Vì sao Olivia Dean được chọn là Nghệ sĩ của năm 2026?

Olivia Dean trở thành nghệ sĩ Anh đầu tiên nhận danh hiệu Nghệ sĩ của năm từ Apple Music - Ảnh: Apple Music

Apple Music vừa công bố Olivia Dean là Nghệ sĩ của năm 2026 (Artist of the Year). Nữ ca sĩ 27 tuổi trở thành nghệ sĩ đầu tiên đến từ Anh nhận danh hiệu này kể từ khi giải thưởng được trao lần đầu vào năm 2019.

Theo Apple Music, Olivia Dean có một năm bứt phá mạnh mẽ sau khi phát hành album phòng thu thứ hai The Art of Loving vào tháng 9-2025. Ca khúc Man I Need trong album xuất hiện trên bảng xếp hạng Daily Top 100 của Apple Music mỗi ngày kể từ lần đầu góp mặt vào ngày 29-8-2025.

Một năm bứt phá của Olivia Dean

The Art of Loving có 8 tuần đứng đầu bảng xếp hạng album tại Anh. Thành công của album góp phần đưa Olivia Dean trở thành một trong những giọng ca nổi bật của thị trường âm nhạc quốc tế trong năm nay.

Tháng 2-2026, cô giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Grammy. Cùng năm, nữ ca sĩ tiếp tục thắng bốn giải BRIT Awards, gồm Nghệ sĩ của năm, Album của năm, Nghệ sĩ pop xuất sắc và Ca khúc của năm.

Âm nhạc của Olivia Dean kết hợp các yếu tố pop, soul và R&B, thường khai thác những chủ đề gần gũi như tình yêu, tình bạn và các mối quan hệ. Cách thể hiện giàu cảm xúc cùng những câu chuyện mang tính cá nhân được xem là một trong những yếu tố giúp cô tạo sự kết nối với người nghe.

Olivia Dean có một năm thành công khi được vinh danh tại Grammy và BRIT Awards 2026 - Ảnh: Kevin Winter

Hoạt động biểu diễn của Olivia Dean cũng ghi nhận nhiều dấu ấn. Sau bốn đêm diễn tại Madison Square Garden (New York, Mỹ), cô tiếp tục bán hết vé sáu đêm diễn tại sân vận động The O2 ở London (Anh).

Lý giải về lựa chọn này, Rachel Newman, đồng lãnh đạo Apple Music, nhận xét Olivia Dean luôn thể hiện sự chân thành trong âm nhạc và những chia sẻ cá nhân. Theo bà, các ca khúc của nữ ca sĩ tạo sự kết nối với người nghe thông qua những câu chuyện về tình yêu và tình bạn.

Năm 2026 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Olivia Dean - Ảnh: Gwen Trannoy

Olivia Dean cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được Apple Music ghi nhận là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trong năm. Với danh hiệu này, nữ ca sĩ sẽ nhận một chiếc cúp được chế tác từ tấm silicon tùy chỉnh của Apple, đặt giữa lớp kính đánh bóng và phần thân nhôm gia công.

Trước Olivia Dean, danh hiệu Nghệ sĩ của năm của Apple Music từng được trao cho những tên tuổi như Billie Eilish, Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd và Tyler, The Creator.