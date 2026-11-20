Trấn Thành là nghệ sĩ giới thiệu đầu tiên của Xin chào thứ Bảy - Ảnh: BTC

Bảy nghệ sĩ tham gia Xin chào thứ Bảy gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Tiến Luật cùng loạt nghệ sĩ trẻ như Trần Tiểu Vy, Trần Quốc Anh, Đặng Trần Nhậm, Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu.

Ngay lập tức, những cái tên nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên những tranh luận trên mạng xã hội.

Khen, chê dàn nghệ sĩ Xin chào thứ Bảy

Theo giới thiệu từ chương trình, Tiến Luật đảm nhận hình ảnh "anh cả" của khu phố, được kỳ vọng mang đến tiếng cười bằng sự từng trải, những lời khuyên hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt.

Đặc biệt của Xin chào thứ Bảy chính là màn tái hợp giữa Trấn Thành và Tiến Luật sau gần một thập kỷ. Sự trở lại của cả hai trong cùng một chương trình hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc tung hứng thú vị, những màn đối đáp hài hước. Nếu Trấn Thành có lối dẫn dắt linh hoạt, khả năng ứng biến nhanh nhạy thì Tiến Luật lại ghi dấu bởi nét hài duyên dáng, sự từng trải và cách tạo tiếng cười rất riêng.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục phát huy thế mạnh hoạt ngôn, duyên dáng và khả năng tạo mảng miếng. Với tinh thần lăn xả, không ngại phá vỡ hình tượng, nữ diễn viên hứa hẹn là nhân tố tạo nên nhiều tình huống bất ngờ.

Trần Tiểu Vy được giới thiệu là thành viên có những biểu cảm tự nhiên, vô tư. Trần Quốc Anh xuất hiện với hình ảnh chàng hàng xóm điển trai, ấm áp nhưng không kém phần hài hước.

Còn Đặng Trần Nhậm gây chú ý với chiều cao nổi bật và tính cách hoạt bát. Hồ Đông Quan hiếu thắng, sẵn sàng chinh phục các thử thách. Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu đảm nhận vai trò em út tinh nghịch, nhiệt tình và luôn khuấy động không khí.

8 nghệ sĩ tham gia Xin chào thứ Bảy - Ảnh: BTC

Ngay sau khi danh sách được công bố, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú. Một bình luận đáng chú ý viết: "Đã vậy, thứ gì chịu nổi". Có người mong chờ màn kết hợp của dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng bên cạnh những gương mặt bảo chứng cho sự thành công trong game show như Trấn Thành, Tiến Luật, Ninh Dương Lan Ngọc, thì vẫn có những thành viên diễn nhạt và nói chuyện chưa duyên.

Xin chào thứ Bảy - cuối tuần vui vẻ Xin chào thứ Bảy là phiên bản Việt hóa chính thức của chương trình giải trí Hello Saturday, thuộc Đài Truyền hình Hồ Nam/Mango TV (Trung Quốc). Format gốc được biết đến với sự kết hợp giữa trò chơi, giao lưu, trò chuyện và trình diễn, tạo không gian tương tác sôi động giữa các nghệ sĩ. Tại Việt Nam, chương trình được xây dựng thành khu phố mang tính giải trí cuối tuần, có tiệm cà phê, bánh mì, phở, siêu thị mini… giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực Việt Nam. Các nghệ sĩ "biến chuyện đời thành tiếng cười" với thông điệp "cuối tuần vui vẻ". Mỗi tập phát sóng mở ra một chủ đề, một câu chuyện và những thử thách mới, đưa các thành viên vào những tình huống đòi hỏi khả năng quan sát, ghi nhớ, phản xạ, phối hợp và ứng biến liên tục. Dự kiến Xin chào thứ Bảy phát sóng vào giữa tháng 12.