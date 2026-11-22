Lyhan đứng sau mặt nạ Mimibu - Ảnh: BTC

Tối 21-11, tập 8 chương trình Ca sĩ mặt nạ 2026 lên sóng với chủ đề “Phiên bản khi yêu của tôi”. Chương trình có sự góp mặt của hai cố vấn khách mời Captain Boy và Quang Hùng MasterD, bên cạnh Trấn Thành và Bích Phương.

Tập này tiếp tục vòng đấu loại trực tiếp bảng B. Bốn mascot gồm Mad Long, Rabibuum, Khỉ Xù Mì và Mimibu lần lượt tranh tài qua những tiết mục solo, tìm kiếm cơ hội đi tiếp.

Một trong những điểm nhấn của tập 8 là màn mashup Cắt đôi nỗi sầu và Cô đơn trên sofa do cả bốn mascot bảng B thể hiện.

Ở phần solo, các mascot mang đến những tiết mục với màu sắc âm nhạc khác nhau. Mad Long thể hiện ca khúc Mình yêu đến đây thôi, còn Khỉ Xù Mì lựa chọn Sau hình bóng khác.

Rabibuum trình diễn E là không thể theo phong cách afro/R&B và Mimibu thể hiện ca khúc Đắng dược của DC Tâm.

Bốn màu giọng khác biệt của Rabibuum, Mad Long, Mimibu và Khỉ Xù Mì kết hợp trong tiết mục mashup - Ảnh: BTC

Ở màn đối đầu đầu tiên, Mad Long giành chiến thắng với 50,48% bình chọn, nhỉnh hơn con số 49,52% của Rabibuum. Cặp đấu còn lại, Khỉ Xù Mì nhận 54,29% bình chọn, vượt qua Mimibu với 45,71%. Kết quả này khiến Rabibuum và Mimibu phải dừng cuộc chơi.

Danh tính của hai mascot không khiến nhiều khán giả quá bất ngờ. Trước thời điểm công bố, không ít người xem đã gọi tên danh ca Ngọc Sơn phía sau Rabibuum và ca sĩ Lyhan phía sau Mimibu.

"Nghe giọng là biết Ngọc Sơn rồi", "không ngoài dự đoán, Mimibu chính là Lyhan", "lại thêm một câu chống liệt trong bộ đề Ca sĩ mặt nạ năm nay" - một số bình luận sau khi Rabibuum (Ngọc Sơn) và Mimibu (Lyhan) tháo mặt nạ,

Ngọc Sơn tiết lộ hơn 100 sáng tác không thu tác quyền

Sau khi tháo mặt nạ, Ngọc Sơn gửi lời chào khán giả bằng ca khúc Vầng trăng cô đơn. Nam danh ca chia sẻ từng muốn tham gia chương trình từ mùa đầu tiên nhưng còn e ngại bản thân chưa đủ duyên dáng và tự tin. Anh cho biết chỉ cần được góp mặt, kể cả ở vòng gửi xe, cũng đã là niềm vui.

"Thỏ xì teen" Rabibuum chính là danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: BTC

“Anh ba” Ngọc Sơn cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của ban cố vấn và khán giả, đồng thời mong muốn sự xuất hiện của mình có thể tiếp thêm động lực cho các nghệ sĩ trẻ. Ngọc Sơn cho biết thêm anh đã sáng tác hơn 100 ca khúc nhưng chưa từng thu tiền tác quyền từ những sáng tác này.

Ở phía Mimibu, Lyhan lựa chọn gửi đến khán giả bài hát Rơi tự do sau khi lộ diện. Bích Phương là cố vấn duy nhất dự đoán chính xác danh tính nữ ca sĩ. Khi Lyhan tháo mặt nạ, nữ cố vấn không giấu được sự xúc động trước người em thân thiết.

Rơi tự do là ca khúc solo Lyhan từng thể hiện tại chương trình Em xinh say hi - Ảnh: BTC

Chia sẻ về hành trình tại Ca sĩ mặt nạ 2026, Lyhan cho biết cô yêu thích cảm giác được đứng trên sân khấu và đón nhận năng lượng từ khán giả.

Dù từng có ý định tập trung vào thu âm, sản xuất âm nhạc thay vì xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ vẫn nhận ra biểu diễn là điều mình thực sự yêu thích.

Lyhan kể thêm rằng tình yêu nghệ thuật được nuôi dưỡng từ những năm tháng theo mẹ đi hát. Từ năm 3-5 tuổi, cô đã cùng mẹ rong ruổi qua nhiều nơi biểu diễn. Có những chuyến lưu diễn, hai mẹ con phải ngủ dưới sân khấu hoặc ở lại nhà cộng đồng. Những trải nghiệm từ nhỏ đã góp phần hình thành tình yêu sân khấu của nữ ca sĩ.