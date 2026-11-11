Vì sao 3 'Anh trai say hi' Negav, Quân A.P và CongB bị loại sớm ở Ca sĩ mặt nạ?

Negav, Quân A.P và CongB là ba nghệ sĩ thuộc vũ trụ Anh trai say hi lần lượt lộ diện tại Ca sĩ mặt nạ mùa 3 - Ảnh: BTC

Ba mascot đầu tiên gây chú ý tại Ca sĩ mặt nạ mùa 3 đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả Anh trai say hi. Gauci chính là Negav, quán quân mùa 2; Dol-La-La là Quân A.P, từng lọt top 16 mùa 1; còn Bò Sữa Achu là CongB, thành viên Best 5 Tinh hà say hi.

Hiện tượng này tạo ra hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng các nghệ sĩ quá quen thuộc với khán giả nên khó giấu danh tính. Bên còn lại nhận xét vấn đề không chỉ nằm ở việc bị nhận diện, mà còn ở chất lượng những tiết mục chưa đủ sức cạnh tranh.

Giọng hát đặc trưng lại thành bất lợi

Một trong những yếu tố làm nên sức hút của Ca sĩ mặt nạ là khả năng che giấu danh tính. Nghệ sĩ phải trình diễn sau lớp hóa trang, trong khi khán giả và ban cố vấn dựa vào giọng hát, cách nhả chữ, phong cách biểu diễn cùng những gợi ý để tìm ra người đứng sau mascot.

Với ba Anh trai say hi, nhiệm vụ này dường như không quá khó. Negav vốn nổi tiếng với sự hoạt ngôn, duyên dáng và phong thái biểu diễn riêng. Dù xuất hiện trong hình tượng Gauci, cách trò chuyện, cử chỉ của nam rapper vẫn khiến nhiều người liên tưởng đến anh.

Màu giọng đặc trưng vừa là dấu ấn riêng, vừa khiến các nghệ sĩ gặp khó khi che giấu danh tính - Ảnh: BTC

Tại vòng thi quyết định, Negav thể hiện Có hẹn với thanh xuân. Trước đó, anh chia sẻ bản thân từng tự ti về giọng hát do cột hơi bị hạn chế sau COVID-19. Nam rapper đến với chương trình như một cơ hội thử thách giới hạn, bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc gắn với rap.

Trong khi đó, Dol-La-La nhanh chóng được khán giả gọi tên Quân A.P nhờ chất giọng trầm, dày và hơi khàn. Đây vốn là những đặc điểm đã gắn với nam ca sĩ qua nhiều sản phẩm ballad. Việc thay đổi cách nói chuyện hay phong thái chưa đủ giúp anh đánh lạc hướng người nghe khi cất giọng.

Trường hợp CongB cũng tương tự. Dù tìm cách thay đổi cách thể hiện, Bò Sữa Achu vẫn không thể che giấu hoàn toàn màu giọng quen thuộc. Đáng chú ý, cả bốn cố vấn Trấn Thành, Bích Phương, Tăng Duy Tân và Vương Bình đều đưa ra dự đoán chính xác về danh tính của mascot này.

Quân A.P là nghệ sĩ đứng sau mascot Dol-La-La - Ảnh: BTC

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng chỉ cần nghe những câu hát đầu tiên đã có thể nhận ra thần tượng. Một số ý kiến còn nhận xét các nghệ sĩ xuất hiện quá thường xuyên trong những chương trình thuộc vũ trụ say hi khiến khán giả có nhiều dữ kiện để nhận diện.

Dù vậy, cũng cần nhìn nhận rằng cả ba đến với chương trình không hoàn toàn vì mục tiêu cạnh tranh. Với Negav, đó là cơ hội vượt qua sự tự ti về giọng hát. Quân A.P có dịp tiếp tục thử nghiệm trong một sân chơi khác với hình ảnh ballad quen thuộc.

CongB muốn khán giả nhìn nhận nhiều hơn về khả năng ca hát bên cạnh thế mạnh trình diễn và vũ đạo - Ảnh: BTC

CongB cho biết anh mong muốn được công nhận ở khía cạnh ca hát và thử nghiệm những màu sắc vocal mà khán giả chưa có nhiều dịp khám phá. Nam nghệ sĩ cũng xem việc trình diễn sau lớp mặt nạ là cơ hội để tự tin thử những cách thể hiện mới.

Có thể nói, độ nhận diện cao từng giúp các nghệ sĩ xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng lại trở thành bất lợi trong một cuộc chơi đòi hỏi khả năng biến hóa và che giấu danh tính.

Ca sĩ mặt nạ mùa 3 thiếu những tiết mục tạo hit?

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác cho rằng việc ba nghệ sĩ bị loại không đơn thuần vì quá dễ đoán. Một số khán giả nhận xét các tiết mục chưa đủ nổi bật, khả năng vocal chưa tạo được lợi thế trước những đối thủ còn lại.

Tranh luận này tiếp tục mở rộng sang chất lượng âm nhạc của mùa 3. Không ít người xem cho rằng chương trình năm nay chưa có tiết mục nào thực sự tạo thành hit, khác với hai mùa trước.

Ở mùa 1 và mùa 2, những mascot như Tí Nâu, Voi Bản Đôn, Ong Bây Bi... từng gây chú ý với nhiều màn trình diễn được yêu thích, đạt hàng triệu lượt xem. Các tiết mục không chỉ hấp dẫn bởi danh tính nghệ sĩ phía sau lớp mặt nạ mà còn có sức sống riêng, được khán giả nghe lại sau chương trình.

Nhiều mascot tạo được dấu ấn âm nhạc tại các mùa trước - Ảnh: BTC

Trong khi đó, mùa 3 quy tụ nhiều gương mặt trẻ, quen thuộc từ Anh trai say hi nhưng chưa tạo được những dấu ấn âm nhạc tương xứng với kỳ vọng. Một số khán giả còn cho rằng dàn mascot năm nay khá dễ đoán vì có nhiều nghệ sĩ thuộc cùng một hệ sinh thái chương trình.

Dẫu vậy, việc mời những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo cũng giúp Ca sĩ mặt nạ tiếp cận thêm khán giả trẻ.

Thực tế, có người chia sẻ họ tìm đến chương trình vì Negav hoặc CongB, sau đó tiếp tục theo dõi những mùa trước.

Sức hút từ những gương mặt nổi tiếng có thể giúp chương trình thu hút người xem ban đầu, nhưng chất lượng trình diễn mới là yếu tố giữ chân khán giả. Khi danh tính nghệ sĩ ngày càng dễ đoán, Ca sĩ mặt nạ cần nhiều hơn những tiết mục đủ sức tạo bất ngờ và lan tỏa.