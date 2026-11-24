4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được đấu giá trực tuyến vào sáng 27-11 với tổng giá khởi điểm hơn 16.665 tỉ đồng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cụ thể, quyền sử dụng lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô đất 3-5, có diện tích hơn 6.446 m2) có giá khởi điểm hơn 2.091 tỉ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 418 tỉ đồng.

Phương thức đấu giá là trả giá lên với mỗi bước giá là 11 tỉ đồng.

Lô đất thứ 2 là lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô đất 3-8, có diện tích hơn 8.568 m2), có giá khởi điểm hơn 2.632 tỉ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 526 tỉ đồng, trả giá lên với mỗi bước giá là 13 tỉ đồng.

Lô đất thứ 3 là lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô đất 3-9, diện tích hơn 5.009 m2), có giá khởi điểm 1.744 tỉ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 348 tỉ đồng, trả giá lên với mỗi bước giá 9 tỉ đồng.

Lô đất thứ 4 là lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3-12, có diện tích hơn 10.059 m2), có giá khởi điểm hơn 10.198 tỉ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 2.039 tỉ đồng, trả giá lên với mỗi bước giá 20 tỉ đồng.

Tổng cộng 4 lô đất có diện tích hơn 30.000 m2 với tổng giá khởi điểm hơn 16.665 tỉ đồng.

Các lô đất trên thuộc khu chức năng số 3 Khu đô thị mới Thủ Thiêm với hạ tầng hoàn thiện. Người trúng đấu giá sẽ thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt.

Trước đây vào năm 2021, 4 lô đất trên đã từng được UBND TP.HCM đem ra đấu giá với giá khởi điểm 5.300 tỉ đồng. Sau khi đấu giá thành các doanh nghiệp trúng đấu giá đã lần lượt bỏ cọc, không tiếp tục giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định. Theo quy định, trong thời hạn từ ngàu đấu giá thành người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Nếu quá hạn người trúng đấu giá không thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì xem như từ chối kết quả đấu giá và mất tiền đặt trước (20% giá khởi điểm lô đất).

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