Tàu hàng nước ngoài va chạm tàu cá, 1 người chết, 5 người bị thương

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đưa nạn nhân vụ chìm tàu cá vào bờ cấp cứu - Ảnh: Biên phòng Quảng Ninh

Ngày 31-10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Quảng Ninh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, đưa sáu thuyền viên trên tàu cá gặp nạn vào bờ cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h42 ngày 30-10, tại khu vực cách đảo Long Châu khoảng 2 hải lý về phía đông, tàu hàng AROSA mang quốc tịch Liberia, chở 18 thuyền viên nước ngoài, đang trên hành trình từ Singapore đến cảng Hòn Gai (TP Quảng Ninh) để dỡ hàng thì xảy ra va chạm với tàu cá mang biển kiểm soát HP-90880.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu cá có tổng cộng sáu thuyền viên. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, toàn bộ sáu người trên tàu rơi xuống biển.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai và Hải đội Biên phòng 2 cử lực lượng nhanh chóng triển khai phương tiện, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Hoa tiêu Quảng Ninh và Cảng Hòn Gai tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng đã đưa cả sáu thuyền viên vào bờ, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh cấp cứu. Vụ tai nạn khiến một thuyền viên tử nạn, năm người còn lại bị thương.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.