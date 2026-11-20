Đại biểu dự phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Đây là một trong những quy định đáng chú ý của Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11. Quy định này hướng đến siết chặt điều kiện tham gia đấu giá, hạn chế tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc.

Khung tiền đặt trước 20-50% giá khởi điểm, khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc

Điểm gây chú ý nhất tại Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) là quy định về mức tiền đặt trước đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất ở cho cá nhân. Theo đó, tiền đặt trước tối thiểu là 20% và tối đa là 50% giá khởi điểm.

Quy định này tạo ra một khoản tiền đặt trước cao hơn đáng kể so với khung hiện hành (từ 10 - 50%).

Cụ thể, theo quy định chung, tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu 5% và tối đa 20% giá khởi điểm. Riêng trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, mức đặt trước tối thiểu 10% và tối đa 20%.

Việc thiết kế một khung tiền đặt trước riêng, cao hơn đối với đất ở giao cho cá nhân có thể góp phần hạn chế tình trạng đăng ký tham gia đấu giá thiếu nghiêm túc, trả giá vượt xa khả năng tài chính rồi không thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá.

Tuy nhiên, mức đặt trước cao cũng đặt ra vấn đề về khả năng tiếp cận của người dân có nhu cầu thực sự về nhà ở. Bởi nếu áp dụng mức gần 50% giá khởi điểm, rào cản tài chính đối với người tham gia sẽ không nhỏ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng - Ảnh: QUỐC HỘI

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết qua thống kê nhanh tại 16 tỉnh, thành phố, việc áp dụng các quy định về tiền đặt trước, hủy kết quả trúng đấu giá và cấm tham gia đấu giá theo Nghị quyết 66.11/2026/NQ-CP đã bước đầu phát huy tác dụng, số người trúng đấu giá bỏ cọc giảm đáng kể.

Đáng chú ý, tại Thanh Hóa, sau khi áp dụng quy định mới, số trường hợp hủy kết quả đấu giá do không nộp tiền giảm từ 377 trường hợp năm 2025 xuống còn 82 trường hợp trong 9 tháng năm 2026. Trong khi đó, số thửa, lô đất đưa ra đấu giá tăng từ 1.129 lên 3.889. Tại Quảng Trị, số trường hợp bị hủy kết quả cũng giảm từ 35 xuống 11.

Từ những kết quả này, Chính phủ cho rằng cần giữ khung tiền đặt trước 20-50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Điểm đáng chú ý là luật không ấn định cứng một mức đặt trước cho tất cả các cuộc đấu giá mà giao Chính phủ quy định tiêu chí, nguyên tắc xác định mức cụ thể. Cách tiếp cận này nhằm vừa tăng khả năng sàng lọc người tham gia thiếu thiện chí, vừa tính đến điều kiện thực tế của từng địa phương và nhu cầu chính đáng của người dân.

Siết hành vi thông đồng trong đấu giá

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Không dừng ở việc nâng mức tiền đặt trước, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) còn thiết lập những quy định chặt chẽ hơn đối với quá trình tổ chức và tham gia đấu giá.

Đáng chú ý, luật quy định nghiêm cấm hành vi lập danh sách khống người đăng ký tham gia đấu giá, lập hồ sơ khống, hồ sơ giả; thông đồng, móc nối để làm sai lệch thông tin tài sản, hồ sơ đấu giá, dìm giá, nâng giá hoặc làm sai lệch kết quả đấu giá. Các hành vi cố ý gây khó khăn, cản trở người tham gia đấu giá cũng bị nghiêm cấm.

Đối với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, luật nghiêm cấm việc sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác; nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích ngoài giá dịch vụ và chi phí đấu giá theo quy định. Đây là những quy định nhằm tăng trách nhiệm của các chủ thể tham gia, hạn chế nguy cơ thao túng và làm sai lệch kết quả đấu giá.

Một điểm đáng chú ý khác là việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải được thông báo công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia. Kết quả lựa chọn cũng phải được công khai trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lựa chọn. Quy định này góp phần tăng khả năng giám sát, hạn chế sự thiếu minh bạch trong khâu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.

Đối với bất động sản, thời gian niêm yết đấu giá được quy định ít nhất 15 ngày trước ngày mở phiên đấu giá. Riêng quyền sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, thời gian niêm yết tối thiểu là 45 ngày. Thông tin đấu giá cũng phải được công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia theo thời hạn tương ứng.