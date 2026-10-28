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tlinh sau top 25 album châu Á hay nhất: ‘người điên nặng’ có gì đặc biệt?

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ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

‘người điên nặng’ khép lại hành trình album ‘ái’ của tlinh, để nghệ sĩ đi sâu hơn vào thế giới nội tâm của chính mình.

tlinh sau top 25 album châu Á hay nhất: ‘người điên nặng’ có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

tlinh trở lại với người điên nặng lúc 0h ngày 29-10 - Ảnh: NVCC

Chọn thời điểm ra mắt lúc 0h ngày 29-10, người điên nng cũng hé mở một era khác của tlinh sau ái - album phòng thu đầu tay được tạp chí NME (UK) xếp vào top 25 album châu Á hay nhất cùng nhiều ngôi sao quốc tế đình đám.

người điên nng "dark" hơn, khép li "kỷ nguyên" ái

Làm mới lại từ người điên - một trong những ca khúc nổi bật của album ái, sự trở lại lần này cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt về âm nhạc và hình ảnh của tlinh sau một thời gian dài vắng bóng các dự án cá nhân.

Nếu người điên mềm mại, nhiều gam màu hồng thì người điên nng đào sâu hơn vào vùng tối phức tạp hơn trong tâm trí. Nhà sản xuất Machiot đã chọn thể loại afro để xây dựng sản phẩm lần này với lớp âm thanh ambient dark (tối), dày và kịch tính hơn.

Lời bài hát bộc lộ nội tâm nhân vật một cách trực diện trước những ham muốn, sai lầm và tổn thương do chính mình gây ra, đồng thời đặt lại ranh giới giữa tốt và xấu, giữa tình yêu thuần khiết và thôi thúc chiếm hữu.

Trong đó phần hình ảnh gây ấn tượng khi có những chi tiết gợi nhắc thế giới của ái như vườn hoa, trang phục được cài vào người điên nng nhắc đến phần còn sót lại của một giai đoạn cũ trước khi nhân vật tiến sâu hơn vào hành trình mới với gam màu đen tối hơn.

tlinh sau top 25 album châu Á hay nhất: ‘người điên nặng’ có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Năm 2025, tlinh ghi thêm dấu ấn với giải thưởng “Rising Champion” tại Front & Female Awards (Tatler Asia). Với hơn 661 triệu lượt nghe trên Spotify, tlinh là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ nữ gen Z hiện tại - Ảnh: NVCC

tlinh thành thật hơn với chính mình

Đánh dấu sự trở lại sau ba năm, người điên nng vừa là một sản phẩm độc lập, vừa đóng vai trò chuyển tiếp từ thế giới của ái sang hành trình âm nhạc mới.

MV khép lại khi quá trình biến đổi của nhân vật chưa hoàn tất, giữ lại khoảng trống để câu chuyện tiếp tục được phát triển.

tlinh chia sẻ "ái phản chiếu bản thân cô vào thời điểm đó: nhìn tình yêu và cuộc sống qua những gam màu tươi sáng với những cảm xúc dễ được yêu, được chấp nhận".

Song càng lớn lên, nghệ sĩ nhận ra bên trong mình còn có nhiều cảm xúc phức tạp và khó đối diện hơn như ghen tuông, tức giận, xấu hổ, cảm giác không đủ tốt hay bị mắc kẹt trong chính những giới hạn mình tạo ra.

MV người điên nặng của tlinh

"Trước đây mình chưa có đủ trải nghiệm và sự dũng cảm để nói về những phần đó, vì sợ bị đánh giá, bị hiểu lầm hoặc không được công nhận. Nhưng trong người điên nặng, cũng như thời gian sắp tới, mình cảm thấy đã sẵn sàng đối diện với những cảm xúc ấy và kể về chúng một cách thành thật hơn", cô nói.

Bình luận trên kênh YouTube của nghệ sĩ, tài khoản @Duckhongmap-hehe viết, ở dòng thời gian người điên, khi bóng tối chưa chạm tới, cô là thiên thần bé nhỏ với trái tim trong veo, yêu thế giới bằng tất cả sự thuần khiết.

Nhưng ở dòng thời gian tăm tối này, cô đã dốc cạn tâm can, bày đủ mưu kế chỉ để giành giật lấy tình yêu cho riêng mình. Càng ham muốn, cô càng đánh mất chính bản thân mình.

"Cô gái ngây thơ năm nào dần biến mất, thay vào đó là một tạo vật đen tối, thèm thuồng thứ tình yêu mãi nằm ngoài tầm với. Rồi cô cũng từng chút hóa điên loạn, để mặc những khao khát hoang dại cuộn trào lên, cuối cùng nuốt chửng chút lý trí cuối cùng", người này kết lại.

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    Chủ đề: Tlinh album ái MV người điên nặng

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