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Bí mật bên trong những bộ mascot khổng lồ của Ca sĩ mặt nạ

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Để giữ kín danh tính nghệ sĩ, 'Ca sĩ mặt nạ' không chỉ đầu tư những bộ mascot cầu kỳ mà còn áp dụng hàng loạt quy định hậu trường nghiêm ngặt.

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Những bộ mascot của phiên bản Mỹ được thiết kế với hình dáng kỳ lạ, kích thước lớn và nhiều chi tiết cầu kỳ - Ảnh: Trae Patton / FOX

Khán giả theo dõi Ca sĩ mặt nạ thường tập trung đoán danh tính người đứng sau lớp mặt nạ. Tuy nhiên, để duy trì yếu tố bất ngờ, chương trình phải xây dựng cả một hệ thống quy định bảo mật, khiến việc che giấu danh tính trở thành nhiệm vụ không kém phần phức tạp so với những màn trình diễn.

Theo People, phiên bản Mỹ áp dụng nhiều quy định nghiêm ngặt đối với thí sinh. 

Nghệ sĩ phải che kín mặt ngay cả khi không mặc mascot, hạn chế trò chuyện với người khác và chỉ được tiếp xúc với một số thành viên ê kíp được chỉ định.

Trong khi đó, Business Insider tiết lộ thí sinh phải mặc áo khoác có dòng chữ "Don't Talk to Me", kết hợp mũ trùm đầu, kính che mặt và găng tay. 

Họ còn được bố trí lịch tập riêng để hạn chế tiếp xúc với ban giám khảo và những người tham gia khác. Ngay cả những người đi cùng nghệ sĩ cũng phải tuân thủ quy định che giấu danh tính.

Những biện pháp này nhằm tránh việc thí sinh bị nhận diện qua ngoại hình, vóc dáng hay giọng nói trước khi chương trình công bố kết quả. Bởi đôi khi, chỉ một cuộc trò chuyện ngắn phía sau hậu trường cũng có thể khiến bí mật bị tiết lộ.

Bên trong những bộ mascot khổng lồ của Ca sĩ mặt nạ

Không chỉ có nhiệm vụ che giấu danh tính, mascot còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu kỹ thuật để nghệ sĩ có thể biểu diễn. Theo Business Insider, nhà thiết kế Marina Toybina từng phát triển khoảng 20 ý tưởng trang phục để các thí sinh lựa chọn. Mỗi nhân vật đều có hình dáng, kích thước và cấu trúc riêng.

Tuy nhiên, những tạo hình ấn tượng cũng kéo theo không ít bất tiện. Kích thước lớn có thể hạn chế tầm nhìn, khiến nghệ sĩ khó xác định vị trí trên sân khấu. Trọng lượng trang phục cũng ảnh hưởng đến khả năng di chuyển, đặc biệt khi phải thực hiện những động tác vũ đạo liên tục.

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Đằng sau vẻ ngoài rực rỡ của mascot là quá trình thiết kế và chế tác phức tạp - Ảnh: FOX

Để khắc phục, các nhà thiết kế phải tính toán vị trí quan sát, chất liệu và kết cấu bên trong. Những ô lưới nhỏ có thể được giấu ở phần miệng, cổ hoặc những vị trí khó nhận ra từ bên ngoài. Một số trang phục còn được trang bị quạt để hỗ trợ lưu thông không khí, giảm cảm giác nóng bức khi biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu.

Dù vậy, nghệ sĩ vẫn cần thời gian làm quen với mascot. Họ phải điều chỉnh cách di chuyển, giữ thăng bằng và cảm nhận không gian xung quanh thông qua tầm nhìn hạn chế. Vì thế, những bước nhảy hay màn tương tác tưởng chừng tự nhiên trên truyền hình thực chất đòi hỏi quá trình tập luyện đáng kể.

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Mascot Tí Nâu Thùy Chi từng được tiết lộ nặng khoảng 25kg trong mùa đầu tiên của Ca sĩ mặt nạ Việt Nam - Ảnh: BTC

Tại Việt Nam, những bộ mascot của Ca sĩ mặt nạ cũng gây chú ý bởi độ cầu kỳ. Trong mùa đầu tiên, nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông từng tiết lộ mascot Tí Nâu nặng khoảng 25kg, phần đầu Chip Chip Pink nặng 15kg.

Những con số này phần nào cho thấy khối lượng công việc phía sau mỗi tạo hình. Ê kíp không chỉ phải tạo ra nhân vật có ngoại hình bắt mắt mà còn cần tính toán để nghệ sĩ có thể quan sát, di chuyển và biểu diễn bên trong.

Sau ba mùa phát sóng, các mascot của chương trình tại Việt Nam đã trở thành một trong những yếu tố nhận diện đặc trưng. Mỗi nhân vật mang một hình dáng và cá tính riêng, góp phần khiến khán giả tò mò ngay từ khi xuất hiện.

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Những nhân vật mascot tiếp tục khiến khán giả tò mò trong mùa 3 Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: BTC

Hiện Ca sĩ mặt nạ mùa 3 đã trải qua 5 tập phát sóng, với hai mascot Gauci (Negav) và DOL-LA-LA (Quân A.P) lần lượt lộ diện. 

Trong khi đó, những nhân vật như MIMIBU, Cậu Tư Lành, Heo Má Hồng vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý bởi giọng hát và những màn suy đoán danh tính. Bên cạnh yếu tố âm nhạc, các bộ mascot tiếp tục là điểm nhấn thị giác, góp phần duy trì sự tò mò của khán giả qua từng vòng thi.

- Ảnh 5.Quân A.P phải dừng bước, Cậu Tư Lành là ai mà hát hay kinh khủng?

Không có gì bất ngờ cả. Đứng sau mascot Dol-la-La đúng là Quân A.P.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Gameshow mascot Ca sĩ mặt nạ

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

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