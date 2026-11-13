'Ngày con còn mẹ' đối đầu phim của Johnny Depp; Vở cải lương Bạch Hải Đường trở lại

Ngày con còn mẹ gửi gắm thông điệp về sự thấu hiểu và tha thứ, trước khi những cơ hội yêu thương không còn nữa - Ảnh: ĐPCC

Ngày con còn mẹ đối đầu phim của Johnny Depp

Tuần này, Ebenezer: Phép màu đêm giáng sinh, Dune chiếu lại, Kẻ hồi sinh, Bí kíp luyện cướp, Thòng lọng ma: Quỷ cái đòi mạng… cùng ra rạp vào ngày 13-11. Trong khi đó, phim Ngày con còn mẹ (do Phương Anh Đào và Hồng Đào đóng chính) khởi chiếu từ ngày 11-11, hiện đang dẫn đầu phòng vé và thu 16 tỉ đồng.

Nổi bật nhất là Ngày con còn mẹ, phim khai thác những tổn thương âm thầm trong mối quan hệ giữa mẹ và con.

Trailer Ngày con còn mẹ

Mây lớn lên với cảm giác mình luôn là người đứng sau trong trái tim mẹ, bà Tím, khi anh Hai Pháo dường như nhận được mọi sự quan tâm và yêu thương. Nỗi tủi thân kéo dài khiến cô thường xuyên biến những bất đồng thành tranh cãi, tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa hai mẹ con.

Chỉ đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra, Mây mới nhận ra những hy sinh và tình yêu thương mà mẹ dành cho mình theo cách cô chưa từng hiểu.

Tạo hình kỳ quái của Johnny Depp trong Ebenezer - Ảnh: Paramount

Tựa phim nổi bật không kém là Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh, do Johnny Depp đóng chính. Cốt truyện lấy bối cảnh thế kỷ XIX, xoay quanh Scrooge - một lão già giàu có nhưng cực kỳ keo kiệt, ích kỷ, cay nghiệt và căm ghét ngày lễ Giáng sinh.

Trong một đêm đông giá buốt, Scrooge bị hồn ma của người bạn cũ Jacob Marley (Ian McKellen) đến cảnh báo. Sau đó, ông bị buộc phải trải qua một hành trình siêu nhiên, đối mặt với các hồn ma Giáng sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Lá thư của Tom trên THVL1

"Không biết năm 30 tuổi mình sẽ trở thành người như thế nào? Thành công hay là thất bại?" Đó là câu hỏi mà cậu bé Nam năm 12 tuổi viết gửi cho chính mình của 18 năm sau. Ngày ấy, gia đình tan vỡ khiến Nam trở nên cáu gắt, chán nản chuyện học.

Nhờ lời khuyên độc đáo của thầy Huỳnh, Nam học cách giải tỏa nỗi buồn bằng việc chạy bộ, dần tìm lại niềm vui và sự bình tĩnh. 18 năm sau, Nam gục ngã trước biến cố tài chính, đánh mất niềm tin vào bản thân.

Phim Lá thư của Tom - Ảnh: ĐPCC

Không bỏ mặc bạn, Mạnh tìm đến thầy Huỳnh xin lại lá thư năm xưa, hy vọng giúp Nam nhớ về cậu bé từng mạnh mẽ vượt qua những khó khăn. Không ngờ, những dòng chữ ngây ngô của cậu bé 12 tuổi lại trở thành lời động viên dành cho chính mình ở tuổi 30.

Lá thư của Tom với sự tham gia của diễn viên Ngọc Tưởng, Huỳnh Trường Thịnh, Minh Tùng, cùng hai diễn viên nhí Vĩnh Khang, Đình Dương phát sóng lúc 19h50 Chủ nhật, 15-11 trên THVL1.

Ba cuộc hẹn với hội họa và nghệ thuật cuối tuần

Tối 14-11, tại không gian Cảng Sài Gòn (số 5 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM), triển lãm nhóm mang tên Toàn - Dân - Tiến: Thiên nhiên và con người của ba họa sĩ Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Dân và Đặng Quang Tiến khai mạc.

Triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm hội họa vẽ bằng chất liệu màu khoáng, màu nước, tổng hợp và các sắp đặt đặc sắc từ sắt, bê tông, xe hơi cũ…

Toàn - Dân - Tiến: Thiên nhiên và con người hứa hẹn mang đến cho người xem những lát cắt cuộc sống, chuyện nghề mộc mạc và tình yêu quê hương xứ sở của ba họa sĩ trẻ.

