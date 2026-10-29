Vợ chồng Taylor Swift hứng 'bão' chỉ trích

Hôn lễ Taylor Swift đã qua hơn 3 tháng nhưng vẫn ồn ào

Theo Daily Mail, ê kíp của Taylor Swift được cho là đã yêu cầu tiêu hủy toàn bộ đồ trang trí được chế tác riêng cho đám cưới của cô, nhằm ngăn các vật dụng bị lấy cắp rồi bán lại hoặc đấu giá.

Các hạng mục trang trí phục vụ đám cưới được chế tác trong nhiều tháng tại một xưởng ở bờ tây nước Mỹ, sau đó vận chuyển đến New York bằng 11 xe đầu kéo. Sau khi buổi lễ kết thúc, đội ngũ hậu cần thu dọn toàn bộ vật dụng và đưa chúng khỏi địa điểm tổ chức.

Taylor Swift bị mỉa mai

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce tổ chức tại Madison Square Garden ngày 3-7, với hơn 1.000 khách mời. Sự kiện có sự tham dự của nhiều người nổi tiếng, trong đó có Selena Gomez, Brad Pitt, Dakota Johnson và Ed Sheeran.

Không gian tổ chức được thiết kế theo phong cách khu rừng thần tiên, với cây xanh, các bức tường mô phỏng Đấu trường La Mã, vải in họa tiết rừng cây, nhà kính giả cao khoảng 10,7m. Những hạng mục này được chế tác riêng, với tổng giá trị đồ trang trí lên tới hàng triệu USD.

Lý do Taylor Swift đốt toàn bộ đồ trang trí đám cưới là lo sợ bị đánh cắp rồi bán lại đấu giá - Ảnh: Backgrid

Các bản phối cảnh do Daily Mail công bố ngày 26-10 cũng cho thấy những ý tưởng thiết kế từng được cân nhắc nhưng không được triển khai. Trong đó, vòng quay ngựa gỗ hai tầng bị loại bỏ do chi phí được cho là lên tới 7 triệu USD.

Một hồ nước nhân tạo dự kiến đặt dưới khu vực bàn thờ cũng bị hủy vì lo ngại an toàn và yêu cầu kỹ thuật.

Một nguồn tin nói với Daily Mail rằng số đồ trang trí được cho là đã chuyển đến Pennsylvania để thiêu hủy. Tuy nhiên, địa điểm thực hiện việc này chưa được xác định.

Người cung cấp thông tin cho biết các nhân viên đã được thông báo rằng những vật dụng sẽ bị đốt, nhưng bản thân người này không biết chính xác quá trình thiêu hủy diễn ra ở đâu.

Thông tin về việc tiêu hủy đồ trang trí nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người dùng chỉ trích quyết định được cho là nhằm ngăn người khác sở hữu các vật dụng liên quan đến đám cưới.

Hàng loạt bình luận chỉ trích hành động đốt đồ trang trí đám cưới của Taylor Swift là phá hoại môi trường - Ảnh: IGNV

Trên mạng xã hội, thông tin này vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Teddy Brown, phóng viên của CNN, mỉa mai rằng đội ngũ của Taylor Swift lo ngại người khác lấy những món đồ trang trí còn sót lại rồi trân trọng chúng như báu vật.

Trong khi đó, một cây bút của Resident Advisor cho rằng việc đốt bỏ số đồ trang trí này đồng nghĩa với phát thải thêm khí carbon. Người đồng dẫn podcast Eating for Free cũng chỉ trích Taylor Swift, gọi cô là "nữ hoàng của nhiên liệu hóa thạch và thảm họa khí hậu".