet, các em chủ yếu dành thời gian học tập, vui chơi cùng bạn bè.

Những cuộc trò chuyện về ước mơ của các em khiến hai nghệ sĩ thêm yêu mến con người nơi đảo xa, đặc biệt là sự hồn nhiên, lạc quan của những đứa trẻ.

"Tôi hỏi đồng chí ở Trường Sa có cái gì nhiều nhất, các đồng chí trả lời có khí hậu khắc nghiệt, có gió, nhiều dừa, nhiều sóng? Nhưng theo tôi, ở Trường Sa, thứ nhiều nhất đó là tình yêu Tổ quốc", một cán bộ chia sẻ khi trò chuyện với các chiến sĩ mới và nghệ sĩ.