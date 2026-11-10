Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vì sao Olivia Dean được chọn là Nghệ sĩ của năm 2026?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Ca sĩ Olivia Dean được Apple Music chọn là Nghệ sĩ của năm 2026, sau một năm gặt hái nhiều thành tích nổi bật.

Olivia Dean trở thành nghệ sĩ Anh đầu tiên nhận danh hiệu Nghệ sĩ của năm từ Apple Music - Ảnh: Apple Music

Apple Music vừa công bố Olivia Dean là Nghệ sĩ của năm 2026 (Artist of the Year). Nữ ca sĩ 27 tuổi trở thành nghệ sĩ đầu tiên đến từ Anh nhận danh hiệu này kể từ khi giải thưởng được trao lần đầu vào năm 2019.

Theo Apple Music, Olivia Dean có một năm bứt phá mạnh mẽ sau khi phát hành album phòng thu thứ hai The Art of Loving vào tháng 9-2025. Ca khúc Man I Need trong album xuất hiện trên bảng xếp hạng Daily Top 100 của Apple Music mỗi ngày kể từ lần đầu góp mặt vào ngày 29-8-2025.

Một năm bứt phá của Olivia Dean

The Art of Loving có 8 tuần đứng đầu bảng xếp hạng album tại Anh. Thành công của album góp phần đưa Olivia Dean trở thành một trong những giọng ca nổi bật của thị trường âm nhạc quốc tế trong năm nay.

Tháng 2-2026, cô giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Grammy. Cùng năm, nữ ca sĩ tiếp tục thắng bốn giải BRIT Awards, gồm Nghệ sĩ của năm, Album của năm, Nghệ sĩ pop xuất sắc và Ca khúc của năm.

Âm nhạc của Olivia Dean kết hợp các yếu tố pop, soul và R&B, thường khai thác những chủ đề gần gũi như tình yêu, tình bạn và các mối quan hệ. Cách thể hiện giàu cảm xúc cùng những câu chuyện mang tính cá nhân được xem là một trong những yếu tố giúp cô tạo sự kết nối với người nghe.

Olivia Dean có một năm thành công khi được vinh danh tại Grammy và BRIT Awards 2026 - Ảnh: Kevin Winter

Hoạt động biểu diễn của Olivia Dean cũng ghi nhận nhiều dấu ấn. Sau bốn đêm diễn tại Madison Square Garden (New York, Mỹ), cô tiếp tục bán hết vé sáu đêm diễn tại sân vận động The O2 ở London (Anh).

Lý giải về lựa chọn này, Rachel Newman, đồng lãnh đạo Apple Music, nhận xét Olivia Dean luôn thể hiện sự chân thành trong âm nhạc và những chia sẻ cá nhân. Theo bà, các ca khúc của nữ ca sĩ tạo sự kết nối với người nghe thông qua những câu chuyện về tình yêu và tình bạn.

Năm 2026 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Olivia Dean - Ảnh: Gwen Trannoy

Olivia Dean cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được Apple Music ghi nhận là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trong năm. Với danh hiệu này, nữ ca sĩ sẽ nhận một chiếc cúp được chế tác từ tấm silicon tùy chỉnh của Apple, đặt giữa lớp kính đánh bóng và phần thân nhôm gia công.

Trước Olivia Dean, danh hiệu Nghệ sĩ của năm của Apple Music từng được trao cho những tên tuổi như Billie Eilish, Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd và Tyler, The Creator.

Vì sao Olivia Dean được chọn là Nghệ sĩ của năm 2026? - Ảnh 4.Taylor Swift, Bruno Mars có lép vế trước Olivia Dean, Ella Langley tại Grammy 2027?

Vòng bỏ phiếu đầu tiên của Grammy 2027 đã kết thúc, mở ra cuộc đua Ca khúc của năm được đánh giá khó đoán, với nhiều gương mặt trẻ có cơ hội cạnh tranh tại mùa giải năm nay.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MAI NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: apple music Taylor Swift Olivia Dean The Weeknd

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất