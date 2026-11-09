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HIEUTHUHAI ngày xưa 'trẻ trâu' trong 2 ngày 1 đêm

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Tập 108 chương trình 2 ngày 1 đêm kết thúc hành trình tại Yên Bái. Các trò chơi trong tập này khá đơn giản, tập trung tiệc chia tay nhiều kỷ niệm.

HIEUTHUHAI ngày xưa 'trẻ trâu' trong 2 ngày 1 đêm - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ ôn lại kỷ niệm khi tham gia 2 ngày 1 đêm mùa đầu tiên - Ảnh: BTC

Nhìn thấy những tấm ảnh HIEUTHUHAI trong những cuốn sổ lưu bút mùa đầu tiên 2 ngày 1 đêm cách đây hơn 4 năm, mọi người nhận xét Hiếu lúc này 'trẻ trâu' lắm.

HIEUTHUHAI: Dạo này tham vọng quá

Tập 108 của 2 ngày 1 đêm dành phần lớn thời lượng cho buổi tiệc chia tay, nơi các thành viên cùng nhìn lại những kỷ niệm đã qua.

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Điểm nhấn của tập phát sóng là món quà bất ngờ từ ê kíp dành tặng các thành viên: ba cuốn lưu bút ghi lại chặng ghi hình tại Đà Lạt ở mùa đầu tiên. Những trang nhật ký, hình ảnh và lá thư viết tay cất giữ suốt nhiều năm lần lượt được mở ra, đưa các nghệ sĩ trở về với ký ức của "chuyến đi thanh xuân".

Khi nhìn thấy những bức ảnh cũ của HIEUTHUHAI, các thành viên không ngần ngại trêu chọc nam rapper: "Hồi xưa em trẻ trâu quá". 

Cris Phan cũng nhắc lại kỷ niệm lần Hiếu biểu diễn tại một trường học ở Đà Lạt, thời điểm nhiều học sinh vẫn chưa biết đến tên tuổi của anh.

HIEUTHUHAI hài hước chia sẻ: "Lúc đó em nhớ em hát bài gì luôn. Em hát với HURRYKNG là Dynamic Duo. Không ai biết bài này luôn".

HIEUTHUHAI ngày xưa 'trẻ trâu' trong 2 ngày 1 đêm - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ tham gia trò chơi trong tập 108 2 ngày 1 đêm - Ảnh: BTC

Trong cuốn lưu bút, HIEUTHUHAI nhắn nhủ bản thân: "Dù có ở vị trí cao như thế nào, chúng ta cũng phải nhớ đến lý tưởng của mình. Hãy dành thời gian cho gia đình và ba mẹ nhiều hơn. Điều này thì học hỏi ở anh em 2 ngày 1 đêm".

Ngô Kiến Huy dành lời khen: "Hiếu dễ thương từ đó đến giờ rồi". Còn Lê Dương Bảo Lâm hỏi lại liệu nam rapper có thực hiện được lời hứa dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hay chưa?

Câu trả lời thẳng thắn của Hiếu khiến các thành viên và khán giả bất ngờ: "Càng ngày càng ít vì lo làm quá. Dạo này tham vọng quá. Mê quá nên vô guồng quay rồi".

Khán giả xem tập này thấy mắt Hiếu bị thương, hỏi thăm và dành nhiều lời khen cho Hiếu: "HIEUTHUHAI sao bị đau 1 bên mắt vậy, nhìn thương quá", "Hiếu quá tuyệt vời", "HIEUTHUHAI anh cưng quá trời luôn; đáng yêu xỉu", "xem bé HIEUTHUHAI thích quá. Bé nó duyên dáng quá trời".

Trailer tập 108 chương trình 2 ngày 1 đêm

Mảnh ghép không thể thiếu của 2 ngày 1 đêm

Nhìn lại hành trình của HIEUTHUHAI qua các mùa 2 ngày 1 đêm, sự thay đổi của nam rapper không chỉ thể hiện ở ngoại hình, mà còn nằm ở cách anh hòa nhập với tập thể và làm chủ sân chơi truyền hình thực tế.

Ở mùa đầu tiên, Hiếu gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật cùng hình ảnh rapper có phần lạnh lùng, nhút nhát.

HIEUTHUHAI ngày xưa 'trẻ trâu' trong 2 ngày 1 đêm - Ảnh 3.

HIEUTHUHAI trong 2 ngày 1 đêm tập 80 - Ảnh: BTC

Sang những mùa tiếp theo, HIEUTHUHAI dần hòa nhập. Anh không còn chỉ là người tiếp nhận những trò đùa mà đã biết tung hứng, đáp trả và tạo ra những tình huống hài hước.

Bên cạnh 2 ngày 1 đêm, Hiếu còn có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Những giải thưởng, hoạt động biểu diễn và cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn mạnh góp phần đưa Hiếu trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Tập 108 chương trình 2 ngày 1 đêm Tổng tài HIEUTHUHAI trao quyền cho ba người anh Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm cùng đảm nhận vị trí giám đốc. Họ được kỳ vọng sẽ mang đến những quyết định và chiến lược mới trong chặng ghi hình tiếp theo tại Gia Lai.

Tập ngoại truyện này nhận về những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nội dung tập 108 có phần nhạt nhòa khi thời lượng chủ yếu dành cho những cuộc trò chuyện, ôn lại kỷ niệm và tung hứng hài hước, trong khi các trò chơi vốn là điểm hấp dẫn của chương trình không được khai thác nhiều. Một số ý kiến khác nhận xét không khí tập phát sóng đôi lúc khá ồn ào.

2 ngày 1 đêm - Ảnh 1.2 ngày 1 đêm khéo thành 3 ngày 2 đêm?

Nicky, buitruonglinh và Dương Domic trở thành những khách mời đầu tiên tham gia đến 4 tập của 2 ngày 1 đêm. Một số khán giả bình luận 2 ngày 1 đêm khéo lại trở thành 3 ngày 2 đêm.

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    Chủ đề: Ngô Kiến Huy Lê Dương Bảo Lâm 2 ngày 1 đêm cris phan

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

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