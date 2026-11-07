Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Kể chuyện cuộc đời đức Đệ nhất Pháp chủ qua sân khấu cải lương

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
và 1 tác giả khác
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
VĂN TRUNG
VĂN TRUNG

Vở nhạc kịch cải lương về Đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận tái hiện hành trình tu hành, hành đạo và phụng sự của vị pháp chủ đầu tiên, nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kể chuyện cuộc đời đức đệ nhất pháp chủ qua sân khấu cải lương - Ảnh 1.

Vở diễn được dàn dựng công phu về đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận - Ảnh: VĂN TRUNG

Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vở nhạc kịch cải lương về cuộc đời và sự nghiệp đức đệ nhất pháp chủ - đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận được giới thiệu ở hội trường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, vào tối 6-11. 

Vở diễn tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời tu hành, hành đạo và phụng sự của đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận qua ngôn ngữ sân khấu.

Hình tượng vị pháp chủ được khắc họa qua phẩm hạnh thanh cao, tinh thần từ bi, kiên trung và sự tận tụy vì lợi ích chung của Phật giáo.

Vở nhạc kịch cải lương do hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chỉ đạo nội dung; cư sĩ phật tử Tuệ Quang viết kịch bản và đạo diễn. Tham gia biểu diễn có nghệ sĩ Quang Thuận, Trần Cường, Hoàng Tùng, Đức Minh Lý, Hoa Mai, Xuân Đáng…

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, hòa thượng Thích Hải Ấn - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương - cho biết cuộc đời và sự nghiệp của đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận là tấm gương về tinh thần nhập thế vô vị lợi, sự nghiệp giáo dục, đào tạo Phật học và gìn giữ, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo.

Theo hòa thượng, trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kế thừa, phát huy di sản tinh thần quý báu do các bậc tiền bối dày công vun đắp. Những thành tựu của giáo hội qua các nhiệm kỳ đều mang dấu ấn của tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự, trong đó có công đức của những bậc khai sáng, đặt nền móng cho ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam.

Kể chuyện cuộc đời đức đệ nhất pháp chủ qua sân khấu cải lương - Ảnh 2.

Hòa thượng Thích Hải Ấn chia sẻ về ý nghĩa của việc đưa cuộc đời các bậc tiền bối lên sân khấu nghệ thuật - Ảnh: VĂN TRUNG

Kể chuyện cuộc đời đức đệ nhất pháp chủ qua sân khấu cải lương - Ảnh 3.

Đông đảo chư tôn đức, đại biểu và phật tử theo dõi chương trình nghệ thuật - Ảnh: VĂN TRUNG

Việc dàn dựng vở diễn trong dịp này không chỉ nhằm tưởng niệm, tri ân một bậc tiền nhân, mà còn giúp tăng ni, phật tử nhìn lại cội nguồn, hiểu sâu sắc hơn giá trị của tinh thần hòa hợp, đoàn kết và trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp giáo hội.

Chương trình còn có nhiều tiết mục nghệ thuật tưởng niệm, tri ân như Quê hương đạo pháp Việt Nam, tân cổ 45 Mùa sen nở

Thông qua hình thức sân khấu truyền thống, chương trình góp phần đưa câu chuyện về cuộc đời, đạo hạnh và công hạnh của vị pháp chủ đến gần hơn với công chúng, đồng thời nhắc nhớ các thế hệ tăng ni, phật tử về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối những giá trị mà các bậc tiền bối đã dày công xây dựng.

Kể chuyện cuộc đời đức đệ nhất pháp chủ qua sân khấu cải lương - Ảnh 4.
Kể chuyện cuộc đời đức đệ nhất pháp chủ qua sân khấu cải lương - Ảnh 5.
Kể chuyện cuộc đời đức đệ nhất pháp chủ qua sân khấu cải lương - Ảnh 6.

Các nghệ sĩ truyền tải câu chuyện về đạo hạnh và tinh thần phụng sự của đại lão hòa thượng Thích Đức Nhuận - Ảnh: VĂN TRUNG

Kể chuyện cuộc đời đức đệ nhất pháp chủ qua sân khấu cải lương - Ảnh 7.

Đêm nghệ thuật mang đến nhiều màu sắc phục vụ tăng ni, phật tử - Ảnh: VĂN TRUNG

Kể chuyện cuộc đời đức đệ nhất pháp chủ qua sân khấu cải lương - Ảnh 8.

Không gian biểu diễn tại Hội trường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Kể chuyện cuộc đời đức đệ nhất pháp chủ qua sân khấu cải lương - Ảnh 9.

Các phật tử theo dõi chương trình - Ảnh: VĂN TRUNG

- Ảnh 1.'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kể chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam

Đại nhạc hội 'Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm' kết hợp âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và phim tư liệu đã tái hiện hành trình Phật giáo Việt Nam gắn bó với dân tộc qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI PHƯƠNG - VĂN TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Phật giáo cải lương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Đức Nhuận pháp chủ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất