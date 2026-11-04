149 đêm diễn của The Eras Tour đã bào mòn thể lực Taylor Swift ra sao?

Taylor Swift cho biết cô từng dành toàn bộ ngày nghỉ giữa các đêm diễn để hồi phục thể lực - Ảnh: Kevin Winter

Tại buổi giao lưu về phim hoạt hình Toy Story 5 ở New York (Mỹ), Taylor Swift bất ngờ nhắc lại những ảnh hưởng thể chất từ The Eras Tour. Chuyến lưu diễn lập kỷ lục doanh thu cũng là hành trình khiến nữ ca sĩ phải đối mặt với áp lực thể lực lớn.

Taylor Swift kể về những ngày kiệt sức giữa The Eras Tour

Trong cuộc trò chuyện được BLK Cinema đăng tải, Taylor Swift cho biết mỗi đêm diễn The Eras Tour kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi. Cường độ biểu diễn khiến cô kiệt sức đến mức những ngày không có lịch diễn gần như chỉ dành để nghỉ ngơi.

"Tôi chưa từng trải qua mức độ kiệt sức như vậy giữa các buổi diễn. Những ngày không biểu diễn, tôi đều nằm trên giường, cố gắng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tuần diễn tiếp theo", cô kể.

Nữ ca sĩ còn nhớ cảm giác khi cố gắng bước ra khỏi giường: "Tôi vừa cố gắng đứng dậy thì cảm nhận được từng chiếc xương ở bàn chân như đang kêu răng rắc".

The Eras Tour mang về thành công kỷ lục nhưng cũng đặt ra thử thách lớn về thể lực cho Taylor Swift - Ảnh: TAS Rights Mana

Taylor Swift nhắc lại quãng thời gian này khi kể về cơ duyên tham gia Toy Story 5. Anh trai cô, Austin Swift, là người đầu tiên giới thiệu dự án và mong muốn em gái dành thời gian tìm hiểu bộ phim. Tuy nhiên, lịch trình lưu diễn dày đặc khiến nữ ca sĩ chưa thể nhận lời ngay.

Cô từng đề nghị anh trai cho mình thêm thời gian, chờ đến khi không còn phải đi lưu diễn mới có thể xem phim. Anh vẫn kiên trì nhắc em gái về dự án trong nhiều tháng.

Sau khi có dịp xem Toy Story 5, Taylor Swift nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu với câu chuyện về tình bạn giữa những người phụ nữ. Theo Billboard, nữ ca sĩ liên hệ nội dung phim với tình bạn lâu năm giữa cô và Abigail Anderson, người cô gặp khi chuyển đến Nashville năm 14 tuổi.

Toy Story 5 đánh dấu lần đầu Taylor Swift tham gia sáng tác nhạc cho loạt phim hoạt hình nổi tiếng của Pixar - Ảnh: Pixar

Cảm xúc sau buổi chiếu thôi thúc Taylor Swift trở về nhà và sáng tác I Knew It, I Knew You cho phần danh đề cuối phim. Cô cùng nhà sản xuất Jack Antonoff hoàn thành ca khúc trong vài giờ, gọi trạng thái tràn đầy cảm hứng sáng tác ấy là "songwriter zoomies".

Diễn ra từ tháng 3-2023 đến tháng 12-2024, The Eras Tour có 149 đêm diễn tại 51 thành phố trên 5 châu lục, thu về hơn 2 tỉ USD và trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử, theo Guinness World Records. Đằng sau thành tích này là áp lực thể lực lớn, khi Taylor Swift phải dành phần lớn ngày nghỉ để hồi phục giữa các đêm diễn.

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