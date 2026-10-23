4 ngư dân Mũi Né gặp nạn gần mỏ Sư Tử Trắng đã về đến Cần Thơ an toàn

4 ngư dân gặp nạn mạnh khỏe khi tàu cập cầu cảng - Ảnh: KHẮC TÂM

Khoảng 12h45 ngày 23-10, tàu cá CT-00787-TS đã cập cầu cảng Hải đội Biên phòng Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ.

Trên tàu cá CT-00787TS, ngoài thuyền trưởng của tàu và ngư dân, còn có 4 ngư dân Mũi Né (Lâm Đồng) gặp nạn gần mỏ Sư Tử Trắng. Tất cả 4 người này đều khỏe mạnh.

Tàu thu mua hải sản của Cần Thơ tham gia cứu 4 ngư dân - Ảnh: KHẮC TÂM

Anh Nguyễn Văn Hai (44 tuổi, ngụ tại Mũi Né, Lâm Đồng), thuyền trưởng tàu cá công suất 56CV, dài trên 12m - chia sẻ rất mừng khi còn sống sót trở về đất liền, gặp lại người thân.

"Tàu chìm, mất của tôi rất buồn. Nhưng may mắn được tàu cá Cần Thơ cứu sống. Còn người còn của. Tôi như vừa từ cõi chết trở về. Rất mừng vì còn sống sót", anh Hai nghẹn lời.

Ngư dân được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thăm khám sức khỏe - Ảnh: CHÍ QUỐC

Anh Hai cho hay khoảng 2h ngày 19-10, tàu của anh xuất bến để khai thác hải sản xa bờ. Sau hơn 2 ngày hoạt động trên biển, tàu gặp nạn tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý về hướng Đông Nam.

"Tối 21-10, khi tôi và 3 ngư dân đang ngủ thì phát hiện bị khóa nước. Chưa kịp tỉnh ngủ tàu đã bất đầu chìm. Sóng to gió lớn nên diễn biến sau đó rất nhanh. Bốn anh em chạy lên mũi tàu, lấy đèn pin quơ qua quơ lại phát tín hiệu cầu cứu.

Lúc này tôi rất rung, phút sinh tử đang cận kề nhưng tôi bảo anh em bình tĩnh. May là có một tàu cá gần đó đến cứu kịp thời. Cám ơn anh em tàu cá Cần Thơ rất nhiều. Tôi đi biển từ năm 8 tuổi, đây là lần đầu tiên gặp nạn, thật kinh khủng", ông Hai cảm động chia sẻ.

Anh Lê Văn Lượm (36 tuổi) cho hay lúc tàu bị chìm, anh nghĩ thế là hết. "Trong đêm tối, gió lạnh mà anh em không ai kịp mặc áo phao, nếu chơi vơi giữa dòng nước, tôi nghĩ cơ hội sống còn rất ít.

Nhưng ông trời thương, chúng tôi được tàu cá ở Cần Thơ cứu. Tận đáy lòng mình, tôi không biết nói gì hơn. Cám ơn rất nhiều, rất nhiều", anh Lượm nghẹn lời.

Thuyền trưởng tàu cá CT-00787-TS Nguyễn Hải Đăng cho biết tàu của anh chuyên thu mua hải sản trên biển. Khi tàu ở khu vực gần mỏ Sư Tử Trắng thì thấy tín hiệu cầu cứu nên đã quay tàu lại cứu giúp.

"Tôi nhớ lúc đó khoảng 1h10 sáng. Khi tàu đang chạy thì thấy có ánh sáng đèn quơ qua quơ lại. Dân trong nghề, biết đây là tín hiệu cầu cứu, tôi nói anh em phải cứu giúp. Rất may, tàu của chúng tôi ở gần đó, chỉ cách tàu gặp nạn chừng 50-70m. Khi tàu đến nơi, cứu được 4 anh em lên tàu an toàn, chỉ vài phút sau tàu cá này đã bị chìm hoàn toàn.

Là dân đi biển, cứu được anh em, chúng tôi rất vui, liền thông tin cho cơ quan chức năng và gia đình biết, để họ an tâm. Chúng tôi đối xử với anh em như người thân của mình", anh Đăng nhớ lại.

Ban chỉ huy Bội đội Biên phòng TP Cần Thơ đã chỉ đạo cho Đồn Biên phòng Trung Bình cử cán bộ, nhân viên quân y kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế cho các ngư dân. Qua thăm khám, chăm sóc sức khỏe cả 4 ngư dân đều ổn định.

Hiện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ đang hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng bàn giao các ngư dân về với gia đình.