Thúy Ngân, Minh Trang làm phù dâu trong đám cưới đặc biệt tại Trường Sa

Thúy Ngân vui vẻ tặng bình thủy cho cô dâu chú rể - Ảnh: BTC

Trong ngày trọng đại, Thúy Ngân và Minh Trang đảm nhận vai trò phù dâu. Văn Mai Hương, Erik làm ca sĩ còn Châu Bùi và Quốc Trường đảm nhận vai trò MC.

Đám cưới bất ngờ tại Trường Sa

Với tên gọi Điều kỳ diệu ở Trường Sa, tập 14 Sao nhập ngũ 2026 tổ chức đám cưới bất ngờ cho chiến sĩ Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà.

Trong quá trình tìm hiểu cuộc sống của các chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, ê kíp chương trình nghe kể chuyện tình kéo dài 6 năm của Minh Hiếu và Khánh Hà. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào năm ngoái, dự định làm đám cưới vào năm 2027, sau khi chiến sĩ Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ.

Suốt một năm qua, hai người không có cơ hội gặp mặt, chỉ có thể duy trì tình cảm qua những tin nhắn điện thoại.

Thấu hiểu những thiệt thòi của người lính nơi đảo xa cũng như mong ước giản dị của đôi trẻ, ê kíp Sao nhập ngũ quyết định thực hiện món quà đặc biệt: tổ chức lễ cưới ngay tại Trường Sa.

Dưới sự dẫn dắt của Châu Bùi và Quốc Trường, Minh Hiếu được mời lên sân khấu chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Hiếu vẫn nghĩ đây chỉ là một hoạt động giao lưu thông thường nên thoải mái kể về hành trình yêu xa, không biết bất ngờ lớn đang chờ đợi phía trước.

Khoảnh khắc đặc biệt xuất hiện khi Văn Mai Hương hát ca khúc Cầu hôn, cô nắm tay cô dâu Khánh Hà tiến vào hội trường Trường Sa. Thúy Ngân và Minh Trang sóng đôi bên cạnh cô dâu, tung lên những cánh hoa tươi thắm. Cô dâu xúc động nước mắt lưng tròng.

Đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm áp. Khánh Hà nghẹn ngào chia sẻ: "Hôm nay em là cô gái hạnh phúc và may mắn nhất năm. Em đã nhiều lần tưởng tượng tới cảnh cùng với bạn đời của mình sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, nhưng được tổ chức giữa một nơi linh thiêng của đất nước là điều ngoài sức tưởng tượng của em".

Cô cũng gửi lời nhắn nhủ tới người bạn đời: "Cảm ơn anh đã dành cả tuổi trẻ và thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc. Dù anh có ở đâu, làm nhiệm vụ như thế nào em hứa sẽ luôn mạnh mẽ, trở thành hậu phương vững chãi để anh yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Yêu anh".

Minh Hiếu xúc động nói: "Từ giờ phút này anh gọi em là vợ". Cả hai cũng hẹn ước sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ tại Trường Sa và trở về đất liền sẽ tổ chức một lễ cưới đầy đủ với sự hiện diện của gia đình hai bên.

Chiến sĩ Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà trong lễ cưới đặc biệt tại Trường Sa - Ảnh: BTC

Cô dâu rưng rưng nước mắt bất ngờ xuất hiện - Văn Mai Hương hát Cầu hôn - Thúy Ngân và Minh Trang tung hoa - nguồn: Sao nhập ngũ

Món quà đặc biệt của các nghệ sĩ

Các nghệ sĩ chuẩn bị những món quà ý nghĩa và không kém hài hước dành tặng cô dâu, chú rể.

Thúy Ngân chọn một chiếc phích nước, dí dỏm bảo món quà như những cung bậc trong tình yêu: có lúc nóng, lúc lạnh, có thấu hiểu, giận hờn. Khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai cần biết cách hâm nóng tình cảm để luôn giữ được sự gắn kết.

Trong khi đó, Châu Bùi dành tặng đôi trẻ cái thau, gửi gắm thông điệp: "Quà bình dị như tình hai em dành cho nhau".

Phan Mạnh Quỳnh cũng mang đến không khí vui vẻ với món quà là chiếc mâm. Anh hài hước giới thiệu đây không phải chiếc mâm thông thường mà là "mâm cài nơ".

Sau khi chương trình phát sóng, khoảnh khắc đám cưới đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều bình luận bày tỏ xúc động trước hạnh phúc của đôi trẻ, đồng thời gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc. "Đám cưới thật đặc biệt, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc", "Nhìn đồng chí hạnh phúc mà tui rớt nước mắt luôn" - những ý kiến viến lại.

Các chiến sĩ tham gia hội thao tại Trường Sa - Ảnh: BTC

Thượng tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa - gửi lời chúc phúc đến đôi bạn trẻ: "Tôi tin rằng đây sẽ là tiền đề để tình yêu quê hương, biển đảo được tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn, để đất liền mãi là hậu phương vững chắc, để tiền tuyến yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".