Thống đốc Florida làm rõ tin đồn thay ghế Bộ trưởng Chiến tranh

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis - Ảnh: AFP

"Tôi thường xuyên gặp Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông ấy trở lại Florida, nhưng tôi chưa bao giờ thảo luận vấn đề này với ông ấy. Đó không phải là điều tôi từng yêu cầu" - ông DeSantis chia sẻ với Đài Fox News ngày 13-11.

Những lời kêu gọi luận tội ông Hegseth bùng lên trong bối cảnh Đảng Dân chủ vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử giữa kỳ, thâu tóm các ghế lãnh đạo chính trị quan trọng tại những bang như Texas, Nam Carolina, Ohio, Iowa và Kansas.

Nỗ lực luận tội ông Hegseth do Hạ nghị sĩ sắp mãn nhiệm Thomas Massie (Đảng Cộng hòa, bang Kentucky) dẫn đầu. Ông Massie đã đệ trình tám điều khoản luận tội, cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh lạm quyền, bao gồm các hành động trong thời gian diễn ra cuộc chiến với Iran.

Tuy nhiên, vào hôm 10-11, các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu đình chỉ dự luật luận tội với tỉ lệ sít sao 211-204, qua đó "đóng băng" nỗ lực luận tội và bãi nhiệm ông Hegseth ít ra là cho đến kỳ họp Quốc hội khóa tiếp theo.

Hồi tuần trước, Đài CBS News dẫn một nguồn tin giấu tên tiết lộ ông DeSantis đang được cân nhắc là phương án tiềm năng để thay thế ông Hegseth. Dẫu vậy, một nguồn tin khác khẳng định vị Thống đốc bang Florida không hề có hứng thú với vai trò Bộ trưởng Chiến tranh.

Trả lời báo giới trong tuần này, Hạ nghị sĩ Massie cho rằng ông DeSantis sẽ làm "rất tốt" ở cương vị trên, theo tờ The Hill.

"Ông ấy hiểu rõ tính hợp pháp và các ranh giới hiến định giữa nhánh lập pháp và hành pháp, vì vậy ông ấy sẽ hoàn thành xuất sắc công việc" - ông Massie nói.

Bình luận về nỗ lực luận tội người đứng đầu Lầu Năm Góc, ông DeSantis nhận định: "Tôi cho rằng bạn có thể bất đồng quan điểm với một bộ trưởng trong nội các, nhưng nếu chỉ mượn cớ khác biệt về chính sách để tiến hành luận tội thì đó không phải là một tiền lệ tốt".

"Tôi cho rằng các thành viên Cộng hòa đã hành động đúng đắn khi nói 'không' với điều đó, và tôi cho rằng Tổng thống đã làm đúng khi sát cánh bảo vệ bộ trưởng của mình thay vì nhượng bộ trước những thủ đoạn như vậy".

Về phần mình, Tổng thống Trump vẫn kiên quyết đứng về phía ông Hegseth giữa làn sóng đòi luận tội, đồng thời tái khẳng định sự hậu thuẫn và niềm tin dành cho vị bộ trưởng trong cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của CBS News phát sóng hôm 8-11.