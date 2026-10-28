HIEUTHUHAI là cựu sinh viên tiêu biểu của Đại học Kinh tế TP.HCM

Nhiều khán giả bày tỏ niềm tự hào khi HIEUTHUHAI trở về Đại học Kinh tế TP.HCM dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường - Ảnh: UEH



Ngày 28-10, HIEUTHUHAI tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM với tư cách cựu sinh viên tiêu biểu.

Sự xuất hiện của nam rapper thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, trong bối cảnh anh tiếp tục có nhiều hoạt động âm nhạc đáng chú ý trong năm 2026.

HIEUTHUHAI và những dấu mốc đáng chú ý

Theo thông tin trên web trường, rapper HURRYKNG cũng có tên trong danh sách cựu sinh viên tiêu biểu của trường.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ niềm tự hào khi HIEUTHUHAI trở về mái trường cũ. Các bình luận như "Tự hào cựu sinh viên tiêu biểu HIEUTHUHAI", "Tự hào về HIEUTHUHAI", "HIEUTHUHAI xứng đáng là nguồn cảm hứng để các thế hệ trẻ noi theo"...

Một số khán giả cũng cho biết họ là cựu sinh viên UEH và vui khi chứng kiến nghệ sĩ từng học tại trường trở lại trong dịp kỷ niệm quan trọng.

HIEUTHUHAI tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập UEH - Ảnh: UEH

Trước đó ngày 15-11-2025, HIEUTHUHAI tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP.HCM, kết hợp tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tại sự kiện, anh được vinh danh là một trong 15 gương mặt truyền cảm hứng của trường.

Nam rapper từng chia sẻ rằng thời đi học, anh chỉ là một học sinh bình thường, chưa có thành tích nổi bật. Vì vậy việc được nhà trường ghi nhận sau nhiều năm mang đến cho anh những cảm xúc đặc biệt.

Hai lần trở về trường cũ diễn ra trong giai đoạn HIEUTHUHAI có nhiều hoạt động âm nhạc đáng chú ý. Từ những năm tháng học tập đến khi theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, nam rapper dần xây dựng được vị trí trong thị trường nhạc Việt.

Album Mắt nhắm mắt mở đánh dấu dự án âm nhạc nổi bật của HIEUTHUHAI trong năm 2026 - Ảnh: FBNV

Trong năm 2026, HIEUTHUHAI tiếp tục có nhiều hoạt động âm nhạc với album Mắt nhắm mắt mở, gồm 12 ca khúc, đây là album phòng thu thứ hai của nam rapper, sau Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó ra mắt năm 2023.

Đầu tháng 8, nam rapper vừa tổ chức hai đêm concert Mắt nhắm mắt mở tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Chuỗi concert dự kiến tiếp tục với đêm thứ ba tại Hà Nội, ngày 1-11, trước khi đến Las Vegas, Mỹ, ngày 29-11.

HIEUTHUHAI vẫn duy trì lịch trình âm nhạc với album, EP và chuỗi concert cá nhân. Trong năm có nhiều hoạt động đáng chú ý này, hai lần trở về trường cũ cũng là những dấu mốc gắn với chặng đường trưởng thành của nam rapper, từ thời học sinh, sinh viên đến khi theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.