Kịch thiếu nhi Sơn Tinh - Thủy Tinh diễn phục vụ khán giả nhí miễn phí - Ảnh: Nhà hát kịch Idecaf

Xem miễn phí kịch thiếu nhi Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh

Dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Nhà hát kịch TP.HCM đang từng bước thực hiện chương trình biểu diễn định kỳ phục vụ miễn phí cho khán giả nhí.

Sáng 29-11, nhà hát mời đơn vị Nhà hát thiếu nhi Nụ Cười (cùng đơn vị hoạt động với Nhà hát kịch Idecaf) đến rạp Công Nhân (Đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM) diễn vở kịch Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Đây là vở kịch màu sắc, câu chuyện quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh (tác giả: Vũ Huỳnh) do Huỳnh Trung dàn dựng.

Vở quy tụ các nghệ sĩ trẻ rất được yêu thích của Nhà hát kịch Idecaf như Đông Hải, Kan Lê, Bích Trâm, Trà Ngọc, Tâm Anh, Trung Tín, Minh Sang, Phạm Hạnh, Cẩm Hò, Ngọc Phượng…

Quán nhà Haha khởi động hành trình mới tại Cao Bằng

Sau khi khép lại hành trình tại gia đình O Bé ở Huế, chương trình Quán nhà Haha tiếp tục đưa khán giả đến với Cao Bằng - vùng đất miền núi thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam.

Theo thông tin được đăng tải trên fanpage chương trình, khách mời đầu tiên góp mặt trong chặng hành trình mới là anh tài Binz (tên thật Xuân Đan). Nam rapper được giới thiệu là "crush ngầm" của Ba Nam và "Ngũ A Ka" của Út Khánh. Ban tổ chức còn úp mở về màn trổ tài nấu nướng của nam khách mời với lời dẫn hài hước: "Xem Xuân Đan cùng giao diện lịch lãm 'good job' cook trọn căn bếp như thế nào?".

Binz tham gia Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Bên cạnh Binz, danh tính khách mời thứ hai cũng đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều đồn đoán cho rằng BB Trần sẽ xuất hiện trong chặng Cao Bằng lần này.

Thông tin trên nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi hài hước. Một số bình luận bày tỏ sự tò mò về khả năng nấu nướng của các khách mời, trong khi những ý kiến khác lại thích thú trước màn tương tác được dự đoán giữa Binz và các thành viên chương trình.

Có khán giả lo lắng nam rapper sẽ bị các thành viên trêu chọc bởi tính cách có phần hiền lành. Tập 6 Quán nhà Haha lên sóng lúc 20h ngày 28-11 trên VTV3.

30 nhân vật tiêu biểu kể chuyện Rạng rỡ Việt Nam

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Gala Rạng rỡ Việt Nam được truyền hình trực tiếp ngày 29-11 trên kênh VTV1. Theo Thời báo VTV, sau một năm đồng hành cùng khán giả truyền hình cả nước ở khung giờ sau bản tin Thời sự 19h trên VTV1 với 365 câu chuyện đầy cảm hứng, đây là điểm nhấn khép lại chặng đường đầu tiên của dự án truyền cảm hứng quy mô quốc gia này.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở cấu trúc bốn tuyến nhân vật đại diện cho bốn lát cắt chân thực và sống động của đất nước hôm nay. Từ khoảng 365 câu chuyện đã phát sóng, ban tổ chức chọn khoảng 30 nhân vật tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về.

Phương Mỹ Chi là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong gala - Ảnh: LINH ĐOAN

Chương trình có thời lượng 100 phút, kết hợp âm nhạc, múa, xiếc, điện ảnh, phóng sự nghệ thuật và hiệu ứng visual mapping. Bên cạnh giao lưu, tôn vinh những nhân vật truyền cảm hứng, đêm gala còn quy tụ các nghệ sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Tạ Quang Thắng cùng nhóm DTAP.

Ban tổ chức cho biết sự xuất hiện đan cài của chính các nhân vật được tôn vinh trong các tiết mục nghệ thuật hi vọng sẽ tạo nên những điểm chạm cảm xúc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc từ tự hào, bi tráng đến vỡ òa trong niềm tin yêu cuộc sống.

Running Man Việt Nam đe dọa ngôi vương Trại giam hạnh phúc

Cuối tuần này, Running Man Việt Nam - Về nhà, You can see everything - Điểm mù, Hexe: Thế giới phép thuật, Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng, Kumanthong: Quỷ thắp nhang, Vỏ bọc tân binh cùng ra rạp từ ngày 27-11.

Đáng chú ý nhất là Running Man Việt Nam - Về nhà. Với thời lượng 181 phút, phiên bản điện ảnh của Running Man Việt Nam đưa Gia tộc R trở lại bảo tàng ký ức, mở ra cuộc đua tìm kiếm người thừa kế cùng hàng loạt bí ẩn bất ngờ.

Trailer Running Man Việt Nam - Về nhà

Kết hợp thử thách vận động, đấu trí và những tình huống hài hước, bộ phim cũng khép lại hành trình bằng thông điệp đầy cảm xúc về gia đình, tình thân và sự hy sinh của cha mẹ.

