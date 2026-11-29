Một tàu cá bị lật, chìm trên sông Thoa đã được kéo lên khỏi mặt nước - Ảnh: T.N.

Chiều 29-11, lãnh đạo Đồn biên phòng Bình Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vẫn đang giữ liên lạc, theo dõi vị trí và tình hình của tàu cá QNg-90701-TS gặp sự cố khi hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Trước đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, Đồn biên phòng Bình Hải tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Trang (36 tuổi, trú thôn Định Tân, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi), vợ ông Trần Tấn Linh (41 tuổi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg-90701-TS.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 2h ngày 29-11, khi đang hành nghề lưới rê tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá bất ngờ bị hỏng hộp số. Ông Linh cùng các ngư dân tìm cách sửa chữa nhưng không thành công, khiến tàu phải thả trôi trên biển.

Sau khi xảy ra sự cố, thuyền trưởng đã sử dụng bộ đàm liên lạc với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực để nhờ hỗ trợ. Tàu cá QNg-95294-TS do ông Bùi Phúc (48 tuổi, cùng trú xã Đông Sơn) làm thuyền trưởng đã tiếp cận, hỗ trợ kéo lưới cho tàu gặp nạn. Tuy nhiên, do tàu này vừa chạy ra ngư trường nên chưa thể kéo tàu QNg-90701-TS về bờ.

Tàu cá QNg-90701-TS dài 19m, công suất 730CV, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ ngày 5-11, trên tàu có 7 lao động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Bình Hải đã liên hệ gia đình, hướng dẫn duy trì liên lạc với thuyền trưởng, đồng thời nhắc nhở các thuyền viên bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố.

Đơn vị cũng hướng dẫn thuyền trưởng kích hoạt nút SOS trên thiết bị giám sát hành trình nếu không thể tự khắc phục sự cố, nhằm truyền tín hiệu đến hệ thống tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, lực lượng biên phòng rà soát các tàu cá Quảng Ngãi đang hoạt động lân cận để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình, lúc 8h ngày 29-11, tàu cá vẫn được ghi nhận tại tọa độ xảy ra sự cố. Đồn biên phòng Bình Hải đang phối hợp UBND xã Đông Sơn và gia đình tiếp tục liên lạc với thuyền trưởng, theo dõi diễn biến và vị trí phương tiện.

Tàu cá bị lật trên sông Thoa đã được trục vớt Sáng sớm 28-11, tàu cá QNg-44061-TS, công suất 30CV của ông Nguyễn Ngọc Thìn (trú phường Trà Câu, Quảng Ngãi) bị lật trên sông Thoa, đoạn qua khu vực cầu Hải Tân. Trước đó, chủ tàu đã neo buộc phương tiện vào vị trí cố định để ứng phó mưa lớn. Tuy nhiên, nước sông dâng cao, gió mạnh khiến dây neo bị đứt, tàu trôi tự do rồi lật úp. Ngay sau sự cố, lực lượng tại chỗ của phường Trà Câu phối hợp cơ quan chức năng và người dân triển khai trục vớt. Đến sáng 29-11, phương tiện đã được đưa lên khỏi mặt nước.