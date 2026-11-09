Các 'anh trai' phủ sóng game show: Sức hút biến thành sự nhàm chán?

Sơn.K và Pháp Kiều tham gia Running man - Ảnh: BTC

Các anh trai đang được tận dụng tối đa trong các game show. Độ "nóng" của họ tạo nên sức hút. Nhưng lạm phát quá đang gây nhàm chán với khán giả.

Cả tháng không đổi khách mời trong 2 ngày 1 đêm

Chương trình 2 ngày 1 đêm đang trở thành tâm điểm bàn luận khi liên tục có sự góp mặt của những gương mặt bước ra từ Anh trai say hi.

Trong chặng hành trình khám phá miền Tây, Pháp Kiều cùng Cody Nam Võ và CONGB tham gia với vai trò khách mời, xuất hiện xuyên suốt hai tập 103 và 104, phát sóng ngày 4 và 11-10.

Pháp Kiều sau đó, ngày 23-10, tham gia Running Man Vietnam 2026. Đồng hành cùng Kiều cũng là anh trai Sơn.K và ca sĩ Minh Hằng.

Ca sĩ mặt nạ 2026 có sự góp mặt khá đông đảo của các nghệ sĩ thuộc "vũ trụ say hi". Không biết vô tình hay cố ý mà đến tập 6, cả ba mascot đầu tiên lộ diện đều là anh trai: Negav, Quân A.P và CONGB.

CONGB, Cody Nam Võ là khách mời trong 2 ngày 1 đêm - Ảnh: BTC

Và những người đang giữ kỷ lục xuất hiện nhiều tập nhất trong chương trình 2 ngày 1 đêm là anh trai Nicky, buitruonglinh và Dương Domic. Họ có mặt trong 4 tập liền ở chặng Yên Bái, phát sóng trong 1 tháng.

Xem 4 tập này, dễ dàng thấy với tuổi đời còn trẻ, phản xạ tạo mảng miếng hài của các anh trai chưa nhiều khiến dàn cast 5 anh em Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Ngô Kiến Huy "gánh còng lưng".

Trailer tập 108 chương trình 2 ngày 1 đêm. Ba khách mời Nicky, buitruonglinh và Dương Domic xuất hiện trong 4 tập liền của chương trình

Game show không nên chỉ ưu ái "gà nhà"

Không phủ nhận sự thành công của các chương trình "vũ trụ say hi" giúp nhiều nghệ sĩ trẻ nhanh chóng trở thành những gương mặt được săn đón trên truyền hình.

Tuy nhiên, việc các anh trai liên tục xuất hiện trong nhiều game show, thậm chí cùng góp mặt trong một chương trình suốt một tháng khiến khán giả có cảm giác bão hòa. Sức hút ban đầu dần nhường chỗ cho sự nhàm chán khi các chương trình thiếu đi tính mới mẻ trong lựa chọn khách mời.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng. Một tài khoản bình luận: "Sao mà cứ ba anh trai xuất hiện mấy tập liền vậy. Thật sự muốn ngưng ủng hộ chương trình rồi đó".

Bên cạnh đó, một số khán giả nhắc lại những tập có khách mời đến từ nhiều lĩnh vực như Tiến Linh, Quỳnh Anh, Tiến Luật...

Các tập đều gây tiếng vang bởi sự mới mẻ, thú vị của nhân vật khách mời. Chính sự khác biệt về nghề nghiệp, tính cách và cách tương tác giữa khách mời với dàn cast tạo nên những tình huống bất ngờ, giúp chương trình có thêm màu sắc.

"Tôi muốn mời khách mời đa dạng thì chương trình mới sinh động hơn" - một ý kiến viết lại. Thậm chí, có người gay gắt: "Chán vụ khách mời. Toàn đẩy cho 'gà nhà'. Khán giả không đáng phải chịu cảnh nhồi nhét dàn gà cưng của chương trình".