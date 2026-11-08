Làng gốm Phước Tích trong Quán nhà Haha

Các nghệ sĩ đang trải nghiệm làm gốm tại làng Phước Tích - Ảnh: BTC

Tập 4 Quán nhà Haha gây ấn tượng với hình ảnh làng nghề gốm Phước Tích đẹp bình dị, nguyên sơ, tựa một bức tranh làng quê xứ Huế.

Làng gốm Phước Tích: Vẻ đẹp di sản

Làng gốm Phước Tích nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40 km về phía Bắc. Mở đầu hành trình, dàn cast Quán nhà Haha khám phá nét đặc trưng của ngôi làng, trong đó có Miếu Cây Thị với cây thị cổ thụ to lớn, tán lá sum suê.

Điểm dừng chân tiếp theo là cơ sở gốm Phước Tích của chú Hiền. Tại đây, các thành viên được tìm hiểu về lịch sử hình thành làng nghề.

Chú Hiền cho biết hành trình khôi phục nghề gốm gia đình bắt đầu từ năm 2006, trước khi cơ sở sản xuất gốm mở cửa vào năm 2009.

Đặc biệt, cuộc gặp gỡ với ông Diễn - một trong những nghệ nhân lớn tuổi còn gắn bó với nghề gốm tại địa phương - giúp các thành viên hiểu thêm về những giá trị làm nên danh tiếng của gốm Phước Tích.

Chị Hiền đãi các thành viên nhiều món bánh đặc sản do mẹ và chị dâu chuẩn bị: bánh ướt thịt heo, bánh quai vạc, bánh ngọt làm từ hạt sen và bánh bông cây tiến vua - món bánh mang dấu ấn ẩm thực Huế - Ảnh: BTC

Ông Diễn tự hào kể về những chiếc om (nồi) đất Phước Tích từng được lựa chọn để nấu cơm dâng vua. Đây là niềm tự hào lớn của người dân địa phương, gắn với câu nói lưu truyền qua nhiều thế hệ: "Om Phước Tích ngon cơm hoàng đế".

Tuy nhiên, đằng sau niềm tự hào về lịch sử lâu đời là nỗi lo về tương lai của nghề truyền thống. Nghề gốm Phước Tích chủ yếu được truyền lại theo hình thức cha truyền con nối, chưa có trường lớp đào tạo chuyên biệt.

Nhiều người trẻ rời quê đi học tập, làm việc và lập nghiệp ở những thành phố lớn, khiến lực lượng kế cận ngày càng thiếu hụt. Phước Tích giờ đây là những con đường vắng bóng người qua lại, người dân phần lớn đã lớn tuổi, đến khoảng 18h, nhiều nhà đã lên giường đi ngủ.

Trailer tập 4 Quán nhà Haha

Quán nhà Haha: trăn trở về người kế tục

Jun Phạm với sản phẩm mà mình trang trí tại làng Phước Tích - Ảnh: BTC

Câu chuyện "bỏ phố về quê" của chị Hiền mang đến một góc nhìn khác về nỗ lực duy trì sức sống cho Phước Tích. Từng học ngành thiết kế nội thất, sau 18 năm gia đình chị về quê, theo đuổi niềm yêu thích với gốm và phát triển du lịch địa phương.

Chị mong muốn có thêm những người trẻ yêu gốm, có đam mê và sẵn sàng trở về để cùng người dân phát triển làng nghề.

Những câu chuyện của chị Hiền và ông Diễn khiến dàn cast không khỏi xúc động trước tình yêu mà người dân dành cho quê hương và nghề truyền thống.

Xem tập này, khán giả xuýt xoa: "Quán nhà Haha truyền tải một lượng kiến thức giá trị mà chính tôi, một người làm du lịch cũng khá lâu, đã bỏ lỡ.

Làng cổ Phước Tích với nghề gốm truyền thống nằm khá xa trung tâm và thường bị lãng quên bởi sự thiếu kết nối với các tuyến điểm du lịch nổi tiếng, dịch vụ bổ sung cho du khách.

Chính vì vậy, tôi thực sự mong rằng sau tập này, làng mình sẽ được vực dậy, nổi tiếng hơn với du khách trong và ngoài nước".

Dàn cast với hai vị khách đặc biệt là mẹ của Ngọc Thanh Tâm và dì của Jun Phạm - Ảnh: BTC



Một ý kiến khác cũng kỳ vọng chương trình sẽ góp phần đưa Phước Tích trở lại bản đồ du lịch Huế: "Trước đây, các chương trình du lịch Huế thường đưa làng cổ Phước Tích vào làm điểm tham quan trên hành trình. Tuy nhiên, những năm gần đây, điểm đến này dường như không còn xuất hiện trong nhiều tour.

Hy vọng rằng thông qua Quán nhà Haha, làng cổ Phước Tích sẽ được nhiều du khách biết đến hơn, thu hút thêm khách tham quan và có thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn".

Quán Nhà Haha đổi vị với thực đơn chay Sơn Tinh - Thủy Tinh Quán nhà Haha tập 4 trải nghiệm ẩm thực chay với món bún nước chay và miến khô chay. Rhymastic hào hứng đề xuất đặt tên hai món ăn lần lượt là Thủy Tinh và Sơn Tinh. Jun Phạm đảm nhận vị trí bếp trưởng, phụ trách món miến khô, trong khi cô Bé tiếp tục trổ tài với món bún nước. Quán nhà Haha đón hai vị khách đặc biệt là mẹ của Ngọc Thanh Tâm và dì của Jun Phạm. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến không khí tại quán thêm phần gần gũi, ấm áp, đồng thời tạo nên nhiều tình huống vui nhộn trong lúc các thành viên phục vụ khách.