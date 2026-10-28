Tàu cá vừa rời cảng ở Lâm Đồng đã bốc cháy dữ dội

Chiếc tàu cá cháy rụi phần cabin khi vừa mới xuất bến tại cảng Phú Hải, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: TRUNG THÀNH

Sáng 28-10, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) khống chế đám cháy từ chiếc tàu cá tại cảng Phú Hải.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tàu cá BTh 89330 TS (công suất 40CV, dài 10m) do ông Hà Tiến Tít làm thuyền trưởng, rời cảng Phú Hải ra biển đánh bắt.

Nhưng vừa xuất bến, tàu cá bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện và bốc cháy.

Mặc dù những người trên tàu cá và ngư dân lân cận đến tiếp cận hỗ trợ nhưng lửa vẫn cháy mạnh.

Nhận thông tin vụ cháy, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương tham gia chữa cháy.

Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng biên phòng lai dắt tàu cá về khu vực trước Trạm Kiểm soát biên phòng Phú Hải để tiếp tục xử lý. Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 cũng được huy động phối hợp xử lý vụ việc.