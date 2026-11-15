Anh Quân Idol và buitruonglinh bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ, khán giả khóc ròng

buitruonglinh và Anh Quân idol dừng bước tại Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: BTC

Tối 14-11, tập 7 Ca sĩ mặt nạ lên sóng; bốn mascot Báo Berry, Cậu Tư Lành, Koalaoke và Cao Bồi Lang chia thành 2 cặp bước vào vòng tranh tài. Mỗi mascot sẽ trình diễn một tiết mục solo.

Khán giả trường quay và ban cố vấn sẽ tiến hành bình chọn cho mascot mà mình yêu thích hơn. Mascot có tỉ lệ bình chọn thấp hơn phải tháo mặt nạ ra.

Kết quả Cao Bồi Lang - Anh Quân Idol và Koalaoke - buitruonglinh phải nói lời tạm biệt chương trình.

Nghe buitruonglinh kể chuyện đời mà 'thương quá'

buitruonglinh chia sẻ anh vốn hướng nội, thường rụt rè và không biết phải nói điều gì sau phần trình diễn. Nhưng khi khoác mascot Koalaoke, anh cảm nhận mình không còn là buitruonglinh mà đang sống với một nhân vật mới, từ đó thoải mái thể hiện sự hoạt bát, dễ thương và nói nhiều hơn.

Tại chung kết Tinh hà say hi, 9X từng nhận được lời khuyên của Trấn Thành về việc một người nghệ sĩ khi tìm thấy lý tưởng riêng sẽ tự biết bản thân cần phải nói gì.

Câu nói ấy khiến buitruonglinh trăn trở về lý tưởng nghệ thuật, mục đích và năng lượng muốn truyền tải đến khán giả, từ đó giúp anh mở ra một tư duy hoàn toàn khác.

buitruonglinh cũng gây xúc động khi kể về thời gian đi kéo violin thuê tại hầu hết các nhà hàng tiệc cưới, bệnh viện ở TP.HCM, có khi ở Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh để kiếm tiền.

Nghệ sĩ cũng gửi lời biết ơn tới mẹ - người đã phải vay tiền để trả khoản học phí học nhạc vốn gấp đôi lương tháng để con trai có cơ hội theo học đàn từ nhỏ.

Cột mốc đáng nhớ nhất của buitruonglinh gắn với khoản tiền 29 ngàn đồng. Sau khi gửi toàn bộ 10 triệu đồng tiền tiết kiệm dành dụm từ nhiều tháng đi kéo đàn về quê giúp mẹ lo việc gia đình, anh rơi vào cảnh cạn túi, chiếc xe máy hư hỏng chưa sửa và nhà hàng lại chậm trả lương.

Tan làm chỉ còn đúng 29 ngàn đồng tiền mặt; trong khi cước xe công nghệ về nhà là 57 ngàn đồng, chàng Koalaoke đã quyết định đi bộ giữa đêm, vừa đi vừa canh ứng dụng đặt xe cho đến khi giá cước giảm đúng bằng số tiền còn lại trong túi để đặt xe.

Chính cảm xúc chơi vơi của đêm hôm ấy đã thôi thúc "anh trai say hi" này phải thay đổi, từ đó có các hit Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về, Yêu một người có ước mơ…

buitruonglinh thể hiện Dẫu có lỗi lầm - Video: BTC

Anh Quân Idol từng sợ khán giả lãng quên mình

Tháo mặt nạ, Anh Quân Idol trải lòng từ Vietnam Idol 2012 đến nay là một thời gian quá dài. Anh từng lo sợ khán giả lãng quên mình nên đã chọn mascot Capybara (Cao Bồi Lang) đáng yêu để gần gũi hơn với giới trẻ trong lần trở lại này.

Nói về lý do tái xuất, nghệ sĩ bày tỏ anh sợ nhất là khán giả nghĩ mình không còn làm nghề nữa. Anh Quân xem đây là cơ hội đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và đáp lại tình cảm của những ai luôn đồng hành cùng mình.

Về khoảng thời gian vắng bóng, anh cho biết nếu 5-10 năm trước, anh sẽ kể hết khó khăn, nhưng hiện tại khi đã vượt qua, anh chọn cách hoan hỉ bước tiếp.

Trước khi tạm biệt khán giả, nghệ sĩ hát tặng khán giả trích đoạn các bản hit Có anh ở đây rồi, E là không thể (đạt hơn 140 triệu lượt nghe trên TikTok) và khép lại bằng bài hát mới Mang cơn đau em đi.

Nghe Anh Quân Idol hát Mang cơn đau em đi - Video: BTC



Khán giả mong buitruonglinh và Anh Quân Idol tiếp tục tỏa sáng Trên kênh YouTube, khán giả cũng chia sẻ cảm xúc sau tập 7 của chương trình. "Câu chuyện của buitruonglinh truyền động lực ghê gớm", "thương buitruonglinh quá", "Anh Quân Idol bị loại tiếc quá, tập này anh hát đỉnh nhất", "Koalaoke buitruonglinh hát hay quá đi", "Cao Bồi Lang lẽ ra phải vào sâu, giọng hay quá trời", "muốn được nghe Anh Quân hát thêm, cả một thời thanh xuân"… Khán giả cũng nhắn nhủ, mong buitruonglinh và Anh Quân "tiếp tục tỏa sáng".