Họa sĩ Phạm Thanh Toàn bên tác phẩm của mình - Ảnh: NVCC

Cũng trong tối 14-11, họa sĩ Huỳnh Quang Cường khai mạc triển lãm tranh với chủ đề Không thể tại Phương Mai Gallery (6 Trần Phú, phường Chợ Quán, TP.HCM). Đây là lần đầu anh giới thiệu một loạt tác phẩm từu tượng sau 30 năm cầm cọ.

Trong thời gian triển lãm, anh tổ chức workshop vẽ tranh Acrylic, trò chuyện về nghệ thuật cho những ai yêu hội họa.

Đến sáng 15-11, câu lạc bộ Việt Stamp khai mạc triển lãm Viet Stamp lần thứ 8 với chủ đề "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" tại Bảo tàng Lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (Quân khu 7).

Vở cải lương Bạch Hải Đường trở lại

Có lẽ cũng khá lâu rồi, khán giả ghiền cải lương mới có dịp xem lại trọn vở cải lương Bạch Hải Đường trên sân khấu.

Đây là kịch bản có tuổi đời mấy chục năm của tác giả Nguyễn Huỳnh Hoài Dung. Lần này vở được dựng lại với bàn tay của đạo diễn Kim Phương. Vở diễn ra tối 15-11 tại Nhà hát truyền hình HTV, truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 21h.

Nghệ sĩ Kim Tiểu Long vai Minh (tướng cướp Bạch Hải Đường) trong vở Bạch Hải Đường - Ảnh: LINH ĐOAN

Bạch Hải Đường cũng đánh dấu nghệ sĩ Kim Tiểu Long trở lại vai diễn xưa sau hơn 20 năm. Một vai diễn có nội tâm phức tạp, đó là anh Minh (tức tướng cướp Bạch Hải Đường).

Ngoài Kim Tiểu Long, vở còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Thu Vân, Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Ngân Huyền, Dũng Nhí, Thanh Đông, Hà Như...

12 tài tử vào vòng Tăng tốc của Tài tử miệt vườn

Sau các vòng thi vòng Cất cánh, 12 tài tử nổi bật nhất đã được chọn vào vòng thi Cất cánh của chương trình Tài tử miệt vườn năm 2026. Ở vòng này 12 thí sinh sẽ chia làm ba buổi thi. Nghĩa là mỗi buổi thí sẽ có bốn tài tử tranh tài.

Vòng này đòi hỏi thí sinh phải kết hợp nghệ thuật truyền thống với các loại hình âm nhạc mới, với những chủ đề mới mẻ, thời sự để có thể chinh phục khán giả trẻ, hòa chung dòng chảy cuộc sống hôm nay.

Tiết mục Khi các vị thần nổi giận phát sóng tối 15-11 trong chương trình Tài tử miệt vườn năm 2026 - Ảnh: MỸ TIÊN

Trong đêm thi đầu tiên tối 15-11, bốn thi sinh sẽ cùng thi chung tiết mục với khách mời. Bốn thí sinh gồm Nguyễn Văn Đức (vai Thần Núi), Nguyễn Minh Nhật (vai Thần Rừng), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Thần Sông) và Võ Trường Giang (Thần Mưa).

Bốn tài tử này sẽ kết hợp cùng khách mời là ca sĩ Ngọc Phụng (vai Thần Thiên Nhiên) diễn chung tiết mục Khi các vị thần nổi giận (tác giả: Tô Thiên Kiều). Tiết mục sẽ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Đêm thi được phát sóng trên kênh THĐT1.

Sân khấu tuần này có gì? Nhà hát kịch Idecaf diễn vở kịch lịch sử Lệ Chi Viên tối 14-11, tối 15-11 là vở Mẹ tôi là đàn ông. Sân khấu kịch Hồng Vân diễn vở Bí mật một lời nguyền tối 14-11. Tối 14-11, Kịch đoàn Thành Lộc diễn vở Ngôi nhà không có đàn ông. Tối 14-11, Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Ai xuôi vạn lý, tối 15-11 là vở Bông hồng cài áo. Vở Ai xuôi vạn lý của Sân khấu Hoàng Thái Thanh - Ảnh: LINH ĐOAN Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở Thần tiên cũng nổi điên, Sinh nhật triệu đô ngày 14-11, ngày 15-11 là vở Gánh hát về khuya và Hẹn anh ở bến sông. Tối 14-11, Sân khấu Trương Hùng Minh diễn vở Rằm tháng 7, ngày 15-11 là vở Ngăn lạnh số 44. Nhà hát kịch 5B diễn vở Tiếng hát nửa đêm ngày 14-11, ngày 15-11 là vở Náo động rừng cổ tích.