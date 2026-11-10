Nhiều trẻ sốt xuất huyết nặng được cứu sống, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu bệnh trở nặng

Trẻ mắc sốt xuất huyết nặng được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị thành công - Ảnh: BSCC

Nhiều ca sốt xuất huyết nặng được điều trị kịp thời

Vừa qua, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố - cho biết bệnh viện đã tiếp nhận và cứu sống thành công nhiều trường hợp trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng.

Đơn cử như trường hợp bệnh nhi sơ sinh N.T.N.H. (17 ngày tuổi, TP.HCM). Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ bị sốt cao vừa, không liên tục 2 ngày, giật mình khi ngủ, da nổi mẩn đỏ. Đến ngày thứ 3, trẻ lừ đừ, quấy khóc, nổi chấm xuất huyết ở chân, tay, bụng, da nổi bông.

Qua các kết quả xét nghiệm, trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết tổn thương gan nặng và được điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ.

Sau 72 giờ điều trị, tổn thương gan trẻ cải thiện, không thấy xuất huyết thêm, tỉnh táo, bú khá, tiểu khá. Được biết, mẹ trẻ mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, ngày thứ 8 xuất viện, sau đó đến lượt trẻ sốt.

Trường hợp khác là L.M.H. (27 tháng tuổi), trẻ khởi bệnh 3 ngày, sốt cao liên tục, ói 3 lần/ngày, phụ huynh đã tự mua thuốc uống không rõ loại, trẻ đừ, nhập Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Sau 12 giờ vào viện, trẻ suy hô hấp, tím tái, da nổi bông, huyết áp tụt, được hồi sức truyền dịch (test dịch truyền), thuốc vận mạch, suy hô hấp tiến triển, được đặt nội khí quản thở máy, vận mạch liều cao.

Bệnh nhi được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim ngày 3, tổn thương gan ở trẻ sốt xuất huyết Dengue, chuyển khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Sau gần 2 tháng điều trị, trẻ được cai máy thở, thở oxy cannula, rồi thở khí trời, nhịp tim trở về nhịp xoang bình thường, chức năng gan thận trở về bình thường.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo, phụ huynh cần tích cực diệt muỗi, lăng quăng, ngủ mùng và cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời.

Nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có một trong các dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện: quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống.

Hiện nay đã có vắc xin ngừa sốt xuất huyết dành cho trẻ 4 tuổi trở lên, được tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng.

Các bác sĩ khuyến cáo đối với thanh thiếu niên, vẫn không nên chủ quan khi mắc sốt xuất huyết, bệnh có thể diễn tiến nặng dù khỏe mạnh trước đó - Ảnh: H.A.

Vì sao người khoẻ mạnh vẫn có nguy cơ mắc sốt xuất huyết?

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, cho hay trẻ em và thanh thiếu niên là những nhóm cần được quan tâm trong phòng, chống sốt xuất huyết.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng ở trẻ nhỏ, các dấu hiệu ban đầu đôi khi khó nhận biết và bệnh có thể chuyển nặng nhanh nếu không được theo dõi, xử trí kịp thời.

Đối với thanh thiếu niên, dù có thể tự nhận biết và mô tả triệu chứng tốt hơn, vẫn không nên chủ quan khi mắc bệnh, bởi sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng ngay cả ở những người trẻ tuổi, khỏe mạnh trước đó. Các biến chứng nguy hiểm có thể gặp gồm sốc sốt xuất huyết, xuất huyết nặng hoặc suy tạng.

Khi trẻ em hoặc thanh thiếu niên có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau nhức cơ thể, buồn nôn hoặc phát ban, đặc biệt tại khu vực đang có ca bệnh sốt xuất huyết, gia đình nên đưa người bệnh đi khám sớm để được đánh giá và hướng dẫn theo dõi phù hợp.

Đặc biệt, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn ói nhiều, chảy máu mũi hoặc chân răng, mệt lả, li bì, bứt rứt bất thường, không uống được, tiểu ít hoặc tay chân lạnh. Những biểu hiện như khó thở, lơ mơ, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen cần được cấp cứu khẩn cấp.

Bác sĩ Lê Thị Giao cho hay, hiện nay Việt Nam đã có vắc xin phòng sốt xuất huyết được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Vắc xin được phát triển nhằm tạo đáp ứng miễn dịch với cả 4 tuýp vi rút Dengue gây bệnh, giúp giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết có triệu chứng và nhập viện, dù hiệu quả bảo vệ có thể khác nhau giữa các tuýp virus.

Đây là biện pháp phòng bệnh có ý nghĩa, bởi sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng, thậm chí gây biến chứng nguy hiểm ở cả những người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Điểm khác biệt quan trọng của vắc xin sốt xuất huyết là giúp hệ miễn dịch chủ động nhận diện vi rút Dengue và tạo đáp ứng miễn dịch trước khi cơ thể thực sự phơi nhiễm với vi rút.

Nhờ đó, khi gặp vi rút sau này, cơ thể đã có sự "chuẩn bị" để đáp ứng tốt hơn, qua đó giúp giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết và đặc biệt giảm nguy cơ phải nhập viện do bệnh.

10 tháng đầu năm TP.HCM ghi nhận hơn 44.000 ca sốt xuất huyết Trong tuần 44 (từ ngày 26-10 đến ngày 1-11), trên địa bàn TP.HCM ghi nhận 1.959 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 16,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 44 là 44.549 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm: đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh. Ngành Y tế TP.HCM khuyến cáo, mỗi gia đình hãy dành thời gian ít nhất một lần mỗi tuần để kiểm tra các dụng cụ chứa nước, súc rửa và đậy kín lu, khạp, bồn chứa nước; loại bỏ chai lọ, vật phế thải có khả năng đọng nước; diệt lăng quăng và giữ gìn vệ sinh khu vực sinh sống.