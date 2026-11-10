Cứu hộ tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển

Lực lượng chức năng cứu hộ thành công tàu cá bị sóng đánh chìm - Ảnh: BP

Sáng 10-11, Đồn Biên phòng Ninh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã kịp thời huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương cùng nhân dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị sóng đánh chìm, khi đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao, tàu cá do ông Nguyễn Văn Tú (trú phường Đông Ninh Hòa) làm chủ, đang neo đậu tại khu vực bờ kè Hòn Khói bất ngờ bị sóng đánh trôi, dẫn đến chìm tàu.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Ninh Hải đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với người dân và các lực lượng tại chỗ triển khai phương án cứu hộ.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tiếp cận, kéo tàu và triển khai các biện pháp trục vớt, khắc phục sự cố. Đến khoảng 7h15, các lực lượng đã đưa được tàu cá lên bờ, tạo điều kiện cho chủ phương tiện tiến hành kiểm tra, sửa chữa, khắc phục hư hỏng.