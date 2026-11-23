PNJ đang đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực tài chính - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 23-11, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường liên quan đến biến động nhân sự cấp cao và Hội đồng quản trị.

Theo đó, PNJ nhận được đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của ba thành viên độc lập Hội đồng quản trị, gồm ông Mai Hữu Tín, ông Nguyễn Tuấn Hải và bà Tiêu Yến Trinh.

Trong đó, ông Mai Hữu Tín là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Tuấn Hải hiện giữ chức thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2030.

Người còn lại là bà Tiêu Yến Trinh, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

PNJ cho biết việc từ nhiệm của ba thành viên Hội đồng quản trị nêu trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chỉ có hiệu lực sau khi được thông qua.

Đáng chú ý, cùng đợt công bố thông tin này, PNJ cũng thông báo về việc ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cấp cao Marketing nhiệm kỳ 2026-2029, xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Việc thôi chức của ông Thành đã được Hội đồng quản trị PNJ xem xét và chấp thuận theo nghị quyết ngày 23-11.

Theo nghị quyết này, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành sẽ thôi giữ chức Giám đốc cấp cao Marketing kể từ ngày 25-11-2026, trên cơ sở hợp đồng lao động hết hạn và theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi thôi chức, ông Thành không còn đảm nhiệm vị trí nào tại PNJ và không còn là người nội bộ của doanh nghiệp.

Biến động nhân sự cấp cao của PNJ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính. CEO PNJ Phan Quốc Công cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp đang rất khó khăn. Doanh số chưa đủ bù đắp chi phí vận hành thường xuyên. Do vậy, công ty vẫn liên tục lỗ mỗi tháng và cần thu hẹp khoản này ngay lập tức.

Theo ông Công, PNJ có khoảng 17.000 tỉ đồng hàng tồn kho, trong đó khoảng 7.000 tỉ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển.

Với nguồn lực hiện nay, PNJ không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120.

Do đó, công ty tiếp tục xây dựng phương án sử dụng sản phẩm hiện có để bù đắp cho khách hàng, trên cơ sở đối chiếu từng nghĩa vụ với nguồn hàng có thể sử dụng.