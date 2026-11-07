Kể chuyện cuộc đời đức Đệ nhất Pháp chủ qua sân khấu cải lương

Vở diễn được dàn dựng công phu về đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận - Ảnh: VĂN TRUNG

Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vở nhạc kịch cải lương về cuộc đời và sự nghiệp đức đệ nhất pháp chủ - đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận được giới thiệu ở hội trường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, vào tối 6-11.

Vở diễn tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời tu hành, hành đạo và phụng sự của đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận qua ngôn ngữ sân khấu.

Hình tượng vị pháp chủ được khắc họa qua phẩm hạnh thanh cao, tinh thần từ bi, kiên trung và sự tận tụy vì lợi ích chung của Phật giáo.

Vở nhạc kịch cải lương do hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chỉ đạo nội dung; cư sĩ phật tử Tuệ Quang viết kịch bản và đạo diễn. Tham gia biểu diễn có nghệ sĩ Quang Thuận, Trần Cường, Hoàng Tùng, Đức Minh Lý, Hoa Mai, Xuân Đáng…

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, hòa thượng Thích Hải Ấn - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương - cho biết cuộc đời và sự nghiệp của đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận là tấm gương về tinh thần nhập thế vô vị lợi, sự nghiệp giáo dục, đào tạo Phật học và gìn giữ, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo.

Theo hòa thượng, trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kế thừa, phát huy di sản tinh thần quý báu do các bậc tiền bối dày công vun đắp. Những thành tựu của giáo hội qua các nhiệm kỳ đều mang dấu ấn của tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự, trong đó có công đức của những bậc khai sáng, đặt nền móng cho ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Hải Ấn chia sẻ về ý nghĩa của việc đưa cuộc đời các bậc tiền bối lên sân khấu nghệ thuật - Ảnh: VĂN TRUNG

Đông đảo chư tôn đức, đại biểu và phật tử theo dõi chương trình nghệ thuật - Ảnh: VĂN TRUNG

Việc dàn dựng vở diễn trong dịp này không chỉ nhằm tưởng niệm, tri ân một bậc tiền nhân, mà còn giúp tăng ni, phật tử nhìn lại cội nguồn, hiểu sâu sắc hơn giá trị của tinh thần hòa hợp, đoàn kết và trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp giáo hội.

Chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật tưởng niệm, tri ân như Quê hương đạo pháp Việt Nam, tân cổ 45 Mùa sen nở…

Thông qua hình thức sân khấu truyền thống, chương trình góp phần đưa câu chuyện về cuộc đời, đạo hạnh và công hạnh của vị pháp chủ đến gần hơn với công chúng, đồng thời nhắc nhớ các thế hệ tăng ni, phật tử về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những giá trị mà các bậc tiền bối đã dày công xây dựng.

Các nghệ sĩ truyền tải câu chuyện về đạo hạnh và tinh thần phụng sự của đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận - Ảnh: VĂN TRUNG

Đêm nghệ thuật mang đến nhiều màu sắc phục vụ tăng ni, phật tử - Ảnh: VĂN TRUNG

Không gian biểu diễn tại Hội trường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Các phật tử theo dõi chương trình - Ảnh: VĂN TRUNG