"Siêu phẩm phim tài liệu" You can see everything - Điểm mù cũng sẽ ra rạp Việt trong đợt phát hành tuần này. Phim ghi lại cuộc sống của Elizabeth Holmes, nhà sáng lập Theranos, trong vòng 34 ngày trước khi cô phải chấp hành án tù liên bang vì tội lừa đảo.

Nếu yêu thích phim hoạt hình, không thể bỏ qua Hexe: Thế giới phép thuật. Phim xoay quanh cô bé Billie bất ngờ phát hiện năng lực phép thuật và bước vào thế giới phù thủy kỳ ảo. Đồng hành cùng mẹ Alice, cả hai dần khám phá những bí mật gia đình có thể làm thay đổi thế giới phép thuật mãi mãi.

Ca sĩ mặt nạ 2026 mang đến "Ngày hội thể thao"

Tập 9 Ca sĩ mặt nạ 2026 mang chủ đề Ngày hội thể thao, với sự đồng hành của hai khách mời Vũ Cát Tường và Pháo bên cạnh hội đồng cố vấn quen thuộc.

Theo trailer, chương trình mở ra bằng màn giao lưu sôi nổi xoay quanh các bộ môn thể thao. Mỗi cố vấn đưa ra một lựa chọn mang đậm dấu ấn cá nhân: Trấn Thành hào hứng với MMA, Pháo lựa chọn Parkour, trong khi Bích Phương nhắc đến Esports - bộ môn vận động chủ yếu bằng… những đầu ngón tay.

Điểm nhấn của tập phát sóng là phần hội ngộ của bốn mascot thuộc bảng C gồm CÔ SAO, DÊ DU KÝ, HEO MÁ HỒNG và LION VUI TƯƠI. Các nhân vật sẽ cùng tham gia màn mashup hai bản hit đình đám, hứa hẹn mang đến những tiết mục đa dạng về màu sắc âm nhạc.

Pháo, Trấn Thành, MC Ngô Kiến Huy trong Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: BTC

Bốn mascot có nhiều khía cạnh mới mẻ. DÊ DU KÝ gây ấn tượng với cá tính mạnh mẽ, trong khi LION VUI TƯƠI thử sức với những giai điệu Ballad giàu cảm xúc. HEO MÁ HỒNG thu hút sự chú ý nhờ diện mạo có phần thon gọn hơn. Trong khi đó, CÔ SAO tiếp tục nổi bật với thần thái tự tin, phong cách giao lưu cá tính và phong thái diva đặc trưng.

Tập 9 đánh dấu vòng đấu loại trực tiếp 1:1. Bốn mascot bước vào cuộc đối đầu, hai giọng ca phải dừng chân ngay trong tập phát sóng này.

Tập 9 Ca sĩ mặt nạ 2026 phát sóng lúc 20h ngày 28-11 trên HTV2 - Vie Channel, ON-Vie GIẢI TRÍ, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.

Tài tử miệt vườn 2026 bước vào đêm cuối vòng Tăng tốc

12 thí sinh vào vòng Tăng tốc chương trình Tài tử miệt vườn đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ đêm thi cuối cùng của vòng này vào tối 29-11.

Ngọc Phụng là một trong các rapper khách mời diễn cùng các thí sinh trong vòng thi Tăng tốc chương trình Tài tử miệt vườn 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong đêm thi, có bốn thí sinh cùng tranh tài trong một tiết mục mang tên Xóm cà khịa. Đó là các tài tử Ánh Loan, Lâm Anh Điền, Hồng Gấm và Phước Sang. Các tài tử sẽ thi cùng phần dẫn dắt, kết nối của rapper Chí Tâm.

Đây là phần thi mới của Tài tử miệt vườn năm nay. Có sự kết hợp giữa đờn ca tài tử, cải lương và các loại hình âm nhạc hiện đại mà chủ yếu là rap.

Ba giám khảo Chí Tâm, Ngọc Huyền và Võ Minh Lâm sẽ xem, đánh giá để chọn ra 9 thí sinh đi tiếp vào các vòng trong từ ba đêm thi của Tăng tốc. Đêm thi diễn tối 29-11 được phát sóng trên kênh THĐT1.

Vở Hẹn nhau ở cuối con đường của Sân khấu Hoàng Thái Thanh - Ảnh: LINH ĐOAN

Sân khấu tuần này có gì? Nhà hát kịch Idecaf diễn vở 12 bà mụ ngày 28-11, ngày 29-11 là vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện. Ngày 28-11, Nhà hát kịch 5B diễn vở Ngôi nhà thiếu đàn bà. Ngày 28 và 29-11, Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Hẹn nhau ở cuối con đường, Trái tim oan khuất. Sân khấu Trương Hùng Minh diễn vở Rằm tháng 7 ngày 28-11, ngày 29-11 là vở Ngăn lạnh số 44. Sân khấu Mới diễn vở Ra giêng cho cưới hôn? ngày 29-11. Ngày 28-11, Sân khấu kịch Hồng Vân diễn vở Suối linh hồn, ngày 29-11 là vở Người vợ ma.