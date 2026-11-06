Hơn 30 nghệ sĩ hát tiễn Minh Cảnh giã từ sân khấu; Bò sữa bay đối đầu Godzilla, Ramayana

Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy trong Bò sữa bay - Ảnh: ĐPCC

Bò sữa bay đối đầu Godzilla, Ramayana

Tuần này, Bò sữa bay, Godzilla Minus Zero, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, Khi thần chết đổ chuông, Chàng mèo mang mũ, Thiên đường tăm tối... cùng ra rạp vào ngày 6-11.

Nổi bật nhất là Bò sữa bay. Phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, Lãnh Thanh, Huy Tít.

Cốt truyện lấy bối cảnh vào những năm 90, một trang trại bò sữa đang nghiên cứu một công thức sữa độc quyền có thể chữa lành vết thương, trẻ hóa và nhiều công dụng đặc biệt khác.

Để thoát nghèo, một nhóm công nhân quyết định đánh cắp công thức sữa ấy, cho đến khi Trâu - tên đầu sỏ có cảm tình đặc biệt với người tạo nên công thức sữa.

Trailer Bò sữa bay

Hai tựa phim ngoại nổi bật không kém là Godzilla Minus Zero và Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại.

Trong đó, Godzilla Minus Zero lấy bối cảnh chiến tranh đã đưa Nhật Bản về con số 0, Godzilla đã kéo con số ấy lao dốc xuống số âm.

Đã hai năm kể từ cuộc chiến, đất nước đang đấu tranh để phục hồi và họ cuối cùng đã lấy lại được cuộc sống thường nhật.

Ngay khi nhân loại cố bám giữ sự yên bình mong manh vừa giành lại được, thì một mối đe dọa mới xuất hiện, nghiền nát tất cả hy vọng.

Còn Ramayana dựa trên sử thi cổ đại lừng danh được hàng tỷ người biết đến, kể về câu chuyện của Rama, một vị hoàng tử gắn liền với sự hy sinh và Ravana, một vị vua bất tử bị thôi thúc bởi lòng báo thù.

Ranbir Kapoor thủ vai thần Rama trong Ramayana - Ảnh: IMDb

Tăng Duy Tân và Vương Bình là khách mời tập 6 Ca sĩ mặt nạ

Tập 6 Ca sĩ mặt nạ 2026 có sự trở lại của Tăng Duy Tân trên hàng ghế cố vấn và sự góp mặt của khách mời Vương Bình.

Trong chương trình màn giao lưu của Bò sữa Achu và Heo má hồng cùng khách mời Vương Bình mang đến những tình huống hài hước cùng loạt manh mối đầy ẩn ý, khiến ban cố vấn không ngừng suy đoán về danh tính thật của các mascot phía sau lớp mặt nạ.

Từ trái qua: Tăng Duy Tân, Vương Bình, Trấn Thành và Ngô Kiến Huy trong tập 6 Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: BTC

Khi những manh mối về Bò sữa Achu và Heo má hồng ngày càng được hé lộ, liệu ban cố vấn có thể tìm ra danh tính thật sự của hai mascot hay sẽ tiếp tục bị dẫn dắt qua những cú "đánh lạc hướng" đầy ngoạn mục?

Tập 6 Ca sĩ mặt nạ phát sóng lúc 20h vào ngày 7-11 trên HTV2-Vie Channel, ON Vie Giải Trí, YouTube, VieON.

Hơn 30 nghệ sĩ hát tiễn Minh Cảnh giã từ sân khấu

Tối 7-11 tại Nhà hát Bến Thành, danh ca Minh Cảnh sẽ có đêm diễn đặc biệt cùng các người em, người cháu thân thương đánh dấu 65 năm theo nghề.

Đồng thời ở tuổi 90 (Minh Cảnh sinh năm 1937), sức khỏe hạn chế, đi đứng khó khăn, Minh Cảnh cũng bảo đêm diễn này là dịp tri ân khán giả và nói lời giã từ sân khấu.

NSND Thanh Tuấn (phải) đồng hành cùng Minh Cảnh trong live show giã từ sân khấu của ông - Ảnh: LINH ĐOAN

Có thể nói Minh Cảnh là giọng ca thượng thặng trong làng cải lương. Nghệ sĩ Lệ Thủy khẳng định chính lối ca nhiều sáng tạo đã giúp ông xác lập được trường phái ca Minh Cảnh mà nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này bị ảnh hưởng và học hỏi theo.

Trong đêm diễn chia tay sân khấu, Minh Cảnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 30 nghệ sĩ.

Trong đó, có nhiều ngôi sao như Thanh Tuấn, Minh Vương, Thanh Điền, Trọng Hữu, Linh Tâm, Thanh Hằng, Bảo Chung, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Trọng Phúc, Vũ Luân, Tú Sương, Võ Minh Lâm, ca sĩ Phương Dung, Ngọc Sơn…

Thu Vân ghi dấu ấn với Tô Ánh Nguyệt

Chuông vàng vọng cổ Thu Vân được nhiều người khen là một trong những giọng nữ hay qua các mùa Chuông vàng vọng cổ.

Sau giải thưởng lớn này, Thu Vân chịu khó tham gia nhiều đoàn cải lương chuyên nghiệp, từ Đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang đến Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Sự chịu khó đó khiến khả năng ca diễn của cô ngày càng tiến bộ. Tiến bộ mới nhất là vai Nguyệt trong vở cải lương kinh điển Tô Ánh Nguyệt công diễn ngày 7-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Đây là vở diễn được Nhà hát Trần Hữu Trang phục dựng lại nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị.

Thu Vân vai Nguyệt trong vở cải lương Tô Ánh Nguyệt - Ảnh: LINH ĐOAN

Tô Ánh Nguyệt (tác giả: Trần Hữu Trang, chấp bút: Việt Thường) phiên bản 2026 được đạo diễn Hữu Quốc phục dựng từ bản dựng nổi tiếng của cố đạo diễn Diệp Lang.

Trong vở, Thu Vân là Nguyệt thì Nguyễn Văn Khởi là anh Minh. Ngoài ra, Tô Ánh Nguyệt còn có sự tham gia của nghệ sĩ Thoại Miêu, Hữu Quốc, Bảo Trí, Diễm Thanh, Dũng Nhí, Nguyễn Thanh Toàn, Hoàng Minh Vương, Diễm Kiều, Thanh Đông...

Sân khấu tuần này có gì? Nhà hát kịch Idecaf diễn Mẹ tôi là đàn ông vào tối 7-11, tối 8-11 là vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện. Sân khấu kịch Hồng Vân diễn vở Ảnh ảo ngày 7-11, còn 8-11 là vở Người vợ ma. Tối 8-11, Kịch đoàn Thành Lộc diễn vở Lộ hàng. Ngày 7-11, Nhà hát kịch 5B diễn vở Ngôi nhà thiếu đàn bà. Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn Hẹn anh ở bến sông, Nghiệp quật vào ngày 7-11, ngày 8-11 là vở Ông già đoàn Lô tô, Bóng đàn ông. Ngày 7-11, Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Bông hồng cài áo, Trái tim oan khuất. Ngày 8-11 là vở Con ma nhà họ Hứa. Vở Hẹn anh ở bến sông của Sân khấu Thế Giới Trẻ - Ảnh: LINH ĐOAN