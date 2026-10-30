Ngày Quốc tế Mèo: Taylor Swift và dàn sao là 'con sen' chính hiệu

Katy Perry, Taylor Swift, Sabrina Carpenter cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác công khai tình yêu dành cho những người bạn bốn chân.
Hằng năm, ngày 29-10 được Mỹ chọn là Ngày Quốc tế Mèo (National Cat Day). Đây cũng là dịp đặc biệt để nhiều nghệ sĩ sở hữu mèo chia sẻ tình yêu dành cho những người bạn nhỏ của mình.
Dàn sao quốc tế và tình yêu đặc biệt dành cho mèo
Không ít tên tuổi đình đám trong làng nhạc pop, country và hip-hop có những chú mèo tinh nghịch, đáng yêu, thích được vuốt ve và luôn chờ đợi chủ nhân trở về nhà mỗi ngày. Danh sách này có Katy Perry, Doja Cat, Adele, Kesha và nhiều nghệ sĩ khác.
Đặc biệt, Taylor Swift nổi tiếng là người mê mèo. Tình yêu dành cho những người bạn bốn chân thậm chí nhiều lần được cô đưa vào âm nhạc.
Trong ca khúc Gorgeous, nữ ca sĩ hát: "Có lẽ tôi sẽ loạng choạng trở về nhà với những chú mèo của mình". Còn trong Karma, cô ví von: "Nghiệp quả là một chú mèo, đang rừ rừ trong lòng tôi vì nó yêu tôi".
Nhiều ngôi sao còn lập tài khoản mạng xã hội riêng cho thú cưng, giúp người hâm mộ có thêm một đối tượng để theo dõi và yêu mến.
Chẳng hạn, những chú mèo của Justin Bieber có gần 300.000 người theo dõi trên Instagram, trong khi mèo của Ed Sheeran cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo không kém.
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