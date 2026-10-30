Ngày Quốc tế Mèo: Taylor Swift và dàn sao là 'con sen' chính hiệu

Taylor Swift xuất hiện trên trang bìa số đặc biệt của tạp chí Time với danh hiệu "Nhân vật của năm" năm 2023, cùng với chú mèo cưng thuộc giống Ragdoll tên là Benjamin Button - Ảnh: Time

Hằng năm, ngày 29-10 được Mỹ chọn là Ngày Quốc tế Mèo (National Cat Day). Đây cũng là dịp đặc biệt để nhiều nghệ sĩ sở hữu mèo chia sẻ tình yêu dành cho những người bạn nhỏ của mình.

Dàn sao quốc tế và tình yêu đặc biệt dành cho mèo

Không ít tên tuổi đình đám trong làng nhạc pop, country và hip-hop có những chú mèo tinh nghịch, đáng yêu, thích được vuốt ve và luôn chờ đợi chủ nhân trở về nhà mỗi ngày. Danh sách này có Katy Perry, Doja Cat, Adele, Kesha và nhiều nghệ sĩ khác.

Đặc biệt, Taylor Swift nổi tiếng là người mê mèo. Tình yêu dành cho những người bạn bốn chân thậm chí nhiều lần được cô đưa vào âm nhạc.

Trong ca khúc Gorgeous, nữ ca sĩ hát: "Có lẽ tôi sẽ loạng choạng trở về nhà với những chú mèo của mình". Còn trong Karma, cô ví von: "Nghiệp quả là một chú mèo, đang rừ rừ trong lòng tôi vì nó yêu tôi".

Katy Perry bế chú mèo cưng nổi tiếng của cô tên là Kitty Purry. Bức ảnh đăng vào năm 2020. Cô là một người yêu mèo thực thụ. Thậm chí, người hâm mộ nữ ca sĩ còn được gọi bằng cái tên Katy Cats - Ảnh: IGNV



Nhiều ngôi sao còn lập tài khoản mạng xã hội riêng cho thú cưng, giúp người hâm mộ có thêm một đối tượng để theo dõi và yêu mến.

Chẳng hạn, những chú mèo của Justin Bieber có gần 300.000 người theo dõi trên Instagram, trong khi mèo của Ed Sheeran cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo không kém.

Cũng giống như nhiều người bình thường, các nghệ sĩ có sở thích riêng về giống mèo. Taylor Swift được biết đến với tình yêu dành cho mèo Scottish Fold (mèo tai cụp Scotland).

Trong khi đó, Justin Bieber từng chi tới 35.000 USD vào năm 2019 để sở hữu một cặp mèo Bengal đốm. Một số ca sĩ khác lại yêu thích những giống mèo phổ biến hơn như mèo đen hay mèo mướp.

Hai chú mèo thuộc giống mèo Savannah có tên là Tuna và Sushi của Justin Bieber - Ảnh: IGNV

Dù thuộc giống mèo nào hay có bao nhiêu người theo dõi trên mạng xã hội, những chú mèo trong danh sách này đều nhận được tình yêu thương đặc biệt từ những người chủ nổi tiếng.

Hãy cùng tiếp tục điểm qua những nghệ sĩ yêu mèo.

Billy Corgan là một trong những người yêu mèo cuồng nhiệt nhất làng nhạc rock. Thủ lĩnh ban nhạc Smashing Pumpkins nhiều năm qua đã tích cực hợp tác với tổ chức bảo vệ động vật PAWS Chicago - Ảnh: IGNV

Lisa (BlackPink)) dành tình cảm đặc biệt cho những người bạn mèo và hiện nuôi khá nhiều thú cưng. Điều này có thể thấy qua tài khoản Instagram riêng mà nữ ca sĩ lập cho 5 chú mèo của mình. Chúng thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các khoảnh khắc ăn uống và vui chơi - Ảnh: IGNV

Ca sĩ Britney Spears ôm chú mèo lông trắng có đôi mắt xanh rực rỡ, được trích từ bộ ảnh của cô trên tạp chí V Magazine thực hiện vào năm 2011 - Ảnh: V Magazine

Doja Cat không lựa chọn nghệ danh một cách ngẫu nhiên. Nữ rapper vốn có tình yêu đặc biệt dành cho loài mèo. Tại nhà, cô nuôi nhiều chú mèo thuộc các giống khác nhau - Ảnh: IGNV

Ed Sheeran từ lâu đã là người yêu mèo, thậm chí lập tài khoản Instagram riêng cho chúng. Anh còn từng nuôi một chú mèo tên Graham, qua đời vào năm 2019 - Ảnh: SPCA



Jennifer Lopez từng bế chú mèo nổi tiếng mạng xã hội Grumpy Cat (tên thật là Tardar Sauce) - Ảnh: People

Bên cạnh nhiều chú chó và một chú lợn, đàn thú cưng đông đúc của Miley Cyrus còn có 3 chú mèo tên Keke, Lilo và Shanti Om Bb - Ảnh: IGNV

Sabrina Carpenter nhiều lần chia sẻ hình ảnh những chú mèo cưng trên mạng xã hội. Trước khi trở thành ngôi sao nhạc pop, cô lớn lên trong một gia đình có nuôi mèo - Ảnh: Variety

SUGA (BTS) nuôi một chú mèo đen tên Tang và thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh thú cưng trên Instagram - Ảnh: IGNV