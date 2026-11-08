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Sau Negav và Quân A.P, CongB bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ, khán giả nói ‘mấy má đi thi cho vui hả’

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ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Sau hai người bạn Negav và Quân A.P, CongB là ‘anh trai say hi’ tiếp theo phải dừng bước tại chương trình Ca sĩ mặt nạ.

Sau Negav và Quân A.P, CongB bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ, khán giả nói ‘mấy má đi thi cho vui hả’ - Ảnh 1.

CongB đứng sau mascot Bò sữa Achu - Ảnh: NSXCC

Khép lại vòng 2 bảng C Ca sĩ mặt nạ lên sóng tối 7-11, Bò sữa Achu phải tháo mặt nạ, xác nhận danh tính là CongB.

Dù liên tục tìm cách đánh lạc hướng, nghệ sĩ sinh năm 2000 vẫn không thể giấu hoàn toàn chất giọng đặc trưng của mình.

Cả bốn cố vấn Trấn Thành, Bích Phương, Tăng Duy Tân và Vương Bình đều đưa ra dự đoán chính xác trước khi CongB bị "phơi bày".

CongB khao khát khán gi công nhn ging hát 

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, CongB cho biết trước khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, khán giả thường nhớ đến anh qua các kỹ năng trình diễn (performance) hay vũ đạo. Song điều anh khao khát nhất là được mọi người nhớ đến và công nhận chính giọng hát của mình.

Đó là lý do anh có mặt tại đây và mong muốn thể hiện những màu sắc vocal mà khán giả chưa có nhiều dịp khám phá. Trình diễn sau lớp mặt nạ giúp nghệ sĩ tự tin hóa thân thành một nhân vật khác và thử nghiệm những cách thể hiện mới.

Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài, CongB được trình diễn bằng chất giọng thật mà anh từng sử dụng trong những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.

Khép lại hành trình, CongB gửi đến khán giả Tạm thương, sáng tác của chính anh về một chuyện tình chợt đến rồi chợt đi, nơi cảm xúc chỉ dừng lại ở một chút thương mến vu vơ.

CongB hát Tạm thương chia tay chương trình - Video: NSXCC

Khán gi nói vui 'my má đi thi cho vui h?'

Trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads, khán giả tiếp tục khoanh vùng những cái tên đứng sau các mascot trong chương trình.

Tài khoản chochuthanoi nói luôn: "Nhỏ Bò sữa Achu, nhỏ Gaudi, nhỏ Koalaoke, nhỏ Dol-la-la, ê mấy má đi thi cho vui hả".

Sau Negav và Quân A.P, CongB bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ, khán giả nói ‘mấy má đi thi cho vui hả’ - Ảnh 2.

CongB lộ mặt - Ảnh: NSXCC

Bình luận dưới bài viết này, khán giả nhận xét: "Dol-la-la còn tranh cãi, chứ ba con còn lại không ai muốn tranh cãi luôn", "Lộ quá trời lộ", "Đi thi giấu được mỗi cái mặt", "đi thi cho đủ số lượng"…

Có người đùa "rủ nhau đi thì rồi rủ nhau đứng bét, xong đi về cùng luôn, ôi tinh thần gia đình cao"…

Sở dĩ mấy "nhỏ" nói trên bị bắt bài sớm vì không biết đàng 'giấu bài". Trên sân khấu, từng điệu bộ, cử chỉ, hay giọng hát đều không qua được đôi mắt cú vọ và tình cảm của người hâm mộ. 

Nghe cất giọng là biết luôn nghệ sĩ mà mình yêu thích. Bị loại sớm, không có gì oan ức cả!

Ca sĩ mt n còn li nhng ai?

Ca sĩ mặt nạ 2026 có tổng cộng 15 mascot chính thức, được chia đều thành 3 bảng đấu (mỗi bảng 5 mascot). Bảng Agồm Koalaoke, Gauci, Báo Berry, Mad Long, Dê Du Ký; bảng B có Dol-la-la, Rabibuum, Cậu Tư Lành, Mimibu, Cô Sao; còn bảng C có Bò Sữa Achu, Heo Má Hồng, Khỉ Xù Mì, Lion Vui Tươi, Cao Bồi Lang.

Sau Negav và Quân A.P, CongB bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ, khán giả nói ‘mấy má đi thi cho vui hả’ - Ảnh 3.

Khán giả tiếp tục đồn đoán những ca sĩ đứng sau các mascot - Ảnh: NSXCC

Tới ngày 7-11, có ba ca sĩ phải dừng bước lần lượt là Negav (Gauci), Quân A.P (Dol-la-la) và CongB. Cả ba đều bước ra từ vũ trụ "say hi".

Hiện một số mascot khác cũng đang được khán giả khoanh vùng: Cậu Tư Lành (đang nghi vấn lớn là Phạm Anh Duy), Mimibu (LyHan), Dê Du Ký (Lân Nhã).

Cô Sao, Mad Long đang là hai mascot khó đoán nhất, nhờ khả năng giấu giọng tinh vi và phong cách trình diễn biến hóa không cố định. Báo Berry cũng là nhân tố nhiều bàn cãi.

Sau Negav và Quân A.P, CongB bị loại khỏi Ca sĩ mặt nạ, khán giả nói ‘mấy má đi thi cho vui hả’ - Ảnh 4.Negav bị loại, Ca sĩ mặt nạ mùa này dễ đoán quá

Không ngoài dự đoán, Ca sĩ mặt nạ đứng sau Gauci là Negav, cũng đồng nghĩa với việc anh là cái tên đầu tiên phải rời chương trình.

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    Chủ đề: Negav Ca sĩ mặt nạ CONGB

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

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