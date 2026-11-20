Tuấn Trần rũ bỏ giao diện sáng láng, điển trai thường thấy để thủ vai nhân vật có tâm lý nặng đô - Ảnh: ĐPCC

Trại giam hạnh phúc ra rạp

Tuần này, ba bộ phim Trại giam hạnh phúc, Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân và Ma mút con vượt kỷ băng hà cùng ra rạp vào ngày 20-11.

Nổi bật nhất là Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn. Cốt truyện xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), một giáo viên hiền lành, tốt bụng. Vì muốn cứu em gái (Sally Hồng Anh), anh trở thành sát nhân và phải vào tù.

Cuộc sống sau song sắt vô cùng khắc nghiệt, nhưng Phúc cố gắng nhẫn nhịn, mong sớm được trở về với tự do.

Nhờ bản tính lương thiện, anh khiến người cán bộ quản giáo vô cùng nguyên tắc tên Tú (Ma Ran Đô) và các phạm nhân khác dần thay đổi theo hướng tích cực, biết hòa hợp và đồng cảm với nhau hơn.

Trong lúc "giáo án đặc biệt nhất" đang được viết trong nhà tù, em gái Phúc cũng phải đối diện với một cuộc sống đầy thử thách khi không còn anh trai bên cạnh.

Còn tên tù nhân sừng sỏ Long (Lương Thế Thành) cũng luôn rình rập, chực chờ trả thù Phúc.

Trailer phim Trại giam hạnh phúc

Châu Thanh, Cẩm Tiên kể chuyện Huyền Trân công chúa

Khán giả mê cải lương không xa lạ gì với hai giọng ca vọng cổ hơi dài nổi tiếng là Châu Thanh và Cẩm Tiên. Hai nghệ sĩ từng cộng tác cùng Đoàn cải lương Trung Hiếu và được nhiều khán giả yêu mến một thời.

Tối 22-11, Châu Thanh và đàn em Cẩm Tiên sẽ kết hợp trong trích đoạn cải lương Huyền Trân công chúa. Đây là một trong những mối tình được tái hiện trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc, chủ đề Huyền sử tình yêu.

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Truyền hình HTV, được truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 21h.

Ngoài Châu Thanh, Cẩm Tiên, khán giả còn có cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ Quế Trân, Tú Sương, Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Minh Trường, Nhã Thi, Thu Vân, Trọng Hiếu, Hoàng Hải, Bùi Trung Đẳng, Đào Vũ Thanh, Ngân Huyền, Hoàng Khiêm.

Nghệ sĩ Châu Thanh và Cẩm Tiên sẽ diễn trích đoạn Huyền Trân công chúa trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhìn lại những dấu ấn Gia tộc R

Sau gần 4 tháng phát sóng, Running man Việt Nam kết thúc ở tập 16 với chủ đề "Mãi là anh em siêu nhân". Chương trình được khán giả yêu thích, mang lại tiếng cười cho khán giả bởi sự chơi hết mình của các thành viên Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P và Quang Tuấn.

Họ có những pha phối hợp ăn ý đến các tình huống dở khóc dở cười, cùng nhau đi qua nhiều chặng đường. Mỗi thử thách, mỗi cuộc gặp gỡ góp thêm một mảnh ghép đáng nhớ cho hành trình của đại gia đình R.

Running Man Việt Nam kể lại những câu chuyện hậu trường với khoảnh khắc đáng nhớ qua 2 phần đặc biệt, phát lúc 12h ngày 21 và 22-11 trên YouTube.

Chương trình Running man Việt Nam được yêu thích

2 ngày 1 đêm: Hành trình mới tại Gia Lai

Sau hai tập chỉ kể chuyện và nhắc lại kỷ niệm, 2 ngày 1 đêm có hành trình mới tại Gia Lai. Ngoài 5 nghệ sĩ quen thuộc, chương trình có sự tham gia bốn gương mặt khách mời cũng đến từ Anh trai say hi: Sơn.K, JSOL, RHYDER và Ali Hoàng Dương.

Với một chặng đường mới và những vị khách quen thuộc với khán giả, họ mang đến những bất ngờ gì khi nhập hội cùng đoàn?

2 ngày 1 đêm phát sóng lúc 20h30 trên HTV7 ngày 22-11.

Các khách mời của 2 ngày 1 đêm tại chặng Gia Lai - Ảnh: BTC

Ca sĩ mặt nạ với những màn hẹn hò hài hước

Tập 8 Ca sĩ mặt nạ 2026 với chủ đề Phiên bản khi yêu của tôi mang đến những màn hẹn hò giả định đầy hài hước và bất ngờ giữa các mascot cùng dàn cố vấn. Thông qua những màn thả thính, đối đáp và chia sẻ quan điểm về tình yêu, chương trình tạo nên nhiều tình huống tương tác thú vị.

Nổi bật là màn "đối đầu tình cảm" giữa MIMIBU, MAD LONG và CAPTAIN BOY. MIMIBU bất ngờ tiết lộ từng có mối quan hệ với CAPTAIN BOY, đồng thời "bóc phốt" nam ca sĩ là người chủ động chia tay.

Ngô Kiến Huy cùng 2 mascot trong tập 8 Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: BTC

Trong khi đó Quang Hùng MasterD tiết lộ từng nhắn tin an ủi MIMIBU sau đổ vỡ. MAD LONG cũng nhập cuộc bằng những câu hỏi và màn thả thính duyên dáng. MIMIBU tuyên bố chọn MAD LONG làm đối thủ solo trực tiếp.

Bên cạnh đó, KHỈ XÙ MÌ có buổi hẹn hò dưới ánh nến với Quang Hùng MasterD, liên tục đặt những câu hỏi khó đỡ và chủ động bày tỏ tình cảm.

Thỏ RABIBUUM và Bích Phương cùng tham gia trò chơi "Đi tìm tri kỷ", chia sẻ quan điểm về việc chia tiền khi hẹn hò và giữ mối quan hệ với người yêu cũ.

Tập 8 Ca sĩ mặt nạ phát sóng lúc 20h ngày 21-11 trên HTV2 - Vie Channel, ON-Vie GIẢI TRÍ, YouTube Vie Channel và VieON.

Ai sẽ giành quán quân Bông lúa vàng 2026 trị giá 100 triệu đồng?

Sau khoảng nửa năm với các vòng thi căng thẳng, chiều 21-11, năm thí sinh xuất sắc đã được ban giám khảo lựa chọn để bước vào vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Bông lúa vàng năm 2026.

Đó là các thí sinh: Trần Trí Khang, Nguyễn Trung Hậu, Đặng Hồng Trúc, Nguyễn Thị Cua và Huỳnh Văn Khánh.

Trí Khang là một trong 5 thí sinh vào chung kết Bông lúa vàng 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN

Buổi thi diễn ra tại Nhà hát VOH. Mỗi thí sinh dự thi một trích đoạn cải lương dài không quá 15 phút, với sự hỗ trợ của nghệ sĩ khách mời.

Trải qua 33 năm, Bông lúa vàng đã trở thành sân chơi cải lương, đờn ca tài tử quen thuộc của nhiều người đam mê và khán giả yêu mến nghệ thuật cải lương.

Thí sinh thể hiện tài năng xuất sắc nhất sẽ chinh phục ban giám khảo để giành giải quán quân Bông lúa vàng năm 2026, với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Ban tổ chức phát vé mời miễn phí dành cho khán giả đến xem đêm chung kết. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ vé mời đã được phát hết.

Vở Song trùng của sân khấu Trương Hùng Minh - Ảnh: LINH ĐOAN Sân khấu tuần này có gì? Ngày 21-11, nhà hát Kịch Idecaf diễn vở Dưới bóng giai nhân. Cùng ngày, sân khấu Kịch Hồng Vân diễn vở Đại ca mình đi đâu thế? Kịch đoàn Thành Lộc diễn vở Ngũ quý tương phùng vào ngày 22-11. Sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn vở Rau răm ở lại cùng ngày. Ngày 21-11, sân khấu Thế Giới Trẻ diễn hai vở Cuộc chiến sắc đẹp và Gánh hát về khuya. Ngày 22-11, sân khấu này diễn vở Bóng đàn ông. Sân khấu Trương Hùng Minh diễn vở Song trùng vào ngày 22-11. Nhà hát Kịch 5B diễn vở Biệt đội gà vịt ngày 21-11 và vở Ái tình ngoài hôn nhân ngày 22-11.