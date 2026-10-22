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Bún bò Gia Hội ở Chương Dương và miếng chả Huế độc quyền

tác giả
VY THANH
VY THANH
VY THANH

Từng theo mẹ nấu bún bò ở Huế 12 năm, người phụ nữ mang hương vị ấy vào TP.HCM và gây thương nhớ thêm chục năm nữa.

Bún bò Gia Hội ở Chương Dương và miếng chả Huế độc quyền - Ảnh 1.

O Đào - Chủ quán Bún bò Gia Hội - đang vui cười với thực khách - Ảnh: VY THANH

Quán Bún bò Gia Hội ở số 97 Chương Dương, phường Thủ Đức, TP.HCM khiến nhiều người đi ngang phải quay đầu nhìn lại vì hương thơm khó cưỡng.

Nửa đời giữ vị quê hương

O Đào (tên thật là Nguyễn Thị Anh Đào, 55 tuổi, thành phố Huế) lớn lên trong gia đình có truyền thống bán bún bò lâu năm. Hơn 40 tuổi, cô rời quê vào TP.HCM mở quán với công thức học được từ mẹ.

Sau 14 năm hoạt động, quán bún bò của O Đào đã đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách. "Tôi ăn ở đây được 4 năm rồi, từ hồi mới lên đại học tới giờ cũng còn thấy ngon", chị Vân - khách hàng thân thiết của quán - chia sẻ.

Tô bún bò được bưng ra nghi ngút khói, mùi thơm của mắm và sả kết hợp với nhau khiến người ta đói cồn cào. Nước dùng ở đây trong đến mức thấy được miếng thịt ở dưới, kết hợp với lớp nước béo đặc trưng khiến bao thực khách mê đắm.

O Đào nhấn mạnh quan trọng là phải hầm nhiều xương và thịt, tất cả nguyên liệu đều được chọn mua từ cửa hàng uy tín, đặc biệt là không bao giờ dùng thịt lạnh.

"Ai cũng nấu được bún bò nhưng mỗi người nấu ra một vị, khi nấu phải từ từ tìm tòi rồi trau dồi kiến thức lên để nó ngon hơn. Chứ người tay ngang thì không nấu được ngon đâu", O Đào chia sẻ.

Trên Google Maps, quán cũng nhận được không ít lời khen. “Ngon. Quán này bán cũng có tiếng rồi, ba mình sành ăn bún bò còn khen ngon”, Nhuyễn Nguyễn bình luận kèm đánh giá 5 sao. 

Như Ngọc Trần hài hước chia sẻ cùng hình chụp tô bún chỉ còn nước: “Mình ăn sạch tô luôn mà quên chụp. Hí hí thông cảm. Ngon quá lo ăn quên chụp lại”. 

Bún bò Gia Hội ở Chương Dương và miếng chả Huế độc quyền - Ảnh 2.

Đánh giá trên Google Maps về quán bún bò Gia Hội

Bún bò Gia Hội ở Chương Dương và miếng chả Huế độc quyền - Ảnh 3.

Tô bún bò vừa được chan nước nóng hổi - Ảnh: VY THANH

Để có được tô bún bò nóng hổi phục vụ khách hàng mỗi sáng, gian bếp của Đào đã phải đỏ lửa từ 5h. Hai vợ chồng vừa sơ chế nguyên liệu, vừa nấu nước dùng, vừa làm chả, sau đó tất bật buôn bán đến tối muộn.

Dù là quán ăn bình dân, không gian tại đây luôn gọn gàng, sạch sẽ từ khay rau sống đến quầy trưng bày nguyên liệu. Từng miếng chả, miếng thịt được sắp xếp ngăn nắp trong chiếc tủ kính cho thấy toàn bộ tâm huyết của người nấu với món ăn này.

Bún bò ở quán được phục vụ kèm với một ly trà đá. Sự chăm chút từ chén nước chấm, đĩa rau sống tươi ngon cho đến ly nước uống khiến bữa ăn của thực khách càng thêm trọn vẹn.

Ngoài hương vị thơm ngon, một yếu tố khác giúp quán luôn đông khách là thái độ niềm nở của vợ chồng chủ quán. Dù công việc buôn bán bận rộn, họ vẫn vẫn luôn nở nụ cười và chào mời khách với giọng Huế nhẹ nhàng, thân thương.

O Đào làm tô bún bò thập cẩm - Video: VY THANH

Chả Huế cũng là món gia truyền

Nhiều người mê ăn bún bò ở đây nhờ miếng chả Huế độc quyền. Chồng của o Đào vốn có nghề làm chả, trước kia từng cung cấp cho nhiều nơi nhưng hiện tại chỉ làm để bán trong nhà.

Quán cam kết hoàn toàn không sử dụng hóa chất độc hại, hàn the hay chất bảo quản, cái ngon nằm ở cách quết chả của gia đình và nguồn thịt heo tươi mới nhập trong ngày.

Bún bò Gia Hội ở Chương Dương và miếng chả Huế độc quyền - Ảnh 4.

Chả Huế nhà làm gây thương nhớ - Ảnh: VY THANH

Chả của quán chinh phục được nhiều thực khách nhờ giữ trọn hương vị Huế. Miếng chả tròn đầy, mịn màng, khi cắn vào sẽ tươm chút mỡ và tỏa ra mùi thơm lừng của tiêu sọ đập dập. Vị ngọt thanh tự nhiên của thịt tươi, cảm giác dai giòn sần sật khiến người ta nhớ mãi không quên.

Khách xếp hàng để được mua bún bò - Video: VY THANH

Ngoài bún bò, quán còn bán thêm lẩu bò để phục vụ những nhóm khách đi đông người hoặc các buổi tụ họp gia đình, bạn bè. Nước lẩu vẫn giữ trọn vị thanh ngọt từ xương, ngào ngạt hương ruốc sả nhưng sẽ mang đến hương vị có phần khác biệt.

Một phần lẩu đầy đủ bao gồm thịt bò, gân bò, đuôi bò, đậu hũ và khoai môn. Điều thú vị là một số thực khách biết đến quán bởi món bún bò, nhưng lại trở thành khách quen nhờ nồi lẩu đầy đặn.

Bún bò Gia Hội ở Chương Dương gây nghiện với miếng chả chuẩn vị Huế - Ảnh 4.Bún bò bà Bê nấu củi hơn 60 năm, đến Huế mà chưa ghé thì quá thiệt thòi

Muốn ăn một tô bún bò ở quán bà Bê, nhiều người chấp nhận len vào con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Lộ Trạch (TP Huế), kiên nhẫn chờ đến lượt giữa mùi khói củi nghi ngút.

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VY THANH
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    Chủ đề: bún bò Bún bò Gia Hội chả Huế O Đào chương dương

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