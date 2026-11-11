Thượng nghị sĩ kêu gọi Quốc hội Mỹ khóa mới không bỏ rơi Ukraine

Thượng nghị sĩ Richard Durbin phát biểu tại một sự kiện ở Đồi Capitol, Washington D.C, Mỹ ngày 9-2-2026 - Ảnh: REUTERS/ZUMA Press Wire

Theo báo The Kyiv Independent, ngày 10-11, ông Richard Durbin, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ sắp mãn nhiệm, kêu gọi Quốc hội Mỹ khóa mới không bỏ rơi Ukraine và hãy hỗ trợ nước này bổ sung các hệ thống phòng không.

"Khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ tại Quốc hội Mỹ, tôi muốn khẩn thiết kêu gọi Tổng thống Donald Trump và Quốc hội khóa mới đừng bỏ rơi Ukraine. Chúng ta phải giúp nước này bổ sung các hệ thống phòng không và bảo đảm nguồn ngân sách đã được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng cuối cùng cũng được giải ngân, thay vì tiếp tục bị trì hoãn" - ông Durbin phát biểu.

Ông Durbin cũng chỉ trích sức ép mà Tổng thống Trump gây ra đối với Ukraine.

"Tổng thống Mỹ đã trải thảm đỏ đón (Tổng thống Nga) Putin trên đất Mỹ. Ông ấy liên tục có những cuộc điện đàm kéo dài nhưng chẳng đi đến đâu. Ông Trump công khai trách mắng Ukraine vì đang chiến đấu để bảo vệ cuộc sống và sự tồn vong của mình" - ông Durbin nói.

Vị nghị sĩ 81 tuổi bình luận: "Chúng ta (nước Mỹ) cần chọn bên trong cuộc chiến ở Ukraine, và chỉ có một bên phù hợp với các giá trị của nước Mỹ, đó là người dân Ukraine".

Ông Durbin đã phục vụ 5 nhiệm kỳ thượng nghị sĩ đại diện bang Illinois và sẽ nghỉ hưu vào tháng 1-2027.

Đó cũng sẽ là thời điểm Đảng Dân chủ kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ, sau khi thắng lớn trước Đảng Cộng hòa của ông Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3-11.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện chưa có dấu hiệu sắp kết thúc bất chấp các nỗ lực của chính quyền ông Trump.

Hôm 10-11, đại diện từ Nga và Ukraine đã bắt đầu các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Đây là cuộc đàm phán đầu tiên như vậy kể từ tháng 2.