Nồi bún bò Huế hấp dẫn trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Trong khi đó, Jun Phạm nếm và hát câu: "Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ", rồi dí dỏm nói: "Ăn món ngon Huế nói giọng Huế luôn".

Tập 5 Quán nhà Haha khép lại hành trình tại Huế bằng chuyến tham quan di tích và khoảnh khắc chia tay lưu luyến với gia đình O Bé - chú Phước.

Bún bò Huế O Bé nấu ngon "nhức nách"

Món bún bò do chính tay cô Bé chuẩn bị trở thành tâm điểm của bữa tối. Vừa thưởng thức món ăn, Duy Khánh đã xuýt xoa: "Ngon quá cô ơi!". Cô Bé vui vẻ hướng dẫn: "Chan thêm nước mới ngon", rồi nhắc mọi người phải cho thêm sa tế.

Một thành viên trong nhóm cũng hào hứng chia sẻ sự khác biệt của bún bò Huế của O Bé: sợi bún gốc Huế nhỏ hơn, nước dùng trong veo và mang hương vị đặc trưng.

Quốc Thiên hài hước bảo có người bạn mở quán bún bò và ngỏ ý muốn học công thức từ cô.

Jun Phạm tiếp lời rằng nấu ngon là một chuyện, còn vận hành được quán ăn lại là chuyện khác.

Nhìn Duy Khánh ăn ngon miệng, O Bé bật cười vui vẻ chia sẻ rằng quan trọng là phải cho mắm ruốc vào nước dùng trước, để lắng rồi mới sử dụng.

Xem hình ảnh bún bò trong Quán nhà Haha, nhiều người thốt lên chương trình "ác" vì phát lúc khuya khiến họ đói bụng. Ý kiến khác bảo ngày mai phải đi ăn ngay một tô bún bò Huế mới được.

Bún bò Huế do O Bé nấu được Minh Hằng khen ngon nhức nách

Tình yêu của mẹ trong Quán nhà Haha

Cũng trong bữa tối, chị Minh Thùy - con gái cô Bé, người đang sinh sống và bán bún bò tại Đà Nẵng - có dịp kể lại hành trình mưu sinh nhiều vất vả của gia đình.

Chị cho biết trước đây từng theo đuổi công việc khác. Tuy nhiên, khi gia đình gặp khó khăn, chị quyết định học mẹ nấu bún bò để có thêm thu nhập.

"Chồng gặp sự cố, buộc phải theo nghề của mẹ", chị kể về bước ngoặt khiến mình gắn bó với công việc bán bún bò.

Được mẹ truyền nghề trong khoảng một tháng, chị bắt đầu tự đứng bán. Những ngày đầu vô cùng vất vả, buổi sáng bán bún bò, đến trưa lại chuyển sang bán cơm. Chị ví von mình phải bật chế độ làm việc như một chiếc máy khi ở Đà Nẵng, còn trở về Huế lại được sống chậm rãi và được mẹ cưng chiều.

Đằng sau mỗi tô bún bò của quán chị là những tháng ngày thức khuya, dậy sớm và sự hy sinh thầm lặng của mẹ. O Bé đi ra đi vào giữa Huế và Đà Nẵng thường xuyên để quản lý quán những ngày đầu.

Sau đó, khi chị Thùy sinh con, mẹ chị cũng là người chăm cháu một thời gian dài.

Các nghệ sĩ cùng vợ chồng o Bé trong Quán nhà Haha - Ảnh: BTC

Câu chuyện mẹ con chị Minh Thùy khiến không ít khán giả đồng cảm. Một người xem chia sẻ rằng mẹ mình cũng từng mở quán bún bò, dù chỉ bán trong ba tháng vì công việc quá cực nhọc.

Bà phải dậy từ rất sớm chuẩn bị hàng, buổi sáng đứng bán, buổi trưa lại dọn dẹp và lo nguyên liệu cho ngày hôm sau. Cuối cùng, vì thương vợ quá vất vả, người bố đã khuyên đóng quán.

"Dù quán không còn, hương vị bún bò mẹ nấu vẫn là ký ức khó quên. Niềm hạnh phúc của mình là những dịp đông đủ người thân, mẹ lại nấu một nồi bún bò thật lớn. Đặc biệt, mắm ruốc cũng được gửi từ Huế ra để giữ đúng hương vị quê nhà. Đến nay, thỉnh thoảng vẫn có người gọi hỏi mẹ còn bán bún bò hay không", là một ý kiến viết lại.

Chặng Huế của Quán nhà Haha khép lại, nhưng những câu chuyện giản dị về tình thân, nếp nhà và sự hiếu khách của gia đình o Bé để lại dư âm trong lòng khán giả.

Các nghệ sĩ tham quan khu di tích Huế - Ảnh: BTC

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