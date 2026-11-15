Taylor Swift: Con người vẫn chiến thắng trước AI trong sáng tạo âm nhạc

Taylor Swift khẳng định con người vẫn hơn AI trong sáng tạo âm nhạc - Ảnh: Frazer Harrison/Getty Images

Theo The Wrap, trong buổi họp báo dành cho các thành viên bình chọn giải Quả cầu vàng, Taylor Swift đã chia sẻ quan điểm về sức sáng tạo của con người giữa những tranh luận liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Nữ ca sĩ khẳng định những ca khúc bắt nguồn từ trải nghiệm và cảm xúc thật vẫn có khả năng kết nối đặc biệt với người nghe.

Taylor Swift khen ngợi Rosalía, Olivia Dean

Thay vì trực tiếp nói về nguy cơ công nghệ thay thế nghệ sĩ, Taylor Swift nhắc đến hai album yêu thích trong năm của Rosalía và Olivia Dean, qua đó nhấn mạnh giá trị của những tác phẩm được tạo nên từ trải nghiệm sống và cảm xúc con người.

Taylor Swift tiết lộ The Art of Loving của Olivia Dean và Lux của Rosalía là hai album cô đặc biệt yêu thích, thường xuyên nghe lại.

Rosalía, Olivia Dean là hai ca sĩ Taylor Swift yêu thích nhất năm 2026 - Ảnh: AFP

Cô dành lời khen riêng cho từng sản phẩm, mô tả album của Olivia Dean mang đến cảm giác ấm áp, còn Rosalía thể hiện tham vọng nghệ thuật và dấu ấn cá nhân rõ nét.

Theo nữ ca sĩ, điểm chung khiến hai album trở nên đặc biệt nằm ở tính nhân văn. Những tác phẩm này phản ánh trải nghiệm của con người, được sáng tạo bởi con người và vì thế có khả năng tạo nên sự đồng cảm với người nghe.

"Những album này thật tuyệt vời bởi chúng mang đậm tính con người, được tạo ra bởi con người và nói về những trải nghiệm của con người.

Đó là lý do tại sao chúng ta có thể kết nối với chúng. Con người chúng ta vẫn đang chiến thắng trong lĩnh vực này" - cô nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Taylor Swift cũng chia sẻ quá trình sáng tác I Knew It, I Knew You cùng Jack Antonoff cho Toy Story 5. Trong cuộc phỏng vấn với Critics Choice Association, nữ ca sĩ cho biết cô có lẽ chưa thể viết ca khúc này nếu chưa bước sang tuổi 30.

Taylor Swift tham vọng có đề cử Oscar đầu tiên với nhạc phim Toy Story 5 - Ảnh: Kevin Mazur/Getty Images

Toy Story 5 lấy cảm hứng từ câu chuyện của Jessie, cô nàng cao bồi từng trải qua nỗi đau khi bị cô chủ Emily bỏ lại trong Toy Story 2 (1999). Ở phần phim mới, Jessie tìm thấy những dấu hiệu cho thấy Emily không đơn giản là quên lãng món đồ chơi từng gắn bó với mình.

"Tôi thực sự bị lay động bởi những bài học mà Jessie đã học được. Tôi nghĩ điều đó chạm đến tôi bởi đó cũng là những bài học tôi đã trải qua trong cuộc đời mình. Có lẽ tôi sẽ không thể viết ca khúc này nếu chưa bước sang tuổi 30" - Taylor Swift chia sẻ.

Hiện tại, Taylor Swift đặt mục tiêu nhận đề cử Oscar đầu tiên. Ca khúc I Knew It, I Knew You đang cạnh tranh tại hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Nữ ca sĩ đến nay vẫn chưa có tên trong danh sách đề cử của giải thưởng điện ảnh này.