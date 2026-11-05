Thanh Điền bùi ngùi khi Minh Cảnh làm live show cuối cùng

Từ trái qua: nghệ sĩ Thanh Điền, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ trong bức ảnh chụp cách đây 8 năm - Ảnh: NVCC

Trên trang cá nhân của mình, Thanh Điền đưa ảnh của ông và Minh Cảnh cùng bà xã Thanh Kim Huệ, bâng khuâng nhớ những kỷ niệm xưa.

Thanh Điền thay Thanh Kim Huệ bày tỏ tình cảm với anh Hai Minh Cảnh

NSND Thanh Điền cho Tuổi Trẻ biết lần nào nghệ sĩ Minh Cảnh về nước ông đều sắp xếp tham gia biểu diễn cùng đàn anh.

Trong live show Tằm tơ nhả ngọc của Minh Cảnh hồi năm 2023 do Gia Bảo tổ chức, Thanh Điền đóng cùng Minh Cảnh trích đoạn cải lương Tấm lòng của biển với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Hằng, Linh Tâm, Trọng Phúc, Tú Sương, Hồng Loan…

Lần này, với live show vừa kỷ niệm 65 năm theo nghề, đồng thời cũng là đêm tri ân khán giả, giã từ sân khấu của Minh Cảnh, Thanh Điền sẽ hát bài Tôi yêu bài vọng cổ do vợ ông, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, sáng tác.

Ông chia sẻ bài ca này Thanh Kim Huệ viết với tình cảm yêu mến, đầy ắp bóng dáng các thần tượng mà bà quý trọng như Minh Cảnh, Thanh Nga, Thanh Sang… Chính những người đi trước đó đã truyền động lực để Thanh Kim Huệ tập tành những bài bản cải lương, những câu vọng cổ ngọt lịm.

Cho bà động lực để nối tiếp người đi trước biến tấu lối ca vọng cổ nhiều sáng tạo, tươi trẻ, dần dần trở thành danh ca như thần tượng của mình.

Với bài ca này, Thanh Điền không chỉ muốn bày tỏ tấm lòng với Minh Cảnh mà còn thay người vợ quá cố lần nữa gởi gắm tình cảm đến những đàn anh, đàn chị đã cho các thế hệ sau cảm hứng để nối tiếp ngọn lửa cải lương.

Nghệ sĩ Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ và Hồng Nga hát bài tân cổ Ly rượu mừng - Nguồn: YouTube Heavenskynuyen

8 năm một kỷ niệm đẹp

Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Thanh Điền đăng ảnh vợ chồng ông chụp cùng danh ca Minh Cảnh trong lần ông về nước cách đây 8 năm.

Ông viết: "8 năm trước và 8 năm sau. Biết bao nhiêu điều đã thay đổi. Thời gian trôi qua, cuộc đời có những cuộc gặp gỡ, những chia xa mà chẳng ai có thể biết trước ngày mai sẽ ra sao".

Sở dĩ Thanh Điền tâm trạng như thế vì đây sẽ là "lần cuối cùng, một đêm diễn nữa thôi" của Minh Cảnh mà theo ông là cơ hội được gặp lại thần tượng, được nghe tiếng hát vàng son của một thời, đôi khi không phải cứ muốn là có thể gặp lại lần thứ hai.

Nghệ sĩ Thanh Điền trong trích đoạn Tấm lòng của biển ở live show của Minh Cảnh năm 2023 - Ảnh: LINH ĐOAN

"Như Thanh Kim Huệ, cũng đã từng muốn nhưng có được đâu" - ông chạnh lòng khi nhớ về người vợ quá cố chưa kịp làm một live show đời người để tri ân khán giả mà đã vội ra đi.

Là nghệ sĩ, Thanh Điền hiểu rất rõ khi đến một tuổi nào đó, dù còn đầy khát khao, hoài bão nhưng sức khỏe, bóng chiều không cho phép thì cũng đành phải chấp nhận.

Biết vậy nhưng cứ nghĩ đến đêm 7-11 sẽ là đêm diễn để Minh Cảnh nói lời giã biệt sân khấu, Thanh Điền vẫn bùi ngùi và xúc động.

Nghĩ đến đàn anh, nghĩ đến mình và nghĩ đến người vợ quá cố, Thanh Điền lại khiến khán giả yêu mến ông bồi hồi, những giọng ca một thời lừng lẫy của cải lương đang dần dần khép lại sứ mệnh của mình…