Taylor Swift lập kỷ lục tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville

Ở tuổi 36, Taylor Swift trở thành người trẻ nhất được xướng tên tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville, ngay trong năm đầu tiên cô đủ điều kiện được xem xét - Ảnh: AP

Theo Rolling Stone, tối 26-10, Taylor Swift chính thức được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville (Nashville Songwriters Hall of Fame) trong buổi lễ tổ chức ở Nashville, Mỹ.

Đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ vì Nashville chính là nơi cô bắt đầu hành trình sáng tác âm nhạc từ những năm tháng thiếu niên.

Tuổi 36 rực rỡ của Taylor Swift

Khi giới thiệu Taylor Swift, Brad Paisley nhận xét cô là người đã chinh phục thế giới bằng những bài hát của mình.

Nam ca sĩ nhạc đồng quê nhắc lại sự ngạc nhiên của giới âm nhạc Nashville trước tài năng của Taylor Swift khi cô còn là thiếu niên, đồng thời đề cập album Speak Now, sản phẩm cô tự mình đảm nhiệm toàn bộ phần sáng tác.

ChatGPT đã nói: Taylor Swift và Lainey Wilson tại lễ vinh danh Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville - Ảnh: Getty Images/Kevin Mazur

"Tất cả chúng tôi đều từng tự hỏi: 'Làm sao cô thiếu nữ này có thể làm được điều đó? Làm sao cô ấy lại tài năng đến vậy?

Thật tuyệt vời khi được chứng kiến sự trưởng thành của Taylor Swift từ một người nhận ra rằng mọi thứ đều bắt đầu bằng một bài hát, cho đến khi biết cách sử dụng chính điều đó để thay đổi thế giới" - ông nói.

Xuất hiện tại sự kiện, Taylor Swift diện chiếc váy nhung ngắn màu đỏ burgundy, đính pha lê và kết hợp họa tiết chiffon, thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của thương hiệu Raisa Vanessa.

Trong bài phát biểu, Taylor Swift hồi tưởng những năm đầu theo đuổi âm nhạc tại Nashville, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với cộng đồng nhạc sĩ đã góp phần định hình sự nghiệp sáng tác của cô.

Nữ ca sĩ tập trung vào 3 từ có ý nghĩa đặc biệt với mình: Nashville, sáng tác nhạc và danh tiếng. Cô gọi Nashville là nơi từng xuất hiện trong những giấc mơ thời trung học, nơi hội tụ những tri thức mà cô luôn khao khát lĩnh hội.

Nữ ca sĩ cho biết cô bắt đầu viết nhạc từ nhỏ và sớm nhận ra sáng tác sẽ luôn là niềm đam mê, dù có trở thành nghề nghiệp hay không - Ảnh: Gareth Cattermole/TAS24

Nhìn lại hành trình 20 năm qua, Taylor Swift chia sẻ: "Tôi đã vô cùng may mắn khi có cơ hội khám phá nhiều thể loại âm nhạc, đi khắp thế giới và sáng tác cùng rất nhiều người khác nhau, theo vô số cách khác nhau.

Lý do duy nhất giúp tôi có được sự linh hoạt như vậy trong quá trình sáng tạo chính là những nguyên tắc nền tảng mà tôi đã học được tại Nashville. Tôi vô cùng vinh dự khi được kết nạp vào cộng đồng thiêng liêng này, đặc biệt là ở giai đoạn hiện tại của cuộc đời mình".

Trước đó, vào tháng 6-2026, Taylor Swift được kết nạp vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ tại New York, trở thành người phụ nữ trẻ tuổi nhất nhận vinh dự này. Năm 2022, Hiệp hội Nhạc sĩ Nashville Quốc tế cũng trao cho Taylor Swift giải Songwriter-Artist of the Decade, ghi nhận những đóng góp của cô với tư cách nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ.