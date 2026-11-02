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Bật khóc vì cơm hến Huế trong Quán nhà Haha

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Món ăn dân dã của xứ Huế bất ngờ trở thành chủ đề được nhiều người nhắc đến trên mạng xã hội, qua những hình ảnh chuẩn bị và thưởng thức cơm hến ấm cúng của các thành viên trong chương trình Quán nhà Haha.

Cơm hến Huế gây thương nhớ trong Quán nhà Haha - Ảnh 1.

Tô cơm hến trong Quán nhà Haha - Ảnh: Chụp qua màn hình

'Quay tới cơm hến là tui bật khóc vì quá nhớ Huế đi mất', một khán giả bình luận sau khi xem tập 3 chương trình Quán nhà Haha.

Cơm hến chế biến cầu kỳ

Trong tập phát sóng, cô Bé tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn chế biến cơm hến, từ xào hến, làm mắm, rang đậu phộng đến chiên tóp mỡ, da heo. Đặc biệt, rổ rau sống với nhiều loại rau thơm, nguyên liệu ăn kèm được chuẩn bị đầy đặn, khiến món ăn thêm phần hấp dẫn.

Cô Bé cũng tận tình hướng dẫn mọi người cách nêm nếm: "Chan nước ruốc vào, chan thêm tí nước mắm chua ngọt. Vừa thôi, không mặn".

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Trong khi đó, chú Phước giải thích cách thưởng thức nước hến đi kèm: "Ban đầu ăn cơm khô, sau khi ăn nửa chén thì chan nước vào để được thưởng thức hai loại khô và nước".

Theo chia sẻ của con trai cô Bé, cơm để chế biến dùng cơm nguội, để qua đêm cho hạt cơm khô hơn sẽ ngon vì đây vốn là món ăn có nguồn gốc dân dã, gắn với đời sống của người dân Huế.

Khi được hỏi có thường làm món này ở nhà hay không, cô Bé cho biết cô ít nấu cơm hến vì nhà ít người mà công đoạn chuẩn bị nấu cơm hến khá cầu kỳ, cần nhiều nguyên liệu.

Nghe giới thiệu về cách chế biến, Jun Phạm nhận xét: "Tính ra món này nhìn đơn giản mà làm cực nhỉ, nhiều nguyên liệu". Ca sĩ Quốc Thiên cũng bày tỏ sự thích thú sau khi thưởng thức, đặc biệt ấn tượng với vị cay của món ăn: "Độ cay tinh tế, thấm vào từng tế bào".

Món cơm hến gây thương nhớ trong Quán nhà Haha - Video: Quán nhà Haha

Món ngon gợi nỗi nhớ trong Quán nhà Haha

Không chỉ khiến các nghệ sĩ trong chương trình thích thú, màn giới thiệu cơm hến trong Quán nhà Haha còn khơi gợi nhiều cảm xúc nơi khán giả. Dưới các bài đăng liên quan đến tập 3, nhiều người chia sẻ tình yêu dành cho món ăn và nỗi nhớ Huế khi nhìn thấy tô cơm hến quen thuộc.

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Một khán giả hào hứng viết: "Phải ăn cơm hến một lần trong đời nhé mọi người. Tôi có thể ăn một lần ba chén". 

Người khác chia sẻ dù chưa có dịp đến Huế nhưng đã được một người bạn gốc Huế nấu cho thưởng thức: "Cơm hến, bún hến Huế siêu ngon, chưa được đi Huế nhưng được chị bạn người Huế nấu cho ăn, đỉnh cao ẩm thực".

Một số khán giả cũng nhắc đến cách thưởng thức món ăn theo sở thích riêng. Có người cho biết nếu lần đầu thử cơm hến, thực khách có thể chưa quen với hạt cơm nguội, khô. 

Tuy nhiên, với những người yêu thích món ăn này, cơm hến chan nước lại mang đến trải nghiệm đặc biệt: "Cá nhân mình thì siêu thích ăn cơm hến nước. Siêu ngon, nó đậm đà, nóng nóng, ăn trời mưa".

Cơm hến Huế gây thương nhớ trong Quán nhà Haha - Ảnh 2.

Bàn ăn bày những nguyên liệu hình thành nên cơm hến - Ảnh: Cắt từ màn hình

Trong tác phẩm Chuyện cơm hến, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết: "Trước hết, nói về cơm. Người Việt mình ăn cơm kiểu nào cũng phải nóng, duy chỉ cơm hến nhất thiết phải là cơm nguội.

Hình như người Huế muốn bày tỏ một quan niệm rằng trên đời chẳng có một vật gì đáng phải bỏ đi, nên bày ra món cá lẹp kẹp rau mưng, và món cơm nguội với những con hến nhỏ lăn tăn làm sốt ruột người chế biến món ăn, gọi là cơm hến.

... Hương vị bát ngát suốt đời người của tô cơm hến là mùi ruốc thơm dậy lên tận óc, và vị cay đến trào nước mắt. Người "máu" cơm hến vẫn chưa vừa lòng với vị cay sẵn có, còn đòi thêm một trái ớt tươi để cần kêu cái rốp!

Nước mắt đầm đìa, mồ hôi ròng ròng nhỏ giọt vào tô cơm, thế mà cứ sì sụp, xuýt xoa kêu "ngon, ngon!"; đi xa nhớ lại thêm tới đứt sợi tóc, ở nước ngoài về bay ra Huế để ăn cho được một tô cơm hến lấy làm hả hê, thế đấy, chao ôi là Huế!"

Cơm hến Huế gây thương nhớ trong Quán nhà Haha - Ảnh 5.Đời cô Bé - chủ Quán nhà Haha chặng Huế

Tại Quán nhà Haha, bên mâm cơm hến đậm đà hương vị Huế, câu chuyện đời thường của cô Bé - người phụ nữ chịu thương, chịu khó, hết lòng vì gia đình - mang đến nhiều cảm xúc.

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    Chủ đề: Hoàng Phủ Ngọc Tường Quốc Thiên Jun Phạm Quán Nhà Haha

    Dòng sự kiện: Món quê nhà

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