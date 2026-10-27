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Taylor Swift, Bruno Mars có lép vế trước Olivia Dean, Ella Langley tại Grammy 2027?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Vòng bỏ phiếu đầu tiên của Grammy 2027 đã kết thúc, mở ra cuộc đua Ca khúc của năm được đánh giá khó đoán, với nhiều gương mặt trẻ có cơ hội cạnh tranh tại mùa giải năm nay.

Cuộc đua năm nay chưa xuất hiện ca khúc nào tạo được sức hút nổi bật như Not Like Us của Kendrick Lamar - Ảnh: CBS

Theo Rolling Stone, hạng mục Ca khúc của năm tại Grammy 2027 chưa có ứng viên nào tạo được sự đồng thuận rõ rệt. Tony Gervino, tổng biên tập Tidal, nhận định cuộc đua năm nay không có ca khúc nổi bật theo cách Not Like Us của Kendrick Lamar từng làm được tại Grammy 2025.

Tại Grammy 2026, giải Ca khúc của năm thuộc về WILDFLOWER của Billie Eilish và Finneas. Trong khi đó, danh sách dự đoán cho mùa giải 2027 cho thấy nhiều nghệ sĩ trẻ đang có cơ hội cạnh tranh, đặc biệt là các nữ ca sĩ.

Tiana Lewis, người phụ trách chương trình nhạc pop của Apple, cũng nhận định đây là nhóm ứng viên đáng chú ý. Dù vậy, bà lưu ý Grammy vốn khó đoán và những tên tuổi nổi bật trên thị trường chưa chắc sẽ giành chiến thắng.

Olivia Dean, Ella Langley có lợi thế

Trong danh sách 8 ca khúc được Rolling Stone dự đoán có thể nhận đề cử, Olivia Dean góp mặt với Man I Need. Tạp chí đánh giá đây là ứng viên sáng giá cho chiến thắng nhờ sức hút kéo dài và phong cách âm nhạc phù hợp với Grammy.

Thành công của Olivia Dean cũng được thể hiện qua các bảng xếp hạng. Man I Need từng đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh, trong khi album The Art of Loving đồng thời đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng album nước này. 

Theo Official Charts, thành tích đó giúp Olivia Dean trở thành nữ nghệ sĩ solo người Anh đầu tiên đạt vị trí số một ở cả hai bảng xếp hạng trong cùng tuần kể từ Adele năm 2021.

Olivia Dean là một trong những gương mặt được chú ý trong cuộc đua Grammy 2027 - Ảnh: Island Records

Một ứng viên khác được đánh giá cao là Ella Langley với Choosin' Texas. Tạp chí cho rằng đây là ca khúc xứng đáng giành giải Ca khúc của năm, đồng thời nhấn mạnh sức lan tỏa của tác phẩm trong dòng nhạc đồng quê.

Thành công thương mại của Choosin' Texas là cơ sở đáng chú ý cho nhận định này. Tháng 9-2026, ca khúc đạt tuần thứ 23 đứng đầu Billboard Hot 100, vượt kỷ lục trước đó của All I Want for Christmas Is You do Mariah Carey thể hiện. Đây cũng là một dấu mốc nổi bật đối với dòng nhạc đồng quê trên bảng xếp hạng đĩa đơn tổng hợp của Mỹ.

Ella Langley có cơ hội đưa nhạc đồng quê trở lại tâm điểm ở hạng mục Ca khúc của năm tại Grammy - Ảnh: Sony Music

Olivia Rodrigo gây chú ý với phong cách pop-rock và những sáng tác về tình yêu, sự trưởng thành cùng những biến động trong tuổi trẻ - Ảnh: Xavi Torrent/Getty Images

Lần gần nhất một ca khúc đồng quê thắng giải Ca khúc của năm hoặc Bản thu âm của năm tại Grammy là năm 2011, khi Lady A giành cả hai giải với Need You Now. Theo Rolling Stone, chiến thắng của Ella Langley sẽ là sự ghi nhận đáng kể đối với các nhạc sĩ đồng quê đương đại.

Bên cạnh Olivia Dean và Ella Langley, Olivia Rodrigo có thể cạnh tranh với The Cure, còn Raye góp mặt với Where Is My Husband!. Brandi Carlile cũng nằm trong danh sách dự đoán với Returning to Myself.

Taylor Swift, Bruno Mars vẫn là đối thủ đáng gờm tại Grammy

Danh sách của Rolling Stone còn có Taylor Swift với The Fate of Ophelia và Bruno Mars với I Just Might. Cả hai vẫn có khả năng được ghi nhận tại những hạng mục lớn, nhưng thành công trong quá khứ cũng khiến các sản phẩm mới của họ phải chịu sự so sánh với những tác phẩm nổi bật trước đây.

Taylor Swift tiếp tục là cái tên đáng chú ý trong các dự đoán về Grammy 2027 - Ảnh: Taylor Swift

Bruno Mars là một trong những nghệ sĩ có dấu ấn riêng trên thị trường nhạc đại chúng - Ảnh: YouTube

Harry Styles cũng được nhắc đến trong nhóm nghệ sĩ kỳ cựu có khả năng nhận đề cử ở hạng mục Ca khúc của năm hoặc Bản thu âm của năm. Tuy nhiên, tên anh không nằm trong danh sách 8 ca khúc mà Rolling Stone lựa chọn cho riêng hạng mục Ca khúc của năm.

Ngoài ra, Streets of Minneapolis của Bruce Springsteen được nhắc đến như một lựa chọn có khả năng gây bất ngờ. Ca khúc này vẫn được xem là trường hợp đáng chú ý trong một cuộc đua khó lường.

Don Toliver với E85 là một ứng viên khác trong danh sách này, nam rapper có thể tạo bất ngờ, tương tự những trường hợp từng vượt ngoài dự đoán ở các mùa Grammy trước - Ảnh: Los Angeles Times

Taylor Swift, Bruno Mars có lép vế trước Olivia Dean, Ella Langley tại Grammy 2027? - Ảnh 8.BTS từ chối Grammy, vì sao nghệ sĩ K-pop khác bị chỉ trích?

Tranh cãi về giải nhạc pop châu Á của Grammy lan sang các nghệ sĩ K-pop đăng ký tham gia, giữa lo ngại dòng nhạc này bị phân biệt và cơ hội được công nhận quốc tế.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Bruno Mars Grammy Olivia Rodrigo Taylor Swift Olivia Dean

    Dòng sự kiện: Grammy

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