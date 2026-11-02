2 ngày 1 đêm khéo thành 3 ngày 2 đêm?

Lê Dương Bảo Lâm và buitruonglinh diễn tiểu phẩm trong tập 107 chương trình 2 ngày 1 đêm - Ảnh: BTC

Tập 107 chương trình 2 ngày 1 đêm trong chặng Tour du lịch không sao tại Yên Bái cũng tìm ra được tổng tài mới. Không ai xa lạ, đó là HIEUTHUHAI, người lần thứ hai giành được vị trí này.

Khách mời xuất hiện liền tù tì 4 tập

2 ngày 1 đêm là chương trình truyền hình thực tế được mua bản quyền từ 1 night 2 days của Hàn Quốc. Theo format ban đầu, các thành viên cùng tham gia chuyến du lịch kéo dài 2 ngày 1 đêm qua nhiều địa điểm trên khắp Việt Nam.

Trong hành trình, họ thực hiện các nhiệm vụ, trò chơi để giành quyền thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương, được nghỉ ngơi tại nơi có tiện nghi, tránh những hình phạt như nhịn ăn, ngủ ngoài trời.

Nicky và buitruonglinh tham gia trò chơi - Ảnh: BTC

Khách mời có thể xuất hiện ở những thời điểm khác nhau và đảm nhận nhiều vai trò trong chuyến đi.

buitruonglinh, Nicky và Dương Domic tham gia từ tập 105. Và đến nay, họ đã xuất hiện 3 tập. Trong trailer giới thiệu tập 108, bộ ba này vẫn tham gia hành trình cùng đoàn.

Và như vậy Nicky, Dương Domic và buitruonglinh trở thành trường hợp đặc biệt khi đồng hành đến 4 tập liên tiếp.

Trên mạng xã hội, có khán giả bày tỏ sự thích thú khi nghệ sĩ mình yêu thích xuất hiện chương trình dài hơn. Và không thể phủ nhận ba khách mời tuổi còn trẻ, đầy năng lượng, chịu khó tương tác, không ngại mất hình ảnh chỉnh chu thường thấy trên sân khấu.

Họ với 5 anh em HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy tạo nên nhiều tình huống hài hước, góp phần mang lại tiếng cười cho khán giả.

Trích đoạn tập 107 chương trình 2 ngày 1 đêm - Video: 2 ngày 1 đêm

Dù vậy, cũng có ý kiến lo ngại việc khách mời xuất hiện khá lâu có thể khiến chương trình bắt đầu nhàm chán. Và điều này cũng thể hiện trong những tập gần đây: mảng miếng hài dần đi vào lối mòn, các nghệ sĩ thấm mệt khi phải làm việc với cường độ cao. Nicky giọng khản đặc, buitruonglinh, Dương Domic lộ rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt.

Khán giả xem chương trình nhắc: "Khéo thành 3 ngày 2 đêm đấy", người dự đoán: "Chắc là chưa chọn được CEO mới nên để thêm tập cho dễ lựa".

HIEUTHUHAI trở lại ghế tổng tài 2 ngày 1 đêm

HIEUTHUHAI và Ngô Kiến Huy trong tập 107 chương trình 2 ngày 1 đêm - Ảnh: BTC

Ở tập 107, trong ngày thứ hai của Tour du lịch không sao, các nghệ sĩ tiếp tục tham gia nhiều thử thách tại Nông trại vui vẻ và trò chơi tìm kho báu. HIEUTHUHAI nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chạy trạm, trong khi Nicky tìm được chìa khóa mở rương kho báu, giúp đội giành lợi thế.

Ở thử thách ném bóng dưới nước, hai đội cạnh tranh quyết liệt và đội HIEUTHUHAI cũng tiếp tục chiến thắng.

Các nghệ sĩ tham gia sôi nổi trò chơi ném bóng dưới nước - Ảnh: BTC

Sau hai ngày tranh tài, cuộc đua vào chiếc ghế "tổng tài" khép lại với màn so tài giữa Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI. Chiến thắng sát nút giúp HIEUTHUHAI lần thứ hai đảm nhận vị trí đứng đầu "công ty du lịch".

Ở phần cuối tập, HIEUTHUHAI bày tỏ áp lực trước vai trò tổng tài và quyết định trao lại quyền lực cho Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy. Nhưng có lẽ bộ ba này không được thừa nhận.