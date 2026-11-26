Điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết ở bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: THU THẢO

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trong tuần qua là 2.219 ca, tăng so với 1.925 ca của tuần trước. Đây là lần đầu số ca bệnh chạm mốc hơn 2.000 ca một tuần trong năm nay.

Số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp 3,7 lần so cùng kỳ năm 2025

Tính từ đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 12.555 ca mắc sốt xuất huyết, trong khi cùng kỳ năm 2025 là 3.384 ca, tăng 3,7 lần.

Theo báo cáo của CDC Đà Nẵng, số ca mắc trong tuần qua tiếp tục cao hơn đường cong chuẩn 5 năm (2020 - 2025), vượt mức của năm 2022, thời điểm dịch bùng phát mạnh. Các địa bàn ghi nhận số ca mắc cao gồm phường Ngũ Hành Sơn, An Khê, Sơn Trà…

Số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao trong thời gian qua khiến nhiều khoa, phòng điều trị rơi vào tình trạng quá tải, phải kê thêm giường bệnh.

Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, số bệnh nhân nhập viện vì sốt xuất huyết tăng cao. Bệnh viện phải kê thêm giường ngoài hành lang để điều trị. Tương tự, tại khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cũng xảy ra tình trạng quá tải do lượng bệnh nhân nhập viện tăng.

Các bệnh viện ở Đà Nẵng phải kê thêm giường vì số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng - Ảnh: T. TÂM

Trước tình hình sốt xuất huyết gia tăng trong mùa mưa, bác sĩ Trương Thị Hoa - Phó khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng - khuyến cáo người dân không chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng nghi mắc sốt xuất huyết.

Theo bác sĩ Hoa, bệnh thường khởi phát với các biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, nhức mỏi toàn thân, đau cơ và đau sau hốc mắt. Khi xuất hiện những triệu chứng này, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và theo dõi điều trị.

Đặc biệt, giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh là thời điểm có nguy cơ diễn biến nặng.

"Người bệnh cần được theo dõi sát bởi đây là giai đoạn có thể xuất hiện biến chứng nguy hiểm, nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị tích cực. Các dấu hiệu cảnh báo cần nhập viện ngay gồm đau bụng nhiều, đau bụng liên tục, nôn mửa nhiều, tiểu ít, tay chân lạnh…" - bác sĩ Hoa khuyến cáo.

Phân tuyến khám chữa bệnh, hạn chế áp lực lên tuyến cuối

Theo ông Trương Văn Trình - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, dù số ca bệnh gia tăng, tình hình dịch hiện vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông Trình nhận định dịch sốt xuất huyết gia tăng trong giai đoạn này do chu kỳ dịch bệnh tự nhiên và thời tiết mưa nắng thất thường. Sau đợt dịch đạt đỉnh năm 2022, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng trở lại theo chu kỳ khoảng 3 - 5 năm.

Ngoài ra trong thời gian qua thời tiết ở Đà Nẵng có mưa nắng đan xen, tạo điều kiện phát sinh nhiều điểm nước đọng, thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản.

Trước diễn biến này, Sở Y tế Đà Nẵng đã thành lập 3 đoàn giám sát trực tiếp kiểm tra tình hình dịch tại các địa phương và cơ sở khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế được yêu cầu chuẩn bị nhân lực, bố trí thêm giường bệnh, rà soát nguồn cung dịch truyền và thuốc thiết yếu phục vụ điều trị sốt xuất huyết.

Đồng thời, CDC Đà Nẵng tăng cường hỗ trợ các địa phương về dụng cụ, máy móc phun hóa chất diệt muỗi, phối hợp tuyên truyền và giám sát, xử lý ổ dịch.

"Ngành y tế siết chặt việc phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, bảo đảm bệnh nhân được tiếp nhận, sàng lọc và điều trị phù hợp, hạn chế tình trạng dồn lên tuyến cuối gây áp lực cho bệnh viện" - ông Trình cho biết.

Để phòng sốt xuất huyết, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường, hạn chế và loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng trong nhà và xung quanh nơi ở để muỗi không có nơi đẻ trứng, sinh sản. Đồng thời người dân cần chủ động phòng muỗi đốt bằng các biện pháp bảo vệ cá nhân như ngủ màn, sử dụng kem chống muỗi.