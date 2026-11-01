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Quân A.P phải dừng bước, Cậu Tư Lành là ai mà hát hay kinh khủng?

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Không có gì bất ngờ cả. Đứng sau mascot Dol-la-La đúng là Quân A.P.

- Ảnh 1.

Quân A.P dừng chân ở Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: NSX

Ở bảng B tập 5 chương trình Ca sĩ mặt nạ lên sóng tối 31-10, Quân A.P đã phải cởi mặt nạ sau khi nhận tổng tỉ lệ bình chọn thấp nhất sau 2 vòng đấu là 15,72%.

Như vậy, thêm một giọng ca bước ra từ Anh trai say hi bị loại, là Quân A.P.

Quân A.P đã biết mình "lành ít d nhiu" ở Ca sĩ mặt nạ

Quân A.P thừa nhận dù đã cố gắng chuẩn bị nhiều "chiêu" như đổi tư thế cầm micro, tập lối nói chuyện lanh lẹ hơn, đặc biệt có nhờ tới sự trợ giúp của kỹ thuật âm thanh nhưng chất giọng khàn đặc trưng cất lên dễ bị nhận ra ngay.

Anh hài hước tiết lộ khi ở trong hậu trường nghe các mascot khác hát, anh đã biết tình hình của mình là "lành ít dữ nhiều".

Quân A.P bày tỏ sự tiếc nuối khi phải dừng lại sớm và tự nhận thấy mình chưa làm thật tốt ở khâu chọn bài. Song anh xem đây là một trải nghiệm, bài học quý giá và "hứa" sang năm sẽ luyện giọng khác tham gia Ca sĩ mặt nạ, tiếp tục "lừa" cố vấn Trấn Thành.

Dịp này, "anh trai say hi" Dol-la-La cũng xác nhận thông tin về mối tình 14 năm (có thời gian chia tay vài năm rồi hàn gắn). Anh dặn MC Trấn Thành chuẩn bị sẵn tiền mừng vì mình sắp gửi thiệp cưới.

Quân A.P cũng nói về tin đồn "ngậm thìa vàng" đi hát cho vui: Từ năm 18 tuổi, anh đã bắt đầu tự lập, không nhận chu cấp từ mẹ mà tự đi làm nuôi bản thân và chăm sóc cho gia đình.

Quân A.P khép lại màn cởi mặt nạ bằng phần trình diễn ca khúc Em đến đây đi đầy cảm xúc trước khi chia tay chương trình.

- Ảnh 2.

"Mùa trước yêu Voi Bn Đôn, mùa này mê Cu Tư Lành quá đi"

Trong bảng B, mascot Cậu Tư Lành tiếp tục gây chú ý với màn trình diễn Thoi mng duyên tan do nhạc sĩ trẻ Ưng Nhi sáng tác.

Ca khúc lấy cảm hứng từ chuyến xem hầu đồng và tìm hiểu về điển tích lịch sử giữa Chầu Đệ Tam Cô Bơ (con gái Vua Thủy Tề) và Vua Lê Lợi, ca ngợi sự hy sinh tình yêu lứa đôi của Cô Bơ cho tình yêu non sông đất nước. Từ "thoải mộng" chỉ một giấc mộng mông lung, đẹp đẽ nhưng không thành hiện thực.

Màn trình diễn của Cậu Tư Lành khiến ban cố vấn đồng loạt đứng dậy, bày tỏ sự ấn tượng trước giọng hát nội lực của nhân vật đứng sau mascot này.

Cậu Tư Lành trình diễn Thoải mộng duyên tan - Video: NSCC

Trấn Thành khen giọng Cậu Tư Lành nam tính, bộc trực, nghi người này kinh nghiệm làm MC hoặc diễn hài, màn thể hiện của Cậu Tư Lành đã giúp câu chuyện trong ca khúc trở nên gần gũi hơn.

Còn Ali Hoàng Dương cho rằng đây là tiết mục xuất sắc nhất trong tập 5, hát như "nhai từng nốt nhạc", nội lực bùng nổ.

Bích Phương đánh giá màn thể hiện có độ hoàn thiện cao, từ cách xử lý nốt cao đến khả năng kiểm soát giọng hát. Cô cho biết đây là phần trình diễn yêu thích nhất trong bảng B.

Trên mạng, tiết mục của Cậu Tư Lành cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. "Cậu Tư Lành phải vào chung kết nha", "cậu hát rất chạm dù là bài mới toanh", "má ơi nếu mùa trước tôi mê giọng Voi Bản Đôn thì mùa này tôi mê giọng của Cậu Tư. Hay kinh khủng khiếp luôn"…

Danh tính của mascot này cũng đang nhận được bàn tán. Trong đó Phạm Anh Duy đang là cái tên được réo gọi nhiều nhất.

Ngoài Dol-la-La và Cậu Tư Lành, Cô Sao trình diễn bản ballad Phía bên kia thành ph hay Rabibuum mang tới Bên y em có ai ri, Mimibu hát Hello em có khỏe không?

Danh tính của các mascot cũng tiếp tục gây bàn tán. Trong đó, Cô Sao được dự đoán là Võ Hạ Trâm, Mimibu là Lyhan còn Rabibuum là Ngọc Sơn.

Tổng kết chung cuộc bảng B, ba tấm vé an toàn đầu tiên bước tiếp vào vòng trong thuộc về Cậu Tư Lành (top 1 với 22,86%), Rabibuum (top 2 với 21,90%) và Cáo MimiBu (top 3 với 20,95%). Tấm vé an toàn cuối cùng xướng tên Cô Sao ở vị trí thứ tư với 18,57%.

- Ảnh 3.Ca sĩ mặt nạ nào khiến Trấn Thành nói sở hữu 'món quà từ Thượng đế'?

Hát Một đêm say trong tập 2 Ca sĩ mặt nạ, mascot Rabibuum khiến Trấn Thành và Bích Phương khóc ngay trên ghế nóng.

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    Chủ đề: Quân A.P Cậu Tư Lành Ca sĩ mặt nạ

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

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