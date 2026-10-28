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Chìm tàu cá, một người tử vong, một người mất tích

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Chiếc tàu cá đang trên đường vào cảng thì bất ngờ bị chìm khiến 1 người chết, 1 người hiện đang mất tích.

Chìm tàu cá, một người tử vong, một người mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng triển khai ứng cứu các ngư dân gặp nạn do chìm tàu cá - Ảnh: H.T.

Ngày 28-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Đồn Biên phòng Thiên Cầm (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trên vùng biển xã Thiên Cầm vừa xảy ra vụ chìm tàu cá khiến 1 ngư dân chết, 1 ngư dân mất tích.

Theo đó, khoảng 5h50 sáng cùng ngày, tàu cá của ngư dân Lê Văn Luyện (46 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh), mang số hiệu HT-90377-TS trên đường di chuyển vào cảng cá Cửa Nhượng cách bờ khoảng 2 hải lý thì bất ngờ bị chìm.

Thời điểm này trên tàu có 5 người, 3 người được ứng cứu an toàn, 2 người mất tích là anh Nguyễn Văn Thế (50 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Hưng) và anh Lê Viết Hà (38 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ chìm tàu, Đồn Biên phòng Thiên Cầm cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Tuy nhiên, do biển động, mưa to, sóng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Lê Viết Hà tại khu vực tàu chìm.

Hiện ngư dân Nguyễn Văn Thế vẫn đang mất tích, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm. 

Chìm tàu cá, một người tử vong, một người mất tích - Ảnh 2.Đã phát hiện tàu cá có 4 ngư dân Mũi Né gặp nạn gần mỏ Sư Tử Trắng, chưa thấy người xung quanh

Sáng 22-10, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp tìm kiếm 4 ngư dân phường Mũi Né trên tàu cá gặp nạn khi đang đánh bắt tại vùng biển gần mỏ Sư Tử Trắng.

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LÊ MINH
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    Chủ đề: mất tích ngư dân chìm tàu